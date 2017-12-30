معطفكي وملابس الشتاء تحت المجهر

الموضوع في 'ركن الأناقة والأزياء' نشر بواسطة cossette, ‏30 ديسمبر 2017.

  1. cossette

    cossette
    :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 مارس 2016
    المشاركات:
    4,103
    الإعجابات المتلقاة:
    7,808
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    at my hôûsSSse
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تجديدًا لموضوع الأخت @نجمة البحر20
    معطفكي وملابس الشتاء تحت المجهر

    أهلا وسهلا بالأخوات من جديد

    دعينا آنستي سيدتي نتعرف على ذوقكي في فصل الشتاء :d

    -كل وحدة تدخل للموضوع تقولنا على لبسها في الشتاء بالنسبة للمعطف ؟
    بالنسبة للباس الخروج للدراسة أو العمل ؟

    بالنسبة للباس المنزل ماذا تلبسين ؟

    ماهي افضل الالوان عندكي في الشتاء ؟
    تستطيعين ايضا الاستعانة بصور من غوغل

    في إنتظآركم حبيباتي
    إشارة لتفاعُـــــــــــــــــــــــــــل مع الموضوع

    @زهور الشوق

    @yaso ياسمين
    @Twinkle Stars
    @بشرى ملاك
    @princesse nour

    Princesse Diyor@

    @Soumia hadj mohammed
    @ربي اغفرلي
    @لؤلؤة قسنطينة
    @ليليا مرام

    @صمت المشاعر
    @طموحة
    @أم منيــــــر
    @شهيناز بنت بلادها
    @zohor kfz
    @Asseli Queen
    @Malika Tlm
    @Twinkle Stars


    @الحلم الوردي

    @بنقابي افتخر
    @chirine zina
    @باتنية و نص

    @"viola"
    @Lovely ღ smile

    @zohor kfz
    @الورد الأحمر



     
    ♥نجلاء♥, yaso ياسمين, آمِيْرَتُه و 1 آخرون معجبون بهذا.
    cossette, ‏30 ديسمبر 2017
    #1
  2. cossette

    cossette
    :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 مارس 2016
    المشاركات:
    4,103
    الإعجابات المتلقاة:
    7,808
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    at my hôûsSSse
    للرفع

    وينكم ؟
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    cossette, ‏30 ديسمبر 2017
    #2
  3. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جوان 2011
    المشاركات:
    15,900
    الإعجابات المتلقاة:
    19,338
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    : ♥ قلب عسكوري ♥
    مفهمتش وين راهم منبعد يقولك دعوة راهي راقدة
     
    cossette و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏30 ديسمبر 2017
    #3
  4. cossette

    cossette
    :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 مارس 2016
    المشاركات:
    4,103
    الإعجابات المتلقاة:
    7,808
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    at my hôûsSSse
    يابناات
    وعلاه قع هكا رقاااد

    افطنوو
     
    آمِيْرَتُه و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    cossette, ‏31 ديسمبر 2017
    #4
  5. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    التحضير لـبكالوريا 2018
    منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    5,015
    الإعجابات المتلقاة:
    13,264
    نقاط الجوائز:
    901
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جزر القمر
    السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

    اردت شكرك غاليتي الجميلة
    ع النشاط في منتدى المرآة خاصة
    نآتي للإجابة :

    كل وحدة تدخل للموضوع تقولنا على لبسها في الشتاء بالنسبة للمعطف ؟
    في الشتاء نلبس معطف عادي اسود
    ودافي :Love:

    بالنسبة للباس الخروج للدراسة أو العمل ؟
    نلبس ليكات طويلة دافية و اكيد السروال منين يكون بارد قارص :confused: و مين يكون الحال دافي نلبس لي غوب


    بالنسبة للباس المنزل ماذا تلبسين ؟

    بشكل دائم بيجامة :p

    ماهي افضل الالوان عندكي في الشتاء ؟
    ازرق, برتقالي, احمر, غوز بالنسبة للمنزل
    و اخضر,اسود, باج,وهذا اللون :unsure:
    بالنسبة للملابس الخروج

    بارك الله فيك:kiss:
     
    قطر الندىdz و cossette معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏31 ديسمبر 2017
    #5
  6. cossette

    cossette
    :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 مارس 2016
    المشاركات:
    4,103
    الإعجابات المتلقاة:
    7,808
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    at my hôûsSSse
    العفو حبيبتي
    كي مكاش تفاعل ˇ▂ˇ▂ˇ
    شكراً ع المشاركة حبيبتي
    نورتي
     
    cossette, ‏31 ديسمبر 2017
    #6
  7. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    45,059
    الإعجابات المتلقاة:
    59,325
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق

