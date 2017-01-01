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وقفة حزن مع الصلاة

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏2 جانفي 2018 على 15:28.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    ⛔ وقـــفـــة حــُـزن ⛔


    أخــي الــكــريــم

    لــو ســألــتَك

    مــا هــيــا شــُروط الــصــلاة

    وموجــبــاتــة

    وأركَــانْــة ومــُـبــطــلااتة

    مــاذا ســتَــقــول ❗❗❗


    ✋ الـلـه الــمــســّتــعــان


    ❗كَــم لــك تـُـصــلـي ولا تــعــرفــهَا


    ❗ربـــمــاَ ســقــط رُكـــن وبــُطــلــت     الــصــلاة وأنــت لا تــدري ❗


    ✋إلِــيــك أخــي الــكــريــم






    ♻ شروطُ الصلاة تسعة :



    الإسلامُ .

    العقلُ .

    التمييز .

    الطهارةُ من الحدث .

    دخولُ الوقت .

    ستْر العورة .

    استقبالُ القبلة , وفي الطائرة والسفينة قدر الإمكان فإن استطاع فهو شرط .

    اجتنابُ النجاسة .

    النية .

    ➖➖➖➖➖


    ♻ أركان الصلاة :


    لا تصحُّ الصلاةُ بدونها

    وهي أربعة عشر ركناً




    القيامُ في صلاة الفريضة .

    تكبيرةُ الإحرام.

    قراءةُ الفاتحة .

    الركوعُ في كل ركعة .

    الرفعُ من الركوع .

    السجودُ على الأعضاء السبعة

    وهي : الجبْهةُ مع الأنف , والكفّان , والرُّكبتان , وأطرافُ القدمين .

    الرفعُ من السجود

    الجلوسُ بين السجدتين .

    الطمأنينةُ في كل ركنٍ .

    الجلوسُ في التشهُّد الأخير

    التشهُّدُ الأخير .

    الصلاةُ على النبي في التشهُّد الأخير .

    الترتيبُ بين الأركان .

    التسليم .

    ➖➖➖➖➖

    ♻ واجباتُ الصلاة :

    ⤵ ثمانية


    جميعُ التكبيرات في الصلاةِ غير تكبيرةِ الإحرام فهي ركن .


    التسميعُ " سمع الله لمن حمده


    التحميدُ " ربنا ولك الحمد " .

    قوله " سبحان ربي العظيم " في الركوع .

    قوله " سبحان ربي الأعلى " في السجود .

    قوله " ربِّ اغفر لي " بين السجدتين .

    التشهُّد الأول .

    الجلوسُ للتشهُّد الأول .


    ➖➖➖➖➖


    ♻ مبطلات الصلاة

    و هي ثمانية ‏:‏




    1- الكلام العمد مع الذكر و العلم، أما الناسي و الجاهل فلا تبطل صلاته بذلك‏.‏

    2- الضحك‏.‏

    3- الأكل‏.‏

    4- الشرب‏.‏

    5- انكشاف العورة‏.‏

    6- الانحراف الكثير عن جهة القبلة‏.‏

    7- العبث الكثير المتوالي في الصلاة‏.‏

    8- انتقاض الطهارة‏.

    ➖➖➖➖➖➖

    بيان التشهد
    الأول :
    التحيات لله ، والصلوات والطيبات ،

    السلام عليك أيها النبي ورحمه الله وبركاته ،

    السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ،
    أشهد ان لاإله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

    ثم الصلاة على النبي :

    *اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ،
    وبارك علي محمد وعلي آل محمد ، كما باركت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد*.

    ➖ وتوجد صيغ اخرى صحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم

    ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير:

    اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات؛، ومن فتنة المسيح الدجال ،

    ثم يتخير من الدعاء ماشاء ولاسيما المأثور من ذلك ومنه :

    ➖ اللهم أعني علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ،

    ➖ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ، ولايغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

    ➖➖➖➖➖

    ♻ بيان دعاء الاستفتاح

    ( سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك )
    ويوجد صيغ غيره وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم

    ➖➖➖➖

    كَـــتـــبـــةُ ونـــسّــقـَـةُ "

    ✍أَخـــوكـــم "

    ' أبــو نــّـواس مــَـمــدوح الــعـَـدنــي'

    ┈┈•◈◉✹❒❁❒✹◉◈•┈┈

    جزاه الله خيرا من قرأها وساعدنا على نشرها

    ✍ ~*سَنَرحـلُ وسـَيَبْقى الأثـَـرُ*~
     
    فريد أبوفيصل و إلياس معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏2 جانفي 2018 على 15:28
    #1
  2. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
    [​IMG]
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    إلياس, ‏2 جانفي 2018 على 15:33
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    و فيك الياس ببارك الله
     
    إلياس معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏2 جانفي 2018 على 16:26
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    جزاك الله خيرا
    احيانا يزاحمني ابني في الصلاة فأميل قليلا أسأل الله ان يغفر لي
     
    *حزن النبلاء* و إلياس معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏4 جانفي 2018 على 09:08
    #4
  5. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    قصدك ب اميل يعني تمشغلين به


    حفظه الله لك اختي
     
    *حزن النبلاء*, ‏5 جانفي 2018 على 00:37
    #5

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