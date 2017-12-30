السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجديدًا لموضوع الأخت @نجمة البحر20 معطفكي وملابس الشتاء تحت المجهر أهلا وسهلا بالأخوات من جديد دعينا آنستي سيدتي نتعرف على ذوقكي في فصل الشتاء :d -كل وحدة تدخل للموضوع تقولنا على لبسها في الشتاء بالنسبة للمعطف ؟ بالنسبة للباس الخروج للدراسة أو العمل ؟ بالنسبة للباس المنزل ماذا تلبسين ؟ ماهي افضل الالوان عندكي في الشتاء ؟ تستطيعين ايضا الاستعانة بصور من غوغل في إنتظآركم حبيباتي إشارة لتفاعُـــــــــــــــــــــــــــل مع الموضوع @زهور الشوق @yaso ياسمين @Twinkle Stars @بشرى ملاك @princesse nour Princesse Diyor@ @Soumia hadj mohammed @ربي اغفرلي @لؤلؤة قسنطينة @ليليا مرام @صمت المشاعر @طموحة @أم منيــــــر @شهيناز بنت بلادها @zohor kfz @Asseli Queen @Malika Tlm @Twinkle Stars @الحلم الوردي @بنقابي افتخر @chirine zina @باتنية و نص @"viola" @Lovely ღ smile @zohor kfz @الورد الأحمر