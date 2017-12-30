آهلا وسهلا بالجميع عندي شوية صور قلت خلي نشط بيهم الحالة هنا المهم راح نتكلم على زيت جوز الهند و استخداماته المتنوعة هو عنده بزاف مي أنا اختصرت ليكم البعض و المفيد هذا هو الزيت لراني نتكلم عليه مفيد بزاف بزاف شريته 90 ألف كاين المقلد و كاين الأصلي و سومته كل مرة وكيفه صاريله كيما البترول 1- معجون أسنان : نحطو شوية منه مع بيكربونات و نقوم بتنظيف الأسنان راح يڨلع ڨاع البكتيريا 2- يعالج تقصف الشعر سيرتو لدايرين ليماش وصابغين شعرهم 3- مرطب للبشرة 4- مرطب الشفاه 5- مزيل للمكياج 6- يعالج الهالات السوداء 7- مقشر للبشرة : نضيفوه للسكر ونستعملوه كمقشر 8- مفيد لتقوية العظام فهو يمنع هشاشتهم 9- يخفف من الإسهال 10- يعالج الصدفية هناك الكثير من الفوائد و حالات الاستعمال يمكن الاطلاع عليها في النت وينصح بعدم استعمال زيت جوز الهند الموجود في القارورات الصغيرة إن شاء الله يكون الموضوع مفيد لكم جميعا ولعندها كاش معلومات و استخدامات تتشرف تفيدنا