    -كل وحدة تدخل للموضوع تقولنا على لبسها في الشتاء بالنسبة للمعطف ؟
    اشتريت من معاطف القطيفة المرصعة بالاحجار
    بالنسبة للباس الخروج للدراسة أو العمل ؟
    ملابس الخروج حجابات حسب الفصل
    بالنسبة للباس المنزل ماذا تلبسين ؟
    بيجامات وسراول للايام العادية
    امام الضيوف روبات دار
    ماهي افضل الالوان عندكي في الشتاء ؟
    الاسود والبني والازرق
    تستطيعين ايضا الاستعانة بصور من غوغل
    شكرا اختي على الموضوع
     
    قطر الندىdz و cossette معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏1 جانفي 2018
    #7
  8. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أكتوبر 2013
    المشاركات:
    1,827
    الإعجابات المتلقاة:
    4,914
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    japan
    السلام عليكم
    كيما أنا ننسى نطآgــي بزاف حباباتي انت تاني
    نسيتيني وآحدة بوآحدة معليش يسمحولنا برك ههههههه
    (جو تمهيدي شغل غير نgسر ^^)
    نلبس معطف عآدي بلون أسود
    حجآبآت ^^
    بيجآمآت^^
    أنا من عآشقآت الالوان الغامقة في الشتاء او خارجه ^^ نحسها أكثر سترآ وهي المفضلة عندي
    خاصة
    ~^^~أسود~ازرق غآمق~^^~
    شكرا حبيبتي على الموضوع راق لي كثيرا
    بانتظار المزيد ^^♥
    لا تنسي مشاركتنا انت ايضا في الموضوع ^^




     
    cossette معجب بهذا.
    ضيوف وسـنغادر, ‏1 جانفي 2018
    #8
  9. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جوان 2011
    المشاركات:
    15,900
    الإعجابات المتلقاة:
    19,338
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    : ♥ قلب عسكوري ♥
    راني رجعت
    كنت باغية نصور مي لدرك مشريتش تلفون فسدلي معليش
    -كل وحدة تدخل للموضوع تقولنا على لبسها في الشتاء بالنسبة للمعطف ؟
    عندي زوج أنواع نتاع معاطف بالنسبة لهذا الشتاء عندي واحد كاشمير و عندي فاست نتاع جلد نواغ

    بالنسبة للباس الخروج للدراسة أو العمل ؟

    جلباب

    بالنسبة للباس المنزل ماذا تلبسين ؟

    بيجامات بزاف
    ماهي افضل الالوان عندكي في الشتاء ؟
    الأزرق و الرمادي و الأسود
     
    cossette معجب بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏1 جانفي 2018
    #9
  10. cossette

    cossette
    :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 مارس 2016
    المشاركات:
    4,103
    الإعجابات المتلقاة:
    7,808
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    at my hôûsSSse
    السلام عليكم
    هههه @ضيوف وسنغادر
    مكاين لا خاطرك malgré تيليفون غابني ههه
    بالنسبة للمعاطِف
    عندي 3
    واحد مريش والزاوج قصير ودافيييي والثالث كيف هذا وشنو ع النوااغ وبلا هذوك الخيوط ههه
    https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.net_20_16_70f1_fc566f1798782.jpg


    لباس الخُروج
    حجاب
    لباس المنزل
    بيجامات ،،فيزوات ،،لي سوغفاتمون
    الوان نحب غ الغامقين
    كحل ،فاغ ميلتاغ

    بلو نوي
    G ري

    هههه سمحونا راه مديرونجيني تيليفون واخطاء الكتابة ههه

    ^^
     
    cossette, ‏1 جانفي 2018
    #10
  11. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2013
    المشاركات:
    3,329
    الإعجابات المتلقاة:
    8,085
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    عجبتني الفكرة :Love::Love::Love:
    بالنسبة لباس الخروج
    معطف عندي ربعة نبدل بيهم واحد اوباغجين و احد بني و واحد بنفسجي فاتح و فاغ ميليتاغ و نزيد ليكات طويلة و سروال اذا كان البرد و الا حجابات
    بالنسبة للباس في البيت
    بيجامات ما نحبش بزااف لقنادر في الشتاء
    الوان لي نحب
    هي رمادي وردي بكل درجاته ههه ازرق
     
    cossette معجب بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏4 جانفي 2018
    #11
  12. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    14,454
    الإعجابات المتلقاة:
    40,978
    نقاط الجوائز:
    1,251
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    .
    السلام عليكم اختي زهرة
    شكرا على الموضوع الرائع

    شكرا على الموضوع اختي
    بارك الله فيك
     
    عآشقة الجنـة, ‏3 فيفري 2018 على 12:06
    #12

مشاركة هذه الصفحة