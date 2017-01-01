وقفة حزن مع الصلاة

⛔ وقـــفـــة حــُـزن ⛔ أخــي الــكــريــم لــو ســألــتَك مــا هــيــا شــُروط الــصــلاة وموجــبــاتــة وأركَــانْــة ومــُـبــطــلااتة مــاذا ســتَــقــول ❗❗❗ ✋ الـلـه الــمــســّتــعــان ❗كَــم لــك تـُـصــلـي ولا تــعــرفــهَا ❗ربـــمــاَ ســقــط رُكـــن وبــُطــلــت الــصــلاة وأنــت لا تــدري ❗ ✋إلِــيــك أخــي الــكــريــم ⤵ ♻ شروطُ الصلاة تسعة : ⤵ الإسلامُ . العقلُ . التمييز . الطهارةُ من الحدث . دخولُ الوقت . ستْر العورة . استقبالُ القبلة , وفي الطائرة والسفينة قدر الإمكان فإن استطاع فهو شرط . اجتنابُ النجاسة . النية . ➖➖➖➖➖ ♻ أركان الصلاة : لا تصحُّ الصلاةُ بدونها وهي أربعة عشر ركناً ⤵ القيامُ في صلاة الفريضة . تكبيرةُ الإحرام. قراءةُ الفاتحة . الركوعُ في كل ركعة . الرفعُ من الركوع . السجودُ على الأعضاء السبعة وهي : الجبْهةُ مع الأنف , والكفّان , والرُّكبتان , وأطرافُ القدمين . الرفعُ من السجود الجلوسُ بين السجدتين . الطمأنينةُ في كل ركنٍ . الجلوسُ في التشهُّد الأخير التشهُّدُ الأخير . الصلاةُ على النبي في التشهُّد الأخير . الترتيبُ بين الأركان . التسليم . ➖➖➖➖➖ ♻ واجباتُ الصلاة : ⤵ ثمانية جميعُ التكبيرات في الصلاةِ غير تكبيرةِ الإحرام فهي ركن . التسميعُ " سمع الله لمن حمده التحميدُ " ربنا ولك الحمد " . قوله " سبحان ربي العظيم " في الركوع . قوله " سبحان ربي الأعلى " في السجود . قوله " ربِّ اغفر لي " بين السجدتين . التشهُّد الأول . الجلوسُ للتشهُّد الأول . ➖➖➖➖➖ ♻ مبطلات الصلاة و هي ثمانية : ⤵ 1- الكلام العمد مع الذكر و العلم، أما الناسي و الجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. 2- الضحك. 3- الأكل. 4- الشرب. 5- انكشاف العورة. 6- الانحراف الكثير عن جهة القبلة. 7- العبث الكثير المتوالي في الصلاة. 8- انتقاض الطهارة. ➖➖➖➖➖➖ بيان التشهد الأول : التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمه الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد ان لاإله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . ثم الصلاة على النبي : *اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، وبارك علي محمد وعلي آل محمد ، كما باركت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد*. ➖ وتوجد صيغ اخرى صحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات؛، ومن فتنة المسيح الدجال ، ثم يتخير من الدعاء ماشاء ولاسيما المأثور من ذلك ومنه : ➖ اللهم أعني علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ، ➖ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ، ولايغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ➖➖➖➖➖ ♻ بيان دعاء الاستفتاح ( سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ) ويوجد صيغ غيره وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ➖➖➖➖ كَـــتـــبـــةُ ونـــسّــقـَـةُ " ✍أَخـــوكـــم " ' أبــو نــّـواس مــَـمــدوح الــعـَـدنــي' ┈┈•◈◉✹❒❁❒✹◉◈•┈┈ جزاه الله خيرا من قرأها وساعدنا على نشرها ✍ ~*سَنَرحـلُ وسـَيَبْقى الأثـَـرُ*~