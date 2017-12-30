  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

علاج القلق بالأعشاب

الموضوع في 'منتدى الطب البديل والعلاج بالأعشاب' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏30 ديسمبر 2017.

  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جانفي 2016
    المشاركات:
    2,712
    الإعجابات المتلقاة:
    6,614
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    موزمبيق
    القلق
    لا تقتصر المشاكل التي يتعرض لها الإنسان على المشاكل الصحيّة فقط، بل تمتد لتشمل المشاكل والاضطرابات النفسية المختلفة والتي تحدث لأسباب مختلفة ومتعددة أيضاً، ومن أكثر الاضطرابات النفسية انتشاراً القلق، فالكثير منّا يتعرض أحياناً إلى الشعور بالقلق وعدم القدرة على ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي. وقد يكون هذا القلق أحياناً بسيطاً ويمكن تجاوزه بسهولة، وقد يكون أحياناً صعباً ويحتاج إلى جلسة علاجات نفسية، وعادةً ما يرافق القلق أعراض أخرى مختلفة كالشعور بالتعب والإرهاق، والحزن واستياء المزاج وعدم القدرة على التركيز، إضافةً إلى فقدان أو فتح الشهية للطعام وعدم القدرة على النوم؛ لذلك سوف نتناول هنا أبرز الأعشاب الطبيعية التي تساعد على التخلص من القلق، ومن أبرزها ما يلي.

    علاج القلق بالأعشاب

    عشبة البابونيج: وهي من أكثر وأبرز الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تخفيف الاضطرابات النفسية المختلفة كالقلق وتساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء؛ لأنها تحتوي على مجموعة من المواد المسكّنة التي تساعد على ذلك، ويتم تناولها بعد غليها في الماء ويمكن إضافة مواد أخرى لها لتحلية طعمها كالقرفة أو العسل.

    إكليل الجبل: يساعد أيضاً على علاج القلق بشكل تدريجي؛ لأنه يساعد على التخلص من التوتر والقلق الذي يصيب عضلات الجسم وتحديداً عضلات الجهاز التنفسي والهضمي، إضافةً إلى فوائد أخرى كتنشيط الذاكرة.

    عشبة الخزامى: والمعروفة بعشبة اللافندر والتي تصنف كواحدة من أكثر الأعشاب التي تساعد على تهدئة الأعصاب، ويتم تناولها بعد غليها في الماء واستنشاق البخار الناتج عنها، أو استخلاص زيتها وإضافته للأطعمة.

    جوزة الطيب: تساعد على التخلص من القلق والاسترخاء وتحديداً عند الذهاب إلى النوم؛ لأنها تعمل على ارتخاء عضلات الجسم وبالتالي تقاوم الكثير من الاضطرابات النفسية، ويتم استخدامها من خلال غليها واستنشاق بخارها أو إضافة القليل منها إلى الطعام.

    المليسة المخزنية: وهي عبارة عن عشبة طبيعية تصنف كنوع من أنواع النعناع، تخفف من القلق وتساعد على الارتخاء، ويتم تناولها بإضافتها لأعشاب أخرى كالنعناع البري أو الشاي الأخضر.

    اللوز: يعتبر اللوز أيضاً من أكثر الأعشاب الطبيعية التي تخفف من القلق لأنه يحتوي على مادة الأوميغا-3، والذي يساعد على الارتخاء والقضاء على القلق، كما أنها تحتوي على مجموعة من الأحماض الدهنية التي تقضي على الالتهابات التي تصيب الخلايا العصبية الموجودة في خلايا الدماغ.

    عشبة الشمر: تساعد أيضاً على علاج القلق وتخفيفه؛ لأنها تحتوي على مجموعة من الزيوت الطيّارة التي تقضي على التوتر، وتساعد أيضاً على التخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي الناتجة عن القلق والتوتر.

    علاج_القلق_بالأعشاب.jpg
     
    Malika Tlm, آمال بكر, صفاءdz و 2 آخرون معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏30 ديسمبر 2017
    #1
  2. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 نوفمبر 2017
    المشاركات:
    533
    الإعجابات المتلقاة:
    953
    نقاط الجوائز:
    31
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عالمي الخاص
    hamsmasry-e5efd35b3b.jpeg
     
    عماد خطاب و إلياس معجبون بهذا.
    ♥نجلاء♥, ‏31 ديسمبر 2017
    #2
  3. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    8,542
    الإعجابات المتلقاة:
    10,151
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    فار إلى الله
    [​IMG]
     
    عماد خطاب و صفاءdz معجبون بهذا.
    إلياس, ‏31 ديسمبر 2017
    #3
  4. أشــواق 19

    أشــواق 19
    :: مشرفة ::
    أقسام الرياضة البدنية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2010
    المشاركات:
    8,238
    الإعجابات المتلقاة:
    9,486
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم ورحمة الله
    بارك الله فيك أخي على المعلومات القيمة..
    انا أستعمل البابونج عندو فوائد عديدة.

    IMG_20171231_183052.jpg
     
    عماد خطاب و صفاءdz معجبون بهذا.
    أشــواق 19, ‏1 جانفي 2018
    #4
  5. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ماي 2017
    المشاركات:
    681
    الإعجابات المتلقاة:
    4,256
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    بارك الله فيك خويا عماد
     
    عماد خطاب و إلياس معجبون بهذا.
    صفاءdz, ‏1 جانفي 2018
    #5
  6. آمال بكر

    آمال بكر :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 أكتوبر 2017
    المشاركات:
    70
    الإعجابات المتلقاة:
    121
    نقاط الجوائز:
    5
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الأردن
    معلومة جديدة ومفيدة

    كل الشكر اخوي
     
    عماد خطاب و إلياس معجبون بهذا.
    آمال بكر, ‏1 جانفي 2018
    #6
  7. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جانفي 2016
    المشاركات:
    2,712
    الإعجابات المتلقاة:
    6,614
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    موزمبيق

    556623_1445788506.gif
     
    صفاءdz معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏1 جانفي 2018
    #7
  8. Amani nani

    Amani nani :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 جانفي 2018
    المشاركات:
    51
    الإعجابات المتلقاة:
    58
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Batna
    انا والله ياو نشربهم كامل ماتتنحاليش القلقلة (T^T)
    سائل سريع الالتهاب
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    Amani nani, ‏2 جانفي 2018
    #8
  9. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جانفي 2016
    المشاركات:
    2,712
    الإعجابات المتلقاة:
    6,614
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    موزمبيق
    [​IMG]
     
    عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 19:58
    #9

مشاركة هذه الصفحة