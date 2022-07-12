اخر اخبار الميركاتو صيف 2022

السلام عليكم ورحمة اللهاعضاء منتدى اللمة الجزائريةافتح لكم تغطية خاصة بميركاتوا الكرة الاوربية مع اكبر الاندية العالمية تقارير وتغطية يومية لاخر مستجدات سوق الانتقالات الصيفيالى غاية 31 اوت اخر يوم في الميركاتواونبدا مع اهم الاخبار عن سوق الانتقالاتتبحث أندية القارة الأوروبية عن صفقات جديدة لتدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد 2022-2023توصل بايرن ميونخ لاتفاق مع ليفربول الإنجليزى للتعاقد مع النجم السنغالى ساديو مانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى صفقة تقدر قيمتها بـ35 مليون جنيه إسترلينى، وتصل مدة العقد 3 سنوات.نادي طرابزون سبور التركي لديه إصرار كبير للتعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، وقالت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، إن تريزيجيه يعد الهدف الأول لنادى طرابزون قبل الموسم الجديد 2022-2023.أعلن نادى توتنهام هوتسبير تعاقده رسميا مع الدولى المالي بفيس بيسوما لاعب وسط برايتون فى صفقة كلفت خزينة السبيرز 29 مليون يورو بعقد طويل الأمد.ورفض نادي بايرن ميونخ عرضاً جديداً من برشلونة للحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري، ووفقاً لصحيفة "سبورت" فإن نادي برشلونة تقدم بعرض قيمته 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين حوافز فى حال تحقيق اللاعب عدد من الأهداف والبطولات مع البارسا.أشارت تقارير صحفية إسبانية عن قيام وكلاء البرازيلي داني ألفيس لاعب برشلونة السابق عرض خدمات النجم على ريال مايوركا، وذلك عقب رحيله عن صفوف النادي الكتالوني بعد فترة قصيرة قضاها داخل جدران قلعة "كامب نو" بعدما انضم في شهر يناير الماضي بصفقة انتقال حرة