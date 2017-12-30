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زيت جوز الهند و استخداماته المتنوعة

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة آمِيْرَتُه, ‏30 ديسمبر 2017 على 18:03.

  1. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    [​IMG]
    آهلا وسهلا بالجميع
    عندي شوية صور قلت خلي نشط بيهم الحالة هنا
    المهم راح نتكلم على زيت جوز الهند و استخداماته المتنوعة
    هو عنده بزاف مي أنا اختصرت ليكم البعض و المفيد
    هذا هو الزيت لراني نتكلم عليه مفيد بزاف بزاف شريته 90 ألف كاين المقلد و كاين الأصلي
    و سومته كل مرة وكيفه صاريله كيما البترول ;)
    [​IMG]

    1- معجون أسنان : نحطو شوية منه مع بيكربونات و نقوم بتنظيف الأسنان راح يڨلع ڨاع البكتيريا
    2- يعالج تقصف الشعر سيرتو لدايرين ليماش وصابغين شعرهم
    3- مرطب للبشرة
    4- مرطب الشفاه
    5- مزيل للمكياج
    6- يعالج الهالات السوداء
    7- مقشر للبشرة : نضيفوه للسكر ونستعملوه كمقشر
    8- مفيد لتقوية العظام فهو يمنع هشاشتهم
    9- يخفف من الإسهال
    10- يعالج الصدفية
    هناك الكثير من الفوائد و حالات الاستعمال يمكن الاطلاع عليها في النت وينصح بعدم استعمال زيت جوز الهند الموجود في القارورات الصغيرة
    إن شاء الله يكون الموضوع مفيد لكم جميعا
    ولعندها كاش معلومات و استخدامات تتشرف تفيدنا
     
    Ryry_Ndj و قطر الندىdz معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏30 ديسمبر 2017 على 18:03
    #1
  2. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك اختي
    حتى انا منستغناش عليه
     
    Ryry_Ndj معجب بهذا.
    قطر الندىdz, ‏30 ديسمبر 2017 على 18:17
    #2
  3. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    شكرا موضوع رائع
    هذا زيت رووعة نستعملو بزااف و استعمالات متنوعة
    يسلمووو
     
    Ryry_Ndj, ‏31 ديسمبر 2017 على 16:29
    #3

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