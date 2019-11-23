تجربتي مع زيت جوز الهند

الوهم

الوهم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
395
النقاط
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العمر
29
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات حبيت نشاركم مرطب رائع للبشرة والشعر زيت جوز الهند الاصلي بالنسبة للشعر انا نستعملو حمام زيتي نحطو ساعتين فدقبل الدوش ونغطيه بنيلو ونزيد فوقو فوطة دافية ومن بعد نغسلو يولي شعري طايح بلا سيشوار وينح التموج اما للبشرة نستعملو نهار بنهار في الليل نغسل وجهي ونطبقو مباشرة ونخليه يبات وصباح نغسل عادي تحسي بشرتك رطبة وناعمة فهو يصغر المسام بالنسبة لللبشرة الدهنية20191119_160935.jpg
 

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