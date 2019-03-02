السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



كل شيئ عن مرض السكري ** معلومات من تجميعي **







ماهو مرض السكري؟؟

يشمل مصطلح مرض السكري عددا من الاضطرابات في عملية هدم وبناء الكربوهيدرات و الكربوهيدرات التي يحصل عليها الجسم من تناول الخبز، البطاطا، الأرز، الكعك وغيرها من أغذية عديدة أخرى، تتفكك وتتحلل بشكل تدريجي. و تبدأ عملية التفكك والتحلل هذه في المعدة، ثم تستمر في الإثني عشر وفي الأمعاء الدقيقة.

تنتج عن عملية التفكك والتحلل هذه مجموعة من السكريات ** كربوهيدرات ** يتم امتصاصها في الدورة الدموية. و خلايا الإفراز الداخلي الموجودة في البنكرياس، والتي تسمى خلايا بيتا حساسة جدا لارتفاع مستوى السكر في الدم وتقوم بإفراز هُرمون الإنسولين

الإنسولين هو جسر أساسي لدخول جزيئات السكر، الجلوكوز، إلى داخل العضلات حيث يتم استعماله كمصدر للطاقة، وإلى أنسجة الدهن والكبد حيث يتم تخزينه.

في البنكرياس نوع آخر من الخلايا هي خلايا ألفا التي تُفرز هُرمونا إضافيا آخر يدعى الغلوكاغون. هذا الهرمون يسبب إخراج السكر من الكبد وينشّط عمل هُرمونات أخرى تعيق عمل الإنسولين لموازنة بين هذين الهرمونين (الإنسولين والغلوكاغون) تحافظ على ثبات مستوى الجلوكوز في الدم وتجنبه التغيرات الحادة أصحاب الوزن السليم الذين يُكثرون من النشاط البدني يحتاجون إلى كمية قليلة من الإنسولين لموازنة عمل الجلوكوز الواصل إلى الدم وكلما كان الشخص أكثر سُمنة وأقلّ لياقة بدنية أصبح بحاجة إلى كمية أكبر من الإنسولين لمعالجة كمية مماثلة من الجلوكوز في الدم هذه الحالة تدعى "مقاومة الإنسولين"



الإصابة بالسكري:

عندما تصاب خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس بالضرر تقل كمية الإنسولين المفرزة بشكل تدريجي وتستمر هذه العملية سنوات عديدة و إذا ما ترافقت هذه الحالة مع وجود "مقاومة الإنسولين" فإن هذا المزيج من كمية إنسولين قليلة ومستوى فاعلية منخفض يؤدي إلى انحراف عن المستوى السليم للجلوكوز (السكر) في الدم، وفي هذه الحالة يتم تعريف الشخص بأنه مصاب بمرض السكري و المعروف إن المستوى السليم للسكر في الدم بعد صوم ثماني ساعات يجب أن يكون أقلّ من 108 ملغم/ دل، بينما المستوى الحدودي هو 126 م أما إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم لدى شخص ما 126 ملغم/ دل وما فوق، في فحصين أو أكثر، فعندئذ يتم تشخيص إصابة هذا الشخص بمرض السكري.



أنواع مرض السكري:

تتمثل أنواع مرض السكري في: ​

السكري من النوع الأول يصاب به الأطفال و اليافعين : هو مرض يقوم الجهاز المناعي خلاله بإتلاف خلايا بيتا في البنكرياس، لأسباب غير معروفة ولم يتم تحديدها، حتى الآن عند الأولاد تجري عملية الإتلاف هذه بسرعة وتستمر من بضعة أسابيع حتى بضع سنين، أما عند البالغين، فقد تستمر سنوات عديدة العديد من الأشخاص الذين يصابون بمرض السكري من النوع الأول في سن متقدم يتم تشخيص حالتهم خطأ بأنها مرض السكري من النوع الثاني السكري من النوع الثاني يصاب به البالغين : هو مرض يتم خلاله تدمير وإتلاف خلايا بيتا في البنكرياس لأسباب وراثية على الأرجح مدعومة بعوامل خارجية، هذه العملية بطيئة جدا وتستمر عشرات السنين و إن احتمال إصابة شخص يتمتع بوزن صحّي وبلياقة بدنية جيدة بمرض السكري ضئيل، حتى وإن كان لديه هبوط في إفراز الإنسولين أما احتمال إصابة شخص سمين لا يمارس نشاطا بدنيا بمرض السكري فهو احتمال كبير، نظرا لكونه أكثر عرضة للإصابة بـ "مقاومة الإنسولين"وبالتالي بمرض السكري من الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع الحاد بالاصابات بمرض السكري: السمنة و قلة النشاط البدني و التغيرات في نمط الطعام الأغذية الشائعة اليوم تشمل المأكولات الجاهزة تسبب السكري، كونها غنية بالدهنيات والسكريات التي يتم امتصاصها في الدم بسهولة، مما يؤدي إلى ازدياد "مقاومة الإنسولين" و قد تؤدي الإصابة بمرض السكري إلى: ارتفاع تدريجي في ضغط الدم و اضطرابات مميزة في دهنيات الدم، وخاصة ارتفاع ثلاثي الغليسريد و انخفاض البروتين الشحمي رفيع الكثافة (الكولسترول الجيد – HDL) و يصاب مرضى السكري إجمالا بأضرار مميزة: في الكليتين، في شبكيتيّ العينين وفي الجهاز العصبيّ.

