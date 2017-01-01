مجلة اللمة الجزائرية "شاكاين"

السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات "مجلة اللمة الجزائرية" كانت مجرد فكرة على ورق وكان أمر تطبيقها بعيدًا عن المنال ولكن بتكثيف الجهود والعمل على تقديم الأفضل لهذه اللمة الجميلة والمميزة تم إنشاء مجلة اللمة بعد ست سنوات من الغياب هي مجلة بسيطة ومن صنع أعضاء مبتدئين في هذا المجال ولكن حبهم لإحياء هذه المجلة وحبهم لتقديم هدية للمَّتِهم تتمثل في هذه المجلة جعلهم يكثفون الجهود وينشئون مجلة تحتفظ بأجمل الذكريات التي مرّت على اللمة خلال سنة 2017 أي مجلة سنوية لن تكون هذه المرّة الأخيرة بإذن الله ستكون ربما في الأيام المقبلة مجلة شهرية أو كل 3 أشهر تضم أجمل ما يمر على اللمة من مواضيع خلال تلك الفترة والمجلة التي سنقدمها اليوم ما هي إلا افتتاح في هذا المجال ونتمنى أن تنال إعجابكم وأي انتقادات وأي أفكار وأي تشجيعات تقدمونها حول هذه المجلة أكيد تساعدنا لتقديم الأفضل وتشجعنا لتقديم المزيد هذه صورة لواجهة المجلة ومن هنا يمكنكم تحميلها وقراءة محتواها http://www.up-00.com/downloadf-15148142913411-pdf.html أتمنى أن تروقكم تحياتي