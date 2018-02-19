ملف عن عرق النسا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



هذا ملف كامل عن عرق النسا وعلاجه

اتمنى ان تستفيدو منه

جمعت فيه كل المعلومات المهمة

منقول للأمانة



عرق النَّسا عرق النَّسا أو ألم العصب الوركي، مرض يصيب كلاً من الرجال والنساء، مع أنّ الفكرة السائدة بأنه مرتبط بالنساء، ولكن هذا الأمر غير صحيح، وهو عبارة عن ألم حاد في العصب الوركي الممتد من الفقرات القطنيّة في العمود الفقري، إلى الأرداف ثمّ إلى الفخذ، والساق بجميع تفرعاتها، وحتىّ الأصابع، ويصاحب الألم الشعور بالتنميل، والوخز، وتزيد حدّة الألم في بعض الحالات مثل العطاس، والجلوس، ويشبّه الألم بالإصابة بصعقة كهربائيّة، كما أنّ إهمال علاجه قد يسبّب ضعف عضلات القدم وذلك لغياب التغذيّة العصبيّة لها، بالإضافة لعدم المقدرة على التحكم في التبوّل والتبرز. عرق النَّسا عرق النَّسا أو ألم العصب الوركي، مرض يصيب كلاً من الرجال والنساء، مع أنّ الفكرة السائدة بأنه مرتبط بالنساء، ولكن هذا الأمر غير صحيح، وهو عبارة عن ألم حاد في العصب الوركي الممتد من الفقرات القطنيّة في العمود الفقري، إلى الأرداف ثمّ إلى الفخذ، والساق بجميع تفرعاتها، وحتىّ الأصابع، ويصاحب الألم الشعور بالتنميل، والوخز، وتزيد حدّة الألم في بعض الحالات مثل العطاس، والجلوس، ويشبّه الألم بالإصابة بصعقة كهربائيّة، كما أنّ إهمال علاجه قد يسبّب ضعف عضلات القدم وذلك لغياب التغذيّة العصبيّة لها، بالإضافة لعدم المقدرة على التحكم في التبوّل والتبرز.

أسباب مرض عرق النسا

هناك عدّة أسباب لظهور لإصابة بمرض عرق النسا وهي:



- حدوث انزلاق غضروفي فقرات العمود الفقري القطنيّة، مما يسبب التهاب في جزر العصب الوركي، وفي هذه الحالة يزداد الألم كثيراً عند بذل مجهود.

- عوامل وراثية تعمل على إضعاف الغضاريف بوتيرة أسرع من المعتاد، مما يسبب انزلاقها.

- صغر قطر القناة التي تصل العصب الوركي في الحبل الشوكي.

- طبيعة النشاطات اليوميّة، كالجلوس لساعات طويلة، واحناء الظهر بشكل مستمر.

- ذوبان الغضاريف الموجودة بين الفقرات العظميّة، مما يسبب خشونة في العظام مع التقدّم في السن، وتكون هذه الحالة اقل ألماً، وأبطأ تطوّراً، ويزداد الألم أثناء السير، ويزول عند الجلوس.

علاج مرض عرق النسا

هناك العديد من الإجراءات والوصفات الطبيعيّة التي تساعد في علاج عرق النَّسا ومنها:

- شرب الماء بكثرة؛ وذلك للمحافظة على رطوبة الجسم، ممّا يسهم ففي تحسين عمله، وزيادة قدرته على معالجة الالتهاب الموجود في العصب الوركي، ومن المشروبات التي توفّر الرطوبة للجسم مشروب العرقسوس.

- أخذ نفس عميق؛ من أجل التأكّد من حصول الجسم على كميّات كافيّة من الأكسجين، وبالتالي يستطيع الجسم إيصاله لكل خليّة فيه، ومنها العصب الوركي ممّا يسهم في معالجة الخلل.

- استخدام وصفة الزنجبيل والليمون والسمسم، حيث يتمّ مزج ملعقتين من مسحوق الزنجبيل المجفّف، مع خمس ملاعق من عصير الليمون، وثلاث ملاعق من زيت السمسم، ويستخدم المزيج لتدليك كامل القدم وأسفل الظهر، والتركيز على مكان تركزّ الألم مرتين في كل يوم.