أعراض مرض السكري:

تختلف اعراض مرض السكر تبعا لنوع السكري أحيانا، قد لا يشعر الأشخاص المصابون بـ "مقدمات" السكري أو بالسكري الحملي بأية اعراض إطلاقا أو قد يشعرون ببعض من أعراض السكري النمط الأول والسكري النمط الثاني أو بجميع الأعراض سوية. ​

من اعراض مرض السكري:

العطش

التبول كثيرا و في فترات متقاربة

الجوع الشديد جدا

انخفاض الوزن لأسباب غير واضحة وغير معروفة

التعب

تشوش الرؤية

شفاء و التئام الجروح ببطئ

مرض السكري من النوع 1 قد يصيب الإنسان في أية مرحلة من العمر، لكنه يظهر، في الغالب في سن الطفولة أو في سن المراهقة أما مرض السكري من النوع 2 فهو الأكثر شيوعا يمكن أن يظهر في أي سن ويمكن الوقاية منه وتجنبه غالبا.

أسباب وعوامل خطر مرض السكري:

تعرف على أسباب وعوامل خطر الإصابة بمرض السكري تبعاً للنوع: ​

عوامل مرض السكري من النوع الأول: في مرض السكري من النوع الأول، يهاجم الجهاز المناعي الخلايا المسؤولة عن إفراز الإنسولين في البنكرياس ويُتلفها، بدلا من مهاجمة وتدمير الجراثيم و/أو الفيروسات الضارة، كما يفعل في الحالات الطبيعية (السليمة) عادة نتيجة لذلك، يبقى الجسم مع كمية قليلة من الإنسولين، أو بدون إنسولين على الإطلاق. في هذه الحالة، يتجمع السكر ويتراكم في الدورة الدموية، بدلا من أن يتوزع على الخلايا المختلفة في الجسم ليس معروفا، حتى الآن، المسبب العيني الحقيقي لمرض السكري من النوع 1، لكن يبدو إن التاريخ العائلي يلعب، على الأرجح، دورا مهما و خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول يزداد لدى الأشخاص الذين يعاني أحد والديهم أو أخوتهم وأخواتهم من مرض السكري. وهنالك عوامل إضافية، أيضا، قد تكون مسببة لمرض السكري، مثل التعرض لأمراض فيروسية.



عوامل مرض السكري من النوع الثاني: عند المصابين بـ "مقدمات السكري" التي قد تتفاقم وتتحول إلى السكري من النوع الثاني، تقاوم الخلايا تأثير عمل الإنسولين بينما يفشل البنكرياس في إنتاج كمية كافية من الإنسولين للتغلب على هذه المقاومة في هذه الحالات، يتجمع السكر ويتراكم في الدورة الدموية بدل أن يتوزع على الخلايا ويصل إليها في مختلف أعضاء الجسم والسبب المباشر لحدوث هذه الحالات لا يزال غير معروف، لكن يبدو أن الدهنيات الزائدة - وخاصة في البطن وقلة النشاط البدني هي عوامل مهمة في حدوث ذلك



ومع ذلك، هنالك عدة عوامل من الواضح أنها تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من بينها:

العمر: عمر أكبر أو يساوي 45

الوزن: وزن زائد معرّف على أنه BMI أكبر أو يساوي 25.

ا لوراثة: قريب عائلة من الدّرجة الأولى مريض بمرض السكري.

العرق: فئات عرقية معيّنة والمعروف عن خطورة مرتفعة لديها للإصابة بمرض السكري.

النشاط البدني: قلة النشاط البدني.

