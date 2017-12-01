بالصور تمارين لإزالة تجاعيد الفم

عضلة الفم هي العضلة الأكثر نشاطا طوال اليوم و لا يمكننا التحكم بحركاتها لذا فإن الفم هو الأكثر عرضة لظهور التجاعيد حوله و يحتاج لبعضٍ من تمارين تجاعيد الفم السهلة التي يمكن عملها كروتين يومي جيد للتخلص من تجاعيد الفم للابد. لذا أعرض لك أسهل تمارين لإزالة تجاعيد الفم نهائيا في منزلك دون اللجوء لاي عمليات جراحية أو حَقن أو مستحضرات كيميائية مضرّة. أفضل و أسهل تمارين لإزالة تجاعيد الفم نهائيا هذه التمارين سهلة و بسيطة و لا تستغرق سوى ثواني او دقائق لاتمامها و لكن نتائجها تحميكي من ظهور تجاعيد الفم للأبد … 1) تمرين فم السمكة، لتقوية عضلات الوجه والشفتين ونفخ منطقة الوجه السفلى. تمرين فم السمكة لإزالة تجاعيد الفم قومي بشفط الخدين للداخل حتى تتخذ الشفاه شكل الرقم 8، حيث يشبه فمك فم السمكة. حافظي على هذه الوضعية لمدة 10 ثوانٍ. ثم استرخي و كرري هذا التمرين لحوالي 10 مرات. 2) تمرين الضغط، لمنع ترهل الجلد المحيط بالشفتين تمرين الضغط لإزالة تجاعيد الفم اضغطي على الشفتين معاً إلى أن تلمسا الأسنان. اضغطي قليلاً ومدي شفتيك قدر المستطاع. استمري في الضغط لمدة 20 ثانية 3) تمرين الهواء، لتقليل الخطوط الجانبية فى الخدود تمرين الهواء لإزالة تجاعيد الفم املئي فمك بالهواء و اغلقيه جيدا، حركي الهواء داخل فمك في جميع الاتجاهات (لليسار و اليمين و لاعلى و لاسفل) اتركيه في كل اتجاه لمدة 5 ثواني، ثم افرغي الهواء و قومي بنفس الحركات من جديد ثم استرخي. 4) تمرين حرف الـ O لشد العضلات حول الفم تمرين حرف الـ O لإزالة تجاعيد الفم ادفعي الشفتين نحو بعضهما على شكل o ما بين 8 الى 10 ثوان، ثم استرخي. كرري هذا التمرين 10 مرات. 5) تمرين ضم الشفتين للداخل مع الشد نحو الأذن تمرين ضم الشفتين للداخل مع الشد نحو الأذن ضمي الشفتين نحو الداخل و اتركي الفم مفتوحاً بمقدار نصف سنتيمتر، بعد ذلك ابتسمي ابتسامة عريضة قدر الإمكان وكأنك تودين إيصال الشفتين السفليين نحو الأذنين. استعملي أصابع يديك الاثنتين وبحركات دائرية بدءاً من منتصف الذقن صعوداً نحو الأذنين، ثم انزلي بحركات دائرية نفسها نحو منتصف الذقن، كرري هذا التمرين عشر مرات، مع ملاحظة أن لا يتحرك الجلد تحت أصابعك حتى يكون التمرين صحيحاً.