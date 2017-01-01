برشلونة يقترب من حسم صفقة كوتينيو

اقترب نادي برشلونة من حسم صفقة البرازيلي فيليب كوتينيو من نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك وفقا لتقارير إسبانية أكدت أن النادي الكتالوني قدم عرضا جديدا لليفربول. ووفقا لما أوردته صحف كتالونية فإن برشلونة عرض 140 مليون يورو من أجل التعاقد مع كوتينيو، وهو المبلغ الذي يبدو أنه سيقنع ليفربول بالتخلي عن لاعبه وعدم تكرار سيناريو الصيف الماضي. وفشل برشلونة في ضم كوتينيو في فترة الانتقالات الماضية، ورفض ليفربول كل العروض التي قدمت وأكد تمسكه باللاعب وعدم التخلي عنه بأي مبلغ. وسجل كوتينيو 12 هدفا لليفربول في كل المسابقات منذ مطلع الموسم، وقدم تسع تمريرات حاسمة، ليكون من أبرز المساهمين في الأداء الهجومي المميز لليفربول هذا الموسم.