- استخدام الصفصاف وهو نوع من الأشجار، ويتمّ استخدام لحائه في معالجة التهاب العرق الوركي لاحتوائه على مادّة الساليسين، وذلك بأخذ ملعقة من اللحاء وتوضع في كوب من الماء المغلي لمدّة ربع ساعة، ثم تصّفى وتشرب، وتكرّر مرتين في اليوم.

- أخذ قسط كافٍ من الراحة والاسترخاء، ولكن مع تنفيذ بعض الحركات الرياضيّة الخفيفة مثل المشي، فكثرة النوم الاسترخاء تعود بضرر أكبر على الجسم.

ووجدت ايضا طرق علاج بالاعشاب والتمارين اليكموها





علاج عرق النسا في المنزل

1- كمادات ساخنه أو البارده :

يمكن استخدام الكمادات الساخنة أوالباردة في تخفيف ألم عرق النسا و الإلتهاب . المعالجة الحرارية تستعمل لتوفيرالراحه للعضلات التي تضغط على العصب الوركي، فالعلاج بالكامدات الباردة أو الساخنة يقلل من تورم حول العصب وأيضا يخدر الألم. عند استخدام الحرارة الرطبة إستعملي المنشفة على البخارلأنها أكثر فعالية. قومي بوضع حزمة ساخنة أو باردة على المنطقة المصابة لمدة 15 إلى 20 دقيقة إستعملي هذه الطريقه كل بضع ساعات حتى تحصلين على الإغاثة.

ملاحظة : لا تستخدم الكمادات الباردة إذا كان لديك مشاكل في الدورة الدموية.

2- الكركم :

الكركم هوعلاج طبيعي فعال لعرق النسا بسبب خصائصه المضادة للالتهابات. أنه يحتوي على مركب يسمى الكركمين وهو يساعد في تقليل آلام الأعصاب والالتهابات. أضيفي ملعقة صغيرة من الكركم و كوب من الحليب، يمكنك أيضا إضافة عود القرفة صغيرة قومي بغلي الخليط وأضيفي القليل من العسل ليتحليته واشربيه مرة واحدة أو مرتين يوميا حتى تلاحظين تحسنا.

ملاحظة: الكركم ليس مناسبا للالذين يتناولون مضادات التجلط أو أدوية السكري و الذين يعانون من حصى في المرارة أيضا تجنب ذلك.



3- التدليك :

العلاج بالتدليك يخفف من آلام عرق النسا، وكذلك يساعد الجسم على شفاء نفسه، خصوصا إذا كان السبب في المشكلة تشنج العضلات. بالاضافة الى ذلك، تساعد على تحفيز الدورة الدموية وزيادة مدى الحركة. قومي بتدليك المنطقة المصابة مع زيت نبتة سانت جون وهو زيت له خصائص مضادة للالتهابات التي تساعد في تخفيف ألم عرق النسا والتهاب. قومي بالعمليه 2 أو 3 مرات في اليوم حتى تحصلين على النتيجه المرجوه. خيارآخر اخلطي 3 ملاعق طعام من مسحوق جوزة الطيب وكوب من زيت السمسم سخني الخليط واتركيه ليبرد قليلا و دلكي المنطقة المصابة بشكل مريح عدة مرات في اليوم لمدة بضعة أسابيع، العلاج بالتدليك على الأقل مرة واحدة يوميا.



4- تمارين :

بالإضافة إلى الراحة، والحفاظ على النشاط العادي، التمارين مفيده للغاية للتعامل مع عرق النسا. يمكنك البدء في ممارسة برنامج منتظم لتقوية عضلات البطن والظهر وتقوية العضلات الأساسية يساعد على تسهيل الانتعاش السريع. استلقي على ظهرك على حصيرة إبقاء الجزء العلوي من جسمك بالاسترخاء وثني ركبتك اليمنى صعودا مع الشهيق للمساعدة في تقليل تهيج العصب الوركي وتحسين مرونة أسفل الظهرك. اقفلي يديك خلف الفخذ واسحبي برفق نحو صدرك بقدر ما هو مريح لمدة 20 ثانية مع نفس عميق ثم أنزل ساقك برفق. قومي بهذه العملية مع كل من الساقين 3 إلى 5 مرات. وأخيرا يمكنك أيضا القيام بتمارين مثل المتداول في العمود الفقري والركبتين واليوغا للمساعدة في تخفيف ألم عرق النسا وآلام أسفل الظهرو يمكنك محاولة تمارين الضغط في العمود الفقري أيضا.

