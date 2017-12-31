نظرة المجتمع للمطلقة !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم هو من أهم المواضيع الإجتماعية ودلك لكثرة السنفونيات التي تعزف حوله ، فكثيرا ما نسمع بقولة شهيرة خاصة عند النساء وهي : المجتمع يحتقر المرأة المطلقة !! فأقول : هدا الكلام لا أساس له من الصحة وهي مجرد وهم في وهم فمن هدا المجتمع الدي يحتقر المرأة المطلقة ؟؟؟ عندما نقول المجتمع فإن الأمر سيكون مجمل فمن هم هؤلاء الناس بالتفصيل ؟؟ الدي أراه أن المرأة المطلقة تكون النظرة سيئة اتجاهها إن كانت معروفة بفسق أما إن كانت صالحة فلا وألف لا فأنا لم أسمع برجل في حياتي يرفض إمرأة فقط لأنها مطلقة ، وعلى عكس دلك تماما رأيت نساء يرفضن الزواج من مطلق وأنا شخصيا أردت أن أخطب فتاة مطلقة ، فلم أجد حتى الفرصة لدلك ، فبعد طلاقها مباشرة انهال الخطاب عليها ، خمس خطاب في فترة قصيرة ولم تقبل أحدا منهم وبعد دلك عندما عزمت أن أخطب سمعت أن هناك 3 متقدمين لها وما زالت تفكر حتى فاز بها احدهم !! سبحان الله !! هل هدا مجتمع يحتقر المرأة المطلقة !! لم أجد حتى الفرصة لأتقدم إليها مع كثرة الخطاب !! لمادا ؟؟ لأنها فتاة صالحة و ذات دين وخلق ولدلك نجد بعض الفتيات هداهن الله يردن أن يغطين سوء دينهن وخلقهن بأن المجتمع يرفضهن لأنهن مطلقات !! فيتباكين ويحتجن بأن المجتمع لا يرحم المطلقة وأقول : سبحانك ربي هدا بهتان عظيم وهناك نوع من الرجال وهم قليلون لا يتزوجون باالمطلقة إلا إدا كانوا يعرفونها جيدا وواثقين من أخلاقها ودلك لأن المطلقة إن كانت منحرفة فلا يستطيع أن يكتشف الرجل فيها شيئا وهده النقطة التي يخاف منها البعض ومن حقه أن يخاف والخلاصة : أنه لا يوجد من يحتقر المرأة المطلقة ؛ اللهم إلا المرأة نفسها مثل : أخت العريس أو أم العريس ودلك تجد أن المرأة لا ترضى لأخيها أو ابنها فتاة مطلقة ؛ بينما هي تتباكى إن كانت مطلقة ، فالأمر يدور بين النساء فقط ، هن من يحتقرن بعضهن البعض وقد تجد نوعا من النظرة السيئة من أهلها لأنهم يرونها عبئ عليهم من حيث نفقتها و معاشها يعني مشكلة المرأة المطلقة إما في أهلها أو إمرأة مثلها من قريبات الزوج ولدي صديق عازب ولم يسبق له الزواج أراد خطبة فتاة مطلقة فقالت له لا استطيع ، بأي وجه سأقابل أمك !! فعن أي مجتمع يتكلم هؤلاء ؟؟!! هل تسمين أهلك وإمرأة مثلك مجتمعا !!!!!!!! المجتمع بريء ، بريء ، بريء !! فلا داعي للتباكي ، فالمطلقة إن كان إمرأة صالحة والله ثم والله ثم والله ستجد كم من شخص يتمناها ويركض خلفها و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين