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مجلة اللمة الجزائرية "شاكاين"

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة لؤلؤة قسنطينة, ‏1 جانفي 2018 على 19:02.

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  1. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    السلام عليكم أهل اللمة الكرام
    وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات
    "مجلة اللمة الجزائرية"
    كانت مجرد فكرة على ورق وكان أمر تطبيقها بعيدًا عن المنال
    ولكن بتكثيف الجهود والعمل على تقديم الأفضل لهذه اللمة الجميلة والمميزة
    تم إنشاء مجلة اللمة بعد ست سنوات من الغياب
    هي مجلة بسيطة ومن صنع أعضاء مبتدئين في هذا المجال ولكن حبهم لإحياء هذه المجلة
    وحبهم لتقديم هدية للمَّتِهم تتمثل في هذه المجلة جعلهم يكثفون الجهود
    وينشئون مجلة تحتفظ بأجمل الذكريات التي مرّت على اللمة خلال سنة 2017
    أي مجلة سنوية
    لن تكون هذه المرّة الأخيرة بإذن الله ستكون ربما في الأيام المقبلة
    مجلة شهرية أو كل 3 أشهر تضم أجمل ما يمر على اللمة من مواضيع خلال تلك الفترة

    والمجلة التي سنقدمها اليوم ما هي إلا افتتاح في هذا المجال ونتمنى أن تنال إعجابكم

    وأي انتقادات وأي أفكار وأي تشجيعات تقدمونها حول هذه المجلة أكيد تساعدنا لتقديم الأفضل
    وتشجعنا لتقديم المزيد
    هذه صورة لواجهة المجلة

    [​IMG]

    ومن هنا يمكنكم تحميلها وقراءة محتواها
    http://www.up-00.com/downloadf-15148142913411-pdf.html

    أتمنى أن تروقكم
    تحياتي




     
    طيب الكلام, أبـFARIDـوفيصل, Ma$Ter و 10 آخرون معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏1 جانفي 2018 على 19:02
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم و رحمة الله
    مبادرة رائعة
    نشوفها و نقوللكم رايي فيها نشالله
    ههه
     
    طيب الكلام, Ma$Ter, حلم كبير و 2 آخرون معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏1 جانفي 2018 على 19:07
    #2
  3. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    السلام عليكم
    قريت كل الاعداد السابقة

    تم تحميلها
    شكرا لؤلؤتي
     
    لؤلؤة قسنطينة, Ma$Ter و السحاب العابر معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏1 جانفي 2018 على 19:08
    #3
  4. لؤلؤة قسنطينة

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    قسنطينة
    درتلكم ترامواي تاع أسماء هههه
    كاشما تتفكرو اعرضوهم يجيو يشوفو اخلعوهم وديرولهم إشارة ههه

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    لؤلؤة قسنطينة, ‏1 جانفي 2018 على 19:09
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ان شاء الله خويا صلاح ^^
    المجلة مجلتكم والمحتوى تاعها محتواكم
    شوفوها براحتكم وردولنا الخبر
     
    حلم كبير, Ma$Ter و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏1 جانفي 2018 على 19:11
    #5
  6. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    الأرض
    فكرة قيمة ورائعة
    موضوع مهم
    شكرا لك
    في المتابعة إن شاء الله
     
    حلم كبير و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    السحاب العابر, ‏1 جانفي 2018 على 19:12
    #6
  7. لؤلؤة قسنطينة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    شكرا حبيبتي على وفائك وهو كذلك المجلة هادي تلم كل الذكريات لي مرت
    في سنة 2017 حبينا نديرها سنوية خاطر أول مجلة بعد غياب
    ومن بعد نحاولو نطورو منها ونديرو فقرات جديدة بإذن الله
    رأيك يهمنا عزيزتي
    تحياتي
     
    Malika Tlm, حلم كبير و زهرة البليدة معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏1 جانفي 2018 على 19:13
    #7
  8. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    مشكورة حبيبتي
    موضوع رووعة
    تحياتي
     
    لؤلؤة قسنطينة, حلم كبير و السحاب العابر معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏1 جانفي 2018 على 19:14
    #8
  9. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    شكرا أخي ربي يحفظك على التشجيع ^^
    العفو هاد المجلة ماراهي إلا نتيجة مواضيعكم ومشاركاتكم
    ويمكنك تحميل المجلة مطالعتها عدد صفحاتها ليس بالكثير
    شرا لتشجيعاتك
     
    Malika Tlm, حلم كبير و السحاب العابر معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏1 جانفي 2018 على 19:17
    #9
  10. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    اهلا حبيبتي مليكة
    ربي يحفظك غاليتي تواجدكم هو الأروع
    ان شاء الله تحمليها وتشوفي محتواها وتعطينا رايك فيها
    سواء تشجيع أن انتقاد
    شكرا غاليتي على كلماتك الطيبة
     
    حلم كبير و Malika Tlm معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏1 جانفي 2018 على 19:19
    #10
  11. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    مبادرة جميلة صغيرتي
    شكرا لمجهوداتك، اعلم انك تعبتِ من اجلها ولأجل اللمة تقدمين الكثير والكثير
    مشكورة انتِ وام ياسمين وكل القائمين على المشروع...
     
