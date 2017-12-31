  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

نظرة المجتمع للمطلقة !

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة الفارس النبيل, ‏31 ديسمبر 2017.

  1. الفارس النبيل

    الفارس النبيل :: عضوية محظورة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 ديسمبر 2017
    المشاركات:
    254
    الإعجابات المتلقاة:
    334
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    عين تموشنت
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    موضوعنا اليوم هو من أهم المواضيع الإجتماعية ودلك لكثرة السنفونيات التي تعزف حوله ، فكثيرا ما نسمع بقولة شهيرة خاصة عند النساء وهي : المجتمع يحتقر المرأة المطلقة !!

    فأقول : هدا الكلام لا أساس له من الصحة وهي مجرد وهم في وهم

    فمن هدا المجتمع الدي يحتقر المرأة المطلقة ؟؟؟ عندما نقول المجتمع فإن الأمر سيكون مجمل

    فمن هم هؤلاء الناس بالتفصيل ؟؟

    الدي أراه أن المرأة المطلقة تكون النظرة سيئة اتجاهها إن كانت معروفة بفسق أما إن كانت صالحة فلا وألف لا
    فأنا لم أسمع برجل في حياتي يرفض إمرأة فقط لأنها مطلقة ، وعلى عكس دلك تماما رأيت نساء يرفضن الزواج من مطلق

    وأنا شخصيا أردت أن أخطب فتاة مطلقة ، فلم أجد حتى الفرصة لدلك ، فبعد طلاقها مباشرة انهال الخطاب عليها ، خمس خطاب في فترة قصيرة ولم تقبل أحدا منهم

    وبعد دلك عندما عزمت أن أخطب سمعت أن هناك 3 متقدمين لها وما زالت تفكر حتى فاز بها احدهم !!

    سبحان الله !! هل هدا مجتمع يحتقر المرأة المطلقة !! لم أجد حتى الفرصة لأتقدم إليها مع كثرة الخطاب !!

    لمادا ؟؟ لأنها فتاة صالحة و ذات دين وخلق

    ولدلك نجد بعض الفتيات هداهن الله يردن أن يغطين سوء دينهن وخلقهن بأن المجتمع يرفضهن لأنهن مطلقات !! فيتباكين ويحتجن بأن المجتمع لا يرحم المطلقة

    وأقول : سبحانك ربي هدا بهتان عظيم

    وهناك نوع من الرجال وهم قليلون لا يتزوجون باالمطلقة إلا إدا كانوا يعرفونها جيدا وواثقين من أخلاقها ودلك لأن المطلقة إن كانت منحرفة فلا يستطيع أن يكتشف الرجل فيها شيئا وهده النقطة التي يخاف منها البعض ومن حقه أن يخاف

    والخلاصة : أنه لا يوجد من يحتقر المرأة المطلقة ؛ اللهم إلا المرأة نفسها مثل : أخت العريس أو أم العريس

    ودلك تجد أن المرأة لا ترضى لأخيها أو ابنها فتاة مطلقة ؛ بينما هي تتباكى إن كانت مطلقة ، فالأمر يدور بين النساء فقط ، هن من يحتقرن بعضهن البعض

    وقد تجد نوعا من النظرة السيئة من أهلها لأنهم يرونها عبئ عليهم من حيث نفقتها و معاشها

    يعني مشكلة المرأة المطلقة إما في أهلها أو إمرأة مثلها من قريبات الزوج

    ولدي صديق عازب ولم يسبق له الزواج أراد خطبة فتاة مطلقة فقالت له لا استطيع ، بأي وجه سأقابل أمك !!

    فعن أي مجتمع يتكلم هؤلاء ؟؟!! هل تسمين أهلك وإمرأة مثلك مجتمعا !!!!!!!!

    المجتمع بريء ، بريء ، بريء !! فلا داعي للتباكي ، فالمطلقة إن كان إمرأة صالحة والله ثم والله ثم والله ستجد كم من شخص يتمناها ويركض خلفها

    و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
     
    دعاء الجنات و dahman kz معجبون بهذا.
    الفارس النبيل, ‏31 ديسمبر 2017
    #1
  2. الفارس النبيل

    الفارس النبيل :: عضوية محظورة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 ديسمبر 2017
    المشاركات:
    254
    الإعجابات المتلقاة:
    334
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    عين تموشنت
    بصراحة هدا هو الموضوع الوحيد الدي لم أتوقع أبدا أن يكون خال من التفاعل !!

    ولكن أعتقد أنه يوجد أسباب تقنية
     
    امنيات و dahman kz معجبون بهذا.
    الفارس النبيل, ‏1 جانفي 2018
    #2
  3. dahman kz

    dahman kz :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    2,431
    الإعجابات المتلقاة:
    1,274
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    واد سوف
    وعليكم السلام ورحمة الله
    والزواج من مطلقة ليس عيب . وصفة الطلاق في المراءة ليست عيب وليست جرم . والاسلام كرم المرأة المطلقة ..والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بالمطلقة وتزوج بالارملة وهذا خير دليل على ان الزواج بمطلقة او ارملة امر عادي و لاعيب فيه .
    ولنا في رسول الله أسوة حسنة .
     
    dahman kz, ‏3 جانفي 2018
    #3
  4. الفارس النبيل

    الفارس النبيل :: عضوية محظورة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 ديسمبر 2017
    المشاركات:
    254
    الإعجابات المتلقاة:
    334
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    عين تموشنت

    نعم أخي الكريم ، ومازال لحد الآن عادي جدا

    ولكن للأسف دائما يتم تسييس القضايا من طرف المفسدين لتفريق المجتمعات المسلمة وبث الشحناء ولا بغضاء بين ابنائها
     
    امنيات معجب بهذا.
    الفارس النبيل, ‏3 جانفي 2018
    #4
  5. امنيات

    امنيات :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2017
    المشاركات:
    137
    الإعجابات المتلقاة:
    100
    نقاط الجوائز:
    9
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    باتنة
    بالفعل المرءة المطلقة ينظر المجتمع لها نظرة احتقار وإهانة واستثمار ،وحتى من اقرب الناس لها لا يحترمونها ويقليلون من شأنها حتى ولو كانت على خلق ودين وعاملة ،،لا أقول كلهم لكن بنسبة كبيرة ،وهذا من واقع نماذج أعرفهم في هذا المجتمع الظالم
     
    امنيات, ‏21 جانفي 2018 على 21:56
    #5
  6. adnane46

    adnane46 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جانفي 2018
    المشاركات:
    13
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    هدا غير صحيح إطلاقا مجرد خرافات
     
    adnane46, ‏22 جانفي 2018 على 08:05
    #6

مشاركة هذه الصفحة