فرط/ارتفاع ضغط الدّم: والمعرّف بواسطة قيم ضغط دم أعلى من mm/Hg 90/140.

فرط الكولسترول: والمقصود الضار LDL

مستوى مرتفع من ثلاثي الغليسيريد في الدم: وهو احد أنواع الدهنيات الموجودة في الجسم. قيم أعلى من mg/dL 250.

متلازمة المبيض المتعدّد الكيسات.

أمراض الاوعية الدموية: تاريخ شخصي للإصابة بهذه الأمراض.

ولادة طفل ذو وزن كبير: تاريخ شخصي لدى النّساء يشمل ولادة طفل ذو وزن أعلى من 4.1 كغم (وزن الطفل فور الولادة).

سكري الحمل: تاريخ شخصي لسكري الحمل.

قيم الهيموجلوبين الجلوكوزيلاتي: HBA1C أكبر أو تساوي 5.7%.

تحمل الجلوكوز: من لديهم نقص/ضعف في تحمّل الجلوكوز

قيم الجلوكوز: من لديهم تعلّل/مشكلة في قيم الجلوكوز (السكر) في فحص ما بعد الصيام

عوامل مرض سكري الحمل:

خلال فترة الحمل، تنتج المشيمة هرمونات تساعد الحمل وتدعمه، هذه الهرمونات تجعل الخلايا أشدّ مقاومة للإنسولين في الثلثين الثاني والثالث من الحمل، تكبر المشيمة وتنتج كميات كبيرة من هذه الهرمونات التي تعسّر عمل الإنسولين وتجعله أكثر صعوبة و في الحالات العادية الطبيعية، يُصدر البنكرياس ردة فعل على ذلك تتمثل في إنتاج كمية إضافية من الإنسولين للتغلب على تلك المقاومة لكن البنكرياس يعجز، أحيانا، عن مواكبة الوتيرة، مما يؤدي إلى وصول كمية قليلة جدا من السكر (الجلوكوز) إلى الخلايا، بينما تتجمع وتتراكم كمية كبيرة منه في الدورة الدموية. وهكذا يتكون السكري الحملي (السكري أثناء فترة الحمل) و قد تتعرض أية سيدة حامل للإصابة بمرض السكري الحملي، لكن ثمة نساء هن أكثر عرضة من غيرهن.

أما عوامل خطر الاصابة بمرض السكري فتشمل: ​

النساء فوق سن 25 عاما

التاريخ العائلي أو الشخصي

الوزن الزائد.

مضاعفات مرض السكري:

تختلف المضاعفات الناتجة عن مرض السكري تبعا لنوع السكري. ​

مضاعفات السكري من النوعين الأول والثاني: المضاعفات القصيرة المدى الناجمة عن السكري من النوعين الأول والثاني تتطلب المعالجة الفورية. فمثل هذه الحالات التي لا تتم معالجتها فورا قد تؤدي إلى حصول اختلاجات وإلى غيبوبة

فرط السكر في الدم

مستوى مرتفع من الكيتونات في البول

نقص السكر في الدم

أما المضاعفات طويلة المدى الناجمة عن السكري فهي تظهر بشكل تدريجي.

يزداد خطر ظهور المضاعفات كلما كانت الإصابة بالسكري في سن أصغر ولدى الأشخاص الذين لا يحرصون على موازنة مستوى السكر في الدم. وقد تؤدي مضاعفات السكري، في نهاية المطاف، إلى حصول إعاقات أو حتى إلى الموت. ​

مرض قلبي وعائي (في القلب والأوعية الدموية)

ضرر في الأعصاب

ضرر في الكليتين

ضرر في العينين

ضرر في كفتي القدمين

أمراض في الجلد وفي الفم

مشاكل في العظام وفي المفاصل.

مضاعفات السكري الحملي: ​

غالبية النساء اللواتي تصبن بمرض السكري الحملي تلدن أطفالا أصحاء. ومع ذلك فإذا كان السكري في دم المرأة الحامل غير متوازن ولم تتم مراقبته ومعالجته كما ينبغي، فإنه قد يسبب أضرارا لدى الأم والمولود على السواء مضاعفات قد تحصل لدى المولود بسبب السكري الحملي: ​

فرط النمو

نقص السكر في الدم

متلازمة الضائقة التنفسية

اليرقان

السكري من النوع الثاني في سن متقدم

الموت

مضاعفات قد تحصل لدى الأم بسبب السكري الحملي:

مقدمات الارتعاج

السكري الحملي في الحمل التالي أيضا

مضاعفات مقدمات السكري:

قد تتطور حالة مقدمات السكري وتتفاقم لتصبح مرض السكري من النوع الثاني.



