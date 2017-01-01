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حذار من الباراسيتامول

الموضوع في 'منتدى الصحة العام' نشر بواسطة irised7, ‏31 ديسمبر 2017 على 22:44.

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  1. irised7

    irised7 :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم
    لاحظت أن الجزائريين يتناولون دواء الباراسيتامول بكميات مفرطة , خصوصا الأمهات لما يصاب أولادهم بالحمى , و يظنون أن ذلك لا يترتب عليه مشاكل صحية , لذلك وجب التنبيه .

    دواء الباراسيتامول يستعمل لعلاج الآلام و الحمى , و هو ككل الأدوية له أعراض جانبية رغم قلتها , و له جرعة علاجية محددة إذا تجاوزها الفرد تصبح جرعة سامّة .

    الجرعة السامة هي     150 ميليغرام للكيلوغرام , أي أن طفل يزن 10 كغ لا يجب أن يتناول أكثر من 1.5 غرام من الباراسيتامول في اليوم .

    أما الشخص البالغ الذي يزن     60 كغ , فالجرعة السامة له هي 8 غرام في اليوم , أي 8 حبات Doliprane أو dolyc 1g أو بديلهما .

    تناول هذه الجرعات يعرض الشخص إلى :

    تخريب غير قابل للإصلاح لخلايا الكبد و توقفها عن العمل
    تفريغ الكالسيوم المتواجد داخل الخلايا الكبدية مما يعطل عمل الكبد نهائيا .

    ملاحظة : المصابون بأمراض مزمنة , و المسنون و المرأة الحامل تكون الجرعة السامة بالنسبة لهم نصف الجرعة المذكورة أعلاه (75مغ/كغ/24ساعة) لذلك يجب توخي الحذر

    ** في الأخير نذكر بالجرعات العلاجية للباراسيتامول **
    الأطفال : 60 ميليغرام للكيلوغرام , أي طفل يزن 10 كغ لا يتجاوز 600 ميليغرام في 24 ساعة مقسمة إلى 3 أو 4 مرات

    البالغين : 4 غرام في 24 ساعة كحد أقصى
    المسنين , المرضى و المرأة الحامل : 3 غرام في 24 ساعة


    _________________ حفظكم الله

    من أجل سلامتكم .. صيدلي في خدمتكم
     
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    irised7, ‏31 ديسمبر 2017 على 22:44
    #1
  2. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    بارك الله فيك
    مشكور
     
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    أم منيــــــر, ‏31 ديسمبر 2017 على 23:04
    #2
  3. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    مشكور
     
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    aljentel, ‏31 ديسمبر 2017 على 23:18
    #3
  4. wissam 47

    wissam 47 :: عضو مُتميز ::

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    مشكوووور
     
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    wissam 47, ‏1 جانفي 2018 على 00:23
    #4

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