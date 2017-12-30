زيت جوز الهند و استخداماته المتنوعة

1- معجون أسنان :

آهلا وسهلا بالجميععندي شوية صور قلت خلي نشط بيهم الحالة هناالمهم راح نتكلم على زيت جوز الهند و استخداماته المتنوعةهو عنده بزاف مي أنا اختصرت ليكم البعض و المفيدهذا هو الزيت لراني نتكلم عليه مفيد بزاف بزاف شريته 90 ألف كاين المقلد و كاين الأصليو سومته كل مرة وكيفه صاريله كيما البترولنحطو شوية منه مع بيكربونات و نقوم بتنظيف الأسنان راح يڨلع ڨاع البكتيريا2- يعالج تقصف الشعر سيرتو لدايرين ليماش وصابغين شعرهم3- مرطب للبشرة4- مرطب الشفاه5- مزيل للمكياج6- يعالج الهالات السوداء7- مقشر للبشرة : نضيفوه للسكر ونستعملوه كمقشر8- مفيد لتقوية العظام فهو يمنع هشاشتهم9- يخفف من الإسهال10- يعالج الصدفيةهناك الكثير من الفوائد و حالات الاستعمال يمكن الاطلاع عليها في النت وينصح بعدم استعمال زيت جوز الهند الموجود في القارورات الصغيرةإن شاء الله يكون الموضوع مفيد لكم جميعاولعندها كاش معلومات و استخدامات تتشرف تفيدنا