تشخيص مرض السكري:

هنالك العديد من فحوصات الدم، التي يمكن بواسطتها تشخيص اعراض السكري النمط الأول أو اعراض السكري النمط الثاني، من بينها: ​

فحص عشوائي لمستوى السكري في الدم

فحص مستوى السكري في الدم أثناء الصيام

إذا تم تشخيص إصابة شخص ما بـ أعراض مرض السكر، طبقا لنتائج الفحوص، فمن المحتمل أن يقرر الطبيب إجراء فحوصات إضافية من أجل تحديد نوع مرض السكري، وذلك بهدف اختيار العلاج المناسب والناجع، علما بأن طرق العلاج تختلف من نوع السكري إلى آخر.

كما يمكن أن يوصي الطبيب، أيضا، بإجراء اخْتِبارُ الهيموغلوبينِ الغليكوزيلاتي



فحوصات لكشف مرض السكري الحملي:

اختبارات الكشف عن مرض السكري الحملي هي جزء لا يتجزأ من الفحوصات العادية، الروتينية، في فترة الحمل و ينصح معظم المهنيين في المجال الطبي بالخضوع لفحص دم لمرض السكري يدعى "اختبار تحدي الجلوكوز"والذي يجرى أثناء الحمل، بين الأسبوع الرابع والعشرين والأسبوع الثامن والعشرين من الحمل، أو قبل ذلك لدى النساء الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري الحملي.

و يبدأ "اختبار تحدي الجلوكوز" بشرب محلول شراب السكر. وبعد مرور ساعة على ذلك يجرى فحص دم لقياس مستوى (تركيز) السكري في الدم. إذا كان السكري في الدم أعلى من 140 ملغم/ دل (mg/dl)، فهذا يدل عادة على وجود السكري الحملي و في غالبية الحالات هنالك حاجة لتكرار الاختبار بغية تأكيد تشخيص السكري.

و تحضيرا للفحص المُعاد (الإضافي)، ينبغي على الحامل التي تخضع للفحص أن تصوم طوال الليلة التي تسبق الفحص. وهنا، مرة أخرى، يتم شرب محلول حلو المذاق يحتوي هذه المرة على تركيز أعلى من الجلوكوز، ثم يتم قياس مستوى السكري في الدم كل ساعة، على مدى ثلاث ساعات.



فحوصات لكشف "مقدمات السكري":

وقد يوصي الطبيب بالخضوع لأحد الفحصين التاليين لتشخيص "مقدمات السكري": ​

فحص السكري في الدم أثناء الصوم

اختبار تحمّل الغلوكوز

علاج مرض السكري:

كما ذكرنا فإن العلاج لمرض السكري يعتمد بشكل أساسي على نوعه، وهذا يعني ما يلي: ​

علاج مرض السكري من نوع2: يختلف علاج السكري من شخص إلى آخر وذلك بحسب الفحوصات المخبريّة الشخصية التي يقوم بها كلّ مريض وقيم الجلوكوز (السكر) في الدم لديهم و من الجدير بالذكر ووفقا لمضاعفات مرض السكري التي قمنا بعرضها سابقًا فإن خطورة الإصابة بأمراض وعائية مجهرية وأمراض وعائية و هي عالية كلما كان تركيز السكر في الدّم أعلى على مدى فترات طويلة من المرض.

بالاضافة الى الأمراض الوعائية القلبية والتي تزداد أيضًا خطورتها كلما كان عمر المريض أكبر والمدة الزمنية لمرض السكري أكبر. لهذا علينا علاج هذه الفئة بشكل جدّي وموازنة قيم تركيز الجلوكوز (السكر) في الدم قدر المستطاع و على العلاج في هذه الفئة من الأشخاص أن يحوي منع لحالات الهبوط الحاد في تركيز السكر في الدماو الهبوط الحاد في الدورة الدموية انخفاض حاد في ضغط الدم وكذلك الانتباه الى الحالة الصحية الشاملة للمريض ومجمل الأدوية التي يعالج بها بحيث انه من الممكن أن يعاني المريض بالسكري من أكثر من مرض بالاضافة الى السكري.

