فالدال على الخير كفاعله "للتذكير" ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

جرب أن تسأل أي شخص ماهي أركان الصلاة لن تجد إجابة إلا من رحم الله، وربما سقط ركن وبطلت الصلاة وأنت لاتعلم إذا لو سألنا عن شروط الصلات ووواجباتها ومبطلاتها كن صريح مع نفسك هل تعلمها .. الله المستعان، الله المستعان

شروط الصلاة :وهي تسعة:

الإسلام

والعقل

والتمييز

ورفع الحدث

وإزالة النجاسة

وستر العورة

ودخول الوقت

واستقبال القبلة

والنية

أركان الصلاة:وهي أربعة عشر:

القيام مع القدرة

وتكبير الإحرام

وقراءة الفاتحة

والرموع

والإعتدال بعد الركوع

والسجود على الأعضاء السبعة

والرفع منه

والجلسة بين السجدتين

والطمأنينة في جميع الأفعال

والترتيب بين الأركان

والتشهد الأخير

والجلوس له

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

والتسليمتان

واجبات الصلاة :وهي ثمانية:

جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام

وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد

وقول ربنا ولك الحمد للكل

وقول:سبحان ربي العظيم في الركوع

وقول:سبحان ربي الأعلى في السجود

وقول:ربي اغفر لي بين السجدتين

والتشهد الأول

والجلوس له

بيان التشهد:

وهو أن يقول:التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ،السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ،أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،ويبارك عليه ويقول:اللهم صل على محمد ،وعلى آل محمد ،مما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد ..ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ،ومن عذاب القبر ،ومن فتنة المحيا والممات ،ومن فتنة المسيح الدجال ،ثم يتخير من الدعاء ماشاء ولاسينا المأثور من ذلك ومنه:اللهم أعني على ذمرك وشكرك وحسن عبادتك ،اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولايغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

مبطلات الصلاة :وهي ثمانية: