وقفة حزن مع الصلاة

⛔ وقـــفـــة حــُـزن ⛔





أخــي الــكــريــم



لــو ســألــتَك



مــا هــيــا شــُروط الــصــلاة



وموجــبــاتــة



وأركَــانْــة ومــُـبــطــلااتة



مــاذا ســتَــقــول ❗❗❗





✋ الـلـه الــمــســّتــعــان





❗كَــم لــك تـُـصــلـي ولا تــعــرفــهَا





❗ربـــمــاَ ســقــط رُكـــن وبــُطــلــت الــصــلاة وأنــت لا تــدري ❗





✋إلِــيــك أخــي الــكــريــم







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♻ شروطُ الصلاة تسعة :



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الإسلامُ .



العقلُ .



التمييز .



الطهارةُ من الحدث .



دخولُ الوقت .



ستْر العورة .



استقبالُ القبلة , وفي الطائرة والسفينة قدر الإمكان فإن استطاع فهو شرط .



اجتنابُ النجاسة .



النية .



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♻ أركان الصلاة :





لا تصحُّ الصلاةُ بدونها



وهي أربعة عشر ركناً



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القيامُ في صلاة الفريضة .



تكبيرةُ الإحرام.



قراءةُ الفاتحة .



الركوعُ في كل ركعة .



الرفعُ من الركوع .



السجودُ على الأعضاء السبعة



وهي : الجبْهةُ مع الأنف , والكفّان , والرُّكبتان , وأطرافُ القدمين .



الرفعُ من السجود



الجلوسُ بين السجدتين .



الطمأنينةُ في كل ركنٍ .



الجلوسُ في التشهُّد الأخير



التشهُّدُ الأخير .



الصلاةُ على النبي في التشهُّد الأخير .



الترتيبُ بين الأركان .



التسليم .



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♻ واجباتُ الصلاة :



⤵ ثمانية





جميعُ التكبيرات في الصلاةِ غير تكبيرةِ الإحرام فهي ركن .





التسميعُ " سمع الله لمن حمده





التحميدُ " ربنا ولك الحمد " .



قوله " سبحان ربي العظيم " في الركوع .



قوله " سبحان ربي الأعلى " في السجود .



قوله " ربِّ اغفر لي " بين السجدتين .



التشهُّد الأول .



الجلوسُ للتشهُّد الأول .





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♻ مبطلات الصلاة



و هي ثمانية ‏:‏





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1- الكلام العمد مع الذكر و العلم، أما الناسي و الجاهل فلا تبطل صلاته بذلك‏.‏



2- الضحك‏.‏



3- الأكل‏.‏



4- الشرب‏.‏



5- انكشاف العورة‏.‏



6- الانحراف الكثير عن جهة القبلة‏.‏



7- العبث الكثير المتوالي في الصلاة‏.‏



8- انتقاض الطهارة‏.



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بيان التشهد

الأول :

التحيات لله ، والصلوات والطيبات ،



السلام عليك أيها النبي ورحمه الله وبركاته ،



السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ،

أشهد ان لاإله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .



ثم الصلاة على النبي :



*اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ،

وبارك علي محمد وعلي آل محمد ، كما باركت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد*.



➖ وتوجد صيغ اخرى صحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم



ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير:



اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات؛، ومن فتنة المسيح الدجال ،



ثم يتخير من الدعاء ماشاء ولاسيما المأثور من ذلك ومنه :



➖ اللهم أعني علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ،



➖ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ، ولايغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.



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♻ بيان دعاء الاستفتاح



( سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك )

ويوجد صيغ غيره وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم



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كَـــتـــبـــةُ ونـــسّــقـَـةُ "



✍أَخـــوكـــم "



' أبــو نــّـواس مــَـمــدوح الــعـَـدنــي'



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جزاه الله خيرا من قرأها وساعدنا على نشرها



✍ ~*سَنَرحـلُ وسـَيَبْقى الأثـَـرُ*~