حذار من الباراسيتامول

السلام عليكم

لاحظت أن الجزائريين يتناولون دواء الباراسيتامول بكميات مفرطة , خصوصا الأمهات لما يصاب أولادهم بالحمى , و يظنون أن ذلك لا يترتب عليه مشاكل صحية , لذلك وجب التنبيه .



دواء الباراسيتامول يستعمل لعلاج الآلام و الحمى , و هو ككل الأدوية له أعراض جانبية رغم قلتها , و له جرعة علاجية محددة إذا تجاوزها الفرد تصبح جرعة سامّة .



الجرعة السامة هي 150 ميليغرام للكيلوغرام , أي أن طفل يزن 10 كغ لا يجب أن يتناول أكثر من 1.5 غرام من الباراسيتامول في اليوم .



أما الشخص البالغ الذي يزن 60 كغ , فالجرعة السامة له هي 8 غرام في اليوم , أي 8 حبات Doliprane أو dolyc 1g أو بديلهما .



تناول هذه الجرعات يعرض الشخص إلى :



تخريب غير قابل للإصلاح لخلايا الكبد و توقفها عن العمل

تفريغ الكالسيوم المتواجد داخل الخلايا الكبدية مما يعطل عمل الكبد نهائيا .



ملاحظة : المصابون بأمراض مزمنة , و المسنون و المرأة الحامل تكون الجرعة السامة بالنسبة لهم نصف الجرعة المذكورة أعلاه (75مغ/كغ/24ساعة) لذلك يجب توخي الحذر



** في الأخير نذكر بالجرعات العلاجية للباراسيتامول **

الأطفال : 60 ميليغرام للكيلوغرام , أي طفل يزن 10 كغ لا يتجاوز 600 ميليغرام في 24 ساعة مقسمة إلى 3 أو 4 مرات



البالغين : 4 غرام في 24 ساعة كحد أقصى

المسنين , المرضى و المرأة الحامل : 3 غرام في 24 ساعة





_________________ حفظكم الله



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