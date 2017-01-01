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أدمغة الجزائر خارج الجزائر

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة جميلة أنا, ‏2 جانفي 2018 على 19:44.

  1. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    بعد تحية الاسلام الا و هي السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته:
    هناك الكثير من القضايا في مجتمنا و أكبرها و أعضمها هم هروب الادمغة الجزائرية لخارج الوطن للعمل و عدم عودتها الا في العطل لأجل عائلاتها و هنا تنتهي خدمتها للوطن بعظ تخرجها من جامعاتها و دراستها.
    أتكلم عن هذا الأمر الذي كثر و كثر الى حد كبير فمعظم التخصصات العليا