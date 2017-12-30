معطفكي وملابس الشتاء تحت المجهر

-كل وحدة تدخل للموضوع تقولنا على لبسها في الشتاء بالنسبة للمعطف ؟



معطفي في الشتاء كاين لي خفيف عندي واحد جاي مقطن في الرمادي و اخر في الابيض و الاسود

و عندي مونتو تاع كوير رمادي ايضا



بالنسبة للباس الخروج للدراسة أو العمل ؟



نلبس حجابات فقط و حاليا درت جلباب ^^



بالنسبة للباس المنزل ماذا تلبسين ؟



في المنزل نلبس بيجامات او قنادر كل مرة كيفاش





ماهي افضل الالوان عندكي في الشتاء ؟



معنديش اختيار في الالوان على حسب اللباس كل مرة و كيفاش بصح انا من عاشقات الاوان الداكنة



تستطيعين ايضا الاستعانة بصور من غوغل

إضغط للتوسيع...