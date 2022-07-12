  • انطلاق ألعاب البحر المتوسط {الباهية وهران 2022}

اخر اخبار الميركاتو صيف 2022

أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

::أستاذ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
570
النقاط
31
العمر
25
محل الإقامة
باتنة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
اعضاء منتدى اللمة الجزائرية
افتح لكم تغطية خاصة بميركاتوا الكرة الاوربية مع اكبر الاندية العالمية تقارير وتغطية يومية لاخر مستجدات سوق الانتقالات الصيفي
الى غاية 31 اوت اخر يوم في الميركاتوا
ونبدا مع اهم الاخبار عن سوق الانتقالات
تبحث أندية القارة الأوروبية عن صفقات جديدة لتدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد 2022-2023
توصل بايرن ميونخ لاتفاق مع ليفربول الإنجليزى للتعاقد مع النجم السنغالى ساديو مانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى صفقة تقدر قيمتها بـ35 مليون جنيه إسترلينى، وتصل مدة العقد 3 سنوات.
357393-FVdenwPXoAITRiv.jfif


نادي طرابزون سبور التركي لديه إصرار كبير للتعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، وقالت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، إن تريزيجيه يعد الهدف الأول لنادى طرابزون قبل الموسم الجديد 2022-2023.
35886-large.jpg


أعلن نادى توتنهام هوتسبير تعاقده رسميا مع الدولى المالي بفيس بيسوما لاعب وسط برايتون فى صفقة كلفت خزينة السبيرز 29 مليون يورو بعقد طويل الأمد.
102983-FVdifqzWIAE2IOp.jfif

ورفض نادي بايرن ميونخ عرضاً جديداً من برشلونة للحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري، ووفقاً لصحيفة "سبورت" فإن نادي برشلونة تقدم بعرض قيمته 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين حوافز فى حال تحقيق اللاعب عدد من الأهداف والبطولات مع البارسا.
61761-FVaSUjZXoAEo7HR.jfif


أشارت تقارير صحفية إسبانية عن قيام وكلاء البرازيلي داني ألفيس لاعب برشلونة السابق عرض خدمات النجم على ريال مايوركا، وذلك عقب رحيله عن صفوف النادي الكتالوني بعد فترة قصيرة قضاها داخل جدران قلعة "كامب نو" بعدما انضم في شهر يناير الماضي بصفقة انتقال حرة
245217-FVTtCKFWIAIpblf.jfif
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top