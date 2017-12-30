القلق

لا تقتصر المشاكل التي يتعرض لها الإنسان على المشاكل الصحيّة فقط، بل تمتد لتشمل المشاكل والاضطرابات النفسية المختلفة والتي تحدث لأسباب مختلفة ومتعددة أيضاً، ومن أكثر الاضطرابات النفسية انتشاراً القلق، فالكثير منّا يتعرض أحياناً إلى الشعور بالقلق وعدم القدرة على ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي. وقد يكون هذا القلق أحياناً بسيطاً ويمكن تجاوزه بسهولة، وقد يكون أحياناً صعباً ويحتاج إلى جلسة علاجات نفسية، وعادةً ما يرافق القلق أعراض أخرى مختلفة كالشعور بالتعب والإرهاق، والحزن واستياء المزاج وعدم القدرة على التركيز، إضافةً إلى فقدان أو فتح الشهية للطعام وعدم القدرة على النوم؛ لذلك سوف نتناول هنا أبرز الأعشاب الطبيعية التي تساعد على التخلص من القلق، ومن أبرزها ما يلي.



علاج القلق بالأعشاب



عشبة البابونيج : وهي من أكثر وأبرز الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تخفيف الاضطرابات النفسية المختلفة كالقلق وتساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء؛ لأنها تحتوي على مجموعة من المواد المسكّنة التي تساعد على ذلك، ويتم تناولها بعد غليها في الماء ويمكن إضافة مواد أخرى لها لتحلية طعمها كالقرفة أو العسل.



إكليل الجبل : يساعد أيضاً على علاج القلق بشكل تدريجي؛ لأنه يساعد على التخلص من التوتر والقلق الذي يصيب عضلات الجسم وتحديداً عضلات الجهاز التنفسي والهضمي، إضافةً إلى فوائد أخرى كتنشيط الذاكرة.



عشبة الخزامى : والمعروفة بعشبة اللافندر والتي تصنف كواحدة من أكثر الأعشاب التي تساعد على تهدئة الأعصاب، ويتم تناولها بعد غليها في الماء واستنشاق البخار الناتج عنها، أو استخلاص زيتها وإضافته للأطعمة.



جوزة الطيب : تساعد على التخلص من القلق والاسترخاء وتحديداً عند الذهاب إلى النوم؛ لأنها تعمل على ارتخاء عضلات الجسم وبالتالي تقاوم الكثير من الاضطرابات النفسية، ويتم استخدامها من خلال غليها واستنشاق بخارها أو إضافة القليل منها إلى الطعام.



المليسة المخزنية : وهي عبارة عن عشبة طبيعية تصنف كنوع من أنواع النعناع، تخفف من القلق وتساعد على الارتخاء، ويتم تناولها بإضافتها لأعشاب أخرى كالنعناع البري أو الشاي الأخضر.



اللوز : يعتبر اللوز أيضاً من أكثر الأعشاب الطبيعية التي تخفف من القلق لأنه يحتوي على مادة الأوميغا-3، والذي يساعد على الارتخاء والقضاء على القلق، كما أنها تحتوي على مجموعة من الأحماض الدهنية التي تقضي على الالتهابات التي تصيب الخلايا العصبية الموجودة في خلايا الدماغ.



عشبة الشمر : تساعد أيضاً على علاج القلق وتخفيفه؛ لأنها تحتوي على مجموعة من الزيوت الطيّارة التي تقضي على التوتر، وتساعد أيضاً على التخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي الناتجة عن القلق والتوتر.