    لؤلؤة قسنطينة, حلم كبير و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏1 جانفي 2018 على 19:27
    #11
  12. {هِشام}

    {هِشام} :: عضو مُتميز ::

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    ~

    أوكي، سو نسيت الموضوع محلول وقعدت نقرا ف المجلّة p:

    ما شاء الله تبارك الرّحمن، باش يجتمعوا قاع ذوك الأعضاء ويخرّجوا حاجة مع بعض

    هذا إنجاز في حدّ ذاته.

    وأن تشمل المجلّة جلّ أقسام المنتدى، فهذا أمر جميل. الله يبارك فيكم ويقوّيكم ونزيدوا نشوفوا الأحسن والأحسن.

    إذا كان عندي اقتراحات، راني نقولها إن شا الله. بصح حاليا عندي غير كذا ملاحظة:

    1/ فكرة أن المجلّة "سنوية" تظلمُ العديد من الأعضاء والمواضيع الّتي لا تأخذ حقّها، خاصّة تلك الموضوعة في آخر أشهر السّنة

    نظنّ لازم تجهّزوا قبل نهاية العام، فما تلحقوش تحطّوها. لذا فمجلّة موسمية '3 أو 4 أشهر' تكون أنسب.

    بصّح طالما هذي عودة من بعد غياب، فهذا أمر متفهّم جدا، الله يبارك فيكم.

    2/ التّصاميم والصّور تبدو pixelated، يعني ما تبانش sharp، كي تزومي عليها جودتها قاع تروح (وأقصد الكاليتي بالجودة مش الجمال)

    طالما مش رايحين تطبعوا المجلّة فلا داعي لتخفيف الجودة، حطّوا الصّور والتّصاميم والعناوين كلّها High quality

    ~

    شكرًا على المجهود الخرافي المبذول @لؤلؤة قسنطينة و @Skor m@k و @أم ياسمينdz

    وإذا خاصّكم مدقّق لغوي، ولا مساعدة في التّصميم والتّجهيز. راني نخدم غير 14 ساعة ف السّمانة، Just saying ههههه​
     
    "viola", حلم كبير, Skor m@k و 3 آخرون معجبون بهذا.
    {هِشام}, ‏1 جانفي 2018 على 19:28
    #12
  13. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    السلام عليكم

    ترامواي تاع اشارات ياااه ههههه مشكورة اختي على مجهوداتك المبذولة و الله راكم تعبوا صح و تستحقوا التكريم ^^ ..

    ساطلع عليها باذن الله
     
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    الصحافية الساخرة, ‏1 جانفي 2018 على 19:31
    #13
  14. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    أهلا حبيبتي أحلام
    العفو غاليتي حنا رانا نهزو إبداعاتكم ونوضعهوم فقط
    لذلك الشكر موصول لكم جميعا فبفضلكم تم إنجاز هذه المجلة
    ربي يحفظك غاليتي على التشجيع وربي يخليك
    وانتظر أكيد انتقاداتك حول المجلة مهما كانت باه تشجعنا للتقدم أكثر
    شكرا غاليتي على كلماتك الطيبة
     
    حلم كبير, Ma$Ter و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏1 جانفي 2018 على 19:34
    #14
  15. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    ما بغاتش تتحمل اختي :cry: من نهار فسد الميكروا راني نعاني بهذي لاتبليت اوووف
     
    حلم كبير, Ma$Ter و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏1 جانفي 2018 على 19:35
    #15
  16. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    راني جيت نمد رايي كيما وعدتك ههه ... في الحقيقة عجبوني في المجلة ياسر صوالح

    من جانب الشكل ...

    منها ... المظهر تاعها و طريق توزيع الفقرات و الاقتباسات و استغلال كل ركن في الصفحة لاجل شيء ما ... هذي وحدة

    اعتماد الالوان الزاهية و المتنوعة الي تزيد المنظر جمالية و ما تخليش القارئ يكره ولا يمل

    اما من جانب المضمون ...