ملاحظة : استشر طبيبك للمساعدة في تنفيذ برنامج التمرين المناسب لحالتك.







5- الفجل :

الفجل أحد أنواع الخضروات الصليبية الغنية بمضادات الأكسدة التي تقي من الامراض وأيظا تستعمل لتقليل الألام و خاصة ألم عرق النسا. إصنعي عجينة من بعض الفجل دفئيها قليلا ودلكي المنطقة المؤلمة بقطعة قماش نظيفة وتركها لمدة ساعتين. بدلا من ذلك استخرجي عصير الفجل ودفئيه وأضيفي بعض العسل إلي الخليط، اشربي ملعقتين شاي من هذا العصير، ثلاث مرات في اليوم.



6- فاليريان :

بحثت عنها وهي حشيشة الهر

عشبه الفليريان تخفف آلام الأعصاب المزمنة وخاصة لتخفيف آلام عرق النسا الناجم عن تشنج العضلات. هذه العشبة تحتوي على الزيوت التي تساعد على استرخاء العضلات وتخفيف التوتر، وهي تستخدم للمساعده في النوم. قومي بتنقيع ملعقة صغيرة عشبه الفليريان المجففة في كوب من الماء الساخن لمدة 10 دقائق واشربي هذا الشاي العشبي عدة مرات في الأسبوع لمدة بضعة أسابيع.

وهذه صورته







7- لحاء الصفصاف الأبيض :

لحاء الصفصاف الأبيض يستخدم طيلة الأمد لتخفيف الآلام وأنه يحتوي على جليكوسيدات الفينول مع ساليسن، وله فوائد مضادة للالتهابات والمسكنات. قومي بغلي القليل من لحاء الصفصاف الأبيض واشربيه وهو دافئ كل يوم لمده شهرين. بدلا من ذلك تناولي المكملات لحاء الصفصاف الأبيض من 120 أو 240 ملغ ساليسن يوميا لعدة أسابيع. استشر طبيبك أولا.

وهذه صورته



8- بذور الحلبة :

بذور الحلبة تساعد في الحد من آلام عرق النسا، وذلك بفضل فوائدها المضادة للالتهابات كما أنها بلسم الروماتويد والتهاب المفاصل وآلام. اطحني حفنة من بذور الحلبة وغلي المسحوق مع القليل من الحليب للحصول على عجينه طريه، طبقي الخليط على المنطقة المؤلمه واتركيه لبضع ساعات قبل شطفه. كرري العمليه يوميا حتى تحصلين على الراحة من الألم.







9- ابسوم الملح :

ومن المعروف أملاح إبسوم للاسترخاء الجهازالعصبي وإستخراج السموم من الجسم، ويمكن العثورعليها في أي متجر. املئي حوض الاستحمام بالماء الساخن وأضيفي 2 كوب من الملح وينقع في الحمام لمدة 15-20 دقيقة. أيضا حرارة الحمام تزيد في تنشيط الدورة الدموية وتقليل الالتهاب وإعطاء الأعصاب والجسم وقت للشفاء والاسترخاء، والتوازن. الحصول على بعض النوم الإضافي لإعطاء أعصابك فرصة لإعادة بناء وتقوية نفسها.



10- الليمون :

الليمون هو يعمل على نحو فعال لمشكله عرق النسا. فيتامين C مضاد للالتهابات و يقلل من التورم والألم. الليمون هو عبارة عن مستودع من فيتامين C، ولكنه يعد مصدرا قويا جدا لعلاج عرق النسا. استهلاك عصير الليمون يزيد من مستوى فيتامين C في الجسم البشري مما يقلل مباشرة من الالتهاب ويزيل الألم الوركي. يمكنك أن تخلطي عصير الليمون مع الماء والعسل لزيادة فعاليتها و اشربي الخليط كل يوم ومع ذلك، فإن الإستهلاك الفردي لعصير الليمون الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها.

اتمنى ان نستفيد جميعا

ولمن يملك معلومات لا يبخل علينا ارجوكم

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته





