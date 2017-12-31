نظرة المجتمع للمطلقة !

بالفعل المرءة المطلقة ينظر المجتمع لها نظرة احتقار وإهانة واستثمار ،وحتى من اقرب الناس لها لا يحترمونها ويقليلون من شأنها حتى ولو كانت على خلق ودين وعاملة ،،لا أقول كلهم لكن بنسبة كبيرة ،وهذا من واقع نماذج أعرفهم في هذا المجتمع الظالم

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