    كاين ياسر امور ايجابية ... منها ركن " ضيف العدد " هذا ركن زين ياسر و ردود الاخت الضيفة كانت في المستوى

    و أيضا ... انكم كيما يقولك ... جبتو من كل بستان زهرة ... و الي عجبتني ياسر انكم درتو سلسلة " دز معاهم ... " تاعي ضمن السلاسل المميز :cool:

    ههه

    هذي لقطة زينة ياسر ... و الحاجة الاخرى الي تستاهلو عليها تحية ... انكم جبتوها من جانفي حتى ديسمبر

    يعني العام كامل و الفعاليات الي فيه هذي أيضاً تحسب لصالحكم

    و الاحسن كيما قلتي ... المجلة تكون شهرية خير باه الامر هذا يحفز الاعضاء على التفاعل و الاثراء

    و شكرا و بارك الله فيكم




     
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    habchisalaheddin, ‏1 جانفي 2018 على 19:38
    #16
  17. طموحة

    طموحة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    والله يعطيكم الصحة تحفة و الله
    صراحة ملقيتش واش نقول ماشاء الله بحق فوق الرائعة كامل
    وشملت بزااف أقسام
    دمعت عيني كي كنت نقرا فحوار الأخت أحلام على كل حال ماشي أول مرة دايمن تصرالي معاها وخير من اخترتم
    بارك الله فيكم جميعا و في انتظار الأعداد القادمة بحول الله و قوته
     
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    طموحة, ‏1 جانفي 2018 على 19:39
    #17
  18. لؤلؤة قسنطينة

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    أهلا بيك خويا هشام
    بارك الله فيك على التشجيع ربي يهنيك هادا كامل يدفعنا لتقديم الافضل وتحسين المجلة أكثر فأكثر
    وأكيد نحن نتقبل انتقاداتك بصدر رحب وتشجعنا على التقدم أكثر
    بالنسبة لأول ملاحظة حنا تاني صراحة ضد مجلة سنوية خاطر ماتلقى واش تحط وواش تخلي
    الكثير من المواضيع تمنينا نضيفوها ولكن بزاف، لكن كيما قلتها بالضبط حنا لدرجة غابت المجلة مدة طويلة
    قررنا تكون أول مجلة سنوية خاصة أو وقت طرحها رايح يكون في أول يوم من السنة
    لكن من اليوم إن شاء الله رايحة تكون كل ثلاثة أشهر تقريبا باه اصلا نخدموها بعقلنا
    خاطر هادي صدقني بالاك خدمناها في 15 يوم برك هههه أصلا كي قررنا نخدموها تما بعد مر 10 أيام تقريبا على دخول ديسمبر
    يعني كثفنا الجهود تاع الصح
    وملاحظتك الثانية أكيد في محلها لأنو كما سبق وقلت المصممين الوحيدين لي خدمو عليها هوما أنا وخويا مالك
    وحنا لزوج مبتدئين من الصيف برك وين تعلمنا الفوتوشوب هههه
    ومعظم المتمكنين من الفوتوشوب في اللمة نصهم غايب ونصهم مشغول وعندو ظروف أهم
    وماكانش علابالي بلي عندك خبرة في الفوتوشوب كن طلبنا مساعدتك، بإذن الله المرة الجاية نضموك للفريق ^^
    شكرا خويا على نصائحك القيمة وعلى تشجيعاتك هذا يفرحنا صراحة
    تحياتي
     
    Ma$Ter, قمر الوادي, حلم كبير و 2 آخرون معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏1 جانفي 2018 على 19:45
    #18
  19. الامين محمد

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    الجزائر الحبيبة
    أمتياز ما بعده أمتياز في كل شيء و الله لا نقد لا شكلا و لا مضمونا عدى حاجة وحدة
    هي كان فيها نوع من     الاحتكار او الحصرية مثل البين سبورت لما تحتكر حقوق بث منتخبنا
    فالمجلة للمة عامة أنا مثلا لا أعرف ما مقدار الأيام اللي راح أقضيها بينكم
    أتمنى يكون لي فيها مساهمة و بصمة حينها أقدر على نسخها و تركها لأولادي
    هناك طرق متعددة كجعل مسابقة لأختيار الأحسن و يطبع في المجلة

    في اخير تحية إجلال و تقدير و احترام و اعتراف و تكريم
    @لؤلؤة قسنطينة و @أم ياسمينdz
     
    Ma$Ter, حلم كبير, لؤلؤة قسنطينة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏1 جانفي 2018 على 19:46
    #19
  20. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    يعطيك الصحة يا @لؤلؤة قسنطينة .. مي فور صح
    جات هايلة .. و الجميل أنها متنوعة بالمواضيع الجميلة و المفيدة
    الفكرة رائعة خاصة و أنو على الدوام في مشاركات الأعضاء في منتديات اللمة يوجد الكثير من المواضيع و المواد لي يمكن تثري المجلة
    بالتوفيق إن شاء الله
     
    حلم كبير, Ma$Ter و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    rycerz, ‏1 جانفي 2018 على 19:49
    #20
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