نستطيع تقسيم علاج مرض السّكري إلى عدّة أقسام:

تغييرات في نمط الحياة: بالتغذية الصحية الملائمة لهذه الفئة من المرضى و الرياضة البدنية محاولة تخفيض الوزن قدر المستطاع باتباع حمية غذائية متوازنة العلاج بواسطة الأدوية المتناولة بشكل فموي: الأدوية تكون حسب الحالة و حسب وصف الطبيب لهذا الدواء و الكميات الموصى بها من طرفه علاج السكري بواسطة الحقن: باستعمال حقن الأنسولين أصبح العلاج بواسطة الانسولين شائعًا أكثر في الفترة الأخيرة، رغم رفض العديد من المرضى تقبّل العلاج بواسطة حقن بشكل يومي ينقسم علاج الأنسولين إلى نوعين: الاول العلاج بواسطة انسولين ذو فعالية طويلة الأمد، وهو عبارة عن حقن يومية توفر للجسم كمية الانسولين الأساسية. وهو ما يهوّن على المريض قبول العلاج أكثر نظرًا لعدم الحاجة الى الحقن لأكثر من مرّة يوميًّا. من الممكن وصف هذا النوع من العلاج مع أدوية أخرى يتم تناولها بواسطة الفم لموازنة المرض بشكل أكثر نجاعة و الثاني العلاج بواسطة انسولين ذو فعالية قصيرة الأمد، وهو الانسولين الذي يؤخذ مباشرة بعد تناول الوجبات اليوميّة وعادة ما يتم ملاءمة كمية الأكل لكمية الأنسولين قصيرة الأمد المتناولة بعده مراقبة تركيز الجلوكوز (السكر) في الدم: تعتبر مراقبة تركيز الجلوكوز (السكر) في الدّم خاصة في ساعات الصّباح مهمّة وهي عادة ما تعطينا معلومات حول موازنة المرض لدى اولئك المرضى.

كما وأن الأطباء عادة يهتمون بهذه التسجيلات كي يقرروا العلاج المناسب للمرضى والحاجة إلى إضافة أدوية أخرى لموازنة المرض بشكل أفضل بالاضافة للعلاج المباشر لتخفيض تركيز الجلوكوز في الدم هنالك علاج لا يقل أهميّة والذي يُعنى بتقليل خطورة الإصابة بالأمراض الوعائية القلبية، والذي يشتمل على: الحد من التدخين و علاج فرط ضغط الدم و علاج فرط شحميات الدم و الحد من العلاج بالأسبيرين و الإلتزام بالغذاء الصحي و الرياضة

علاج السكري نوع 1: و يتمثل فيما يلي :

مراقبة وتسجيل قيم تركيز الجلوكوز (السكر في الجسم) : نستطيع مراقبة وتسجيل قيم تركيز الجلوكوز في الجسم بطريقتين: الأولى القياس بواسطة عصا خاصة للأصبع لقياس تركيز الجلوكوز بواسطة قطرة دم من الأصبع و الثانية أجهزة إلكترونية متطورة تحت الجلد لقياس تركيز الجلوكوز بالجسم بشكل متعاقب وعلى مدار ساعات النهار حقن الانسولين: ونستطيع أن نقسم العلاج بواسطة الانسولين لهذه الفئة لقسمين: الاولى العلاج بواسطة الأنسولين ذو فعالية طويلة الأمد (يوميّة)، وهو عبارة عن حقن يومي توفر للجسم كمية الانسولين الأساسية. وهو ما يهوّن على المريض قبول العلاج أكثر نظرًا لعدم الحاجة الى الحقن لأكثر من مرّة يوميًّا و الثانية لعلاج بواسطة الانسولين ذو فعالية قصيرة الأمد، وهو الانسولين الذي يؤخذ مباشرة بعد تناول الوجبات اليوميّة وعادة ما يتم ملاءمة كمية الأكل وتركيز الجلوكوز في الدم لكمية الأنسولين قصيرة الأمد المتناولة بعده.

علاج سكري الحملي : بهدف المحافظة على صحة الجنين ومنع حصول مضاعفات خلال الولادة، يجب موازنة مستوى السكر في الدم فبالإضافة إلى الحرص على التغذية الصحية وممارسة الرياضة، من الممكن أن يشمل علاج السكري، أيضا، متابعة مستوى السكر في الدم، بل واستعمال الإنسولين في بعض الحالات و يتولى الطاقم الطبي المعالج متابعة مستوى السكر في الدم، بما في ذلك أثناء عملية الولادة. لأنه إذا ما ارتفع مستوى السكر في دم المرأة الحامل، فقد يُفرز جسم الجنين هُرمون الإنسولين بتركيز عالٍ، مما سيؤدي إلى هبوط مستوى السكر في الدم بعد الولادة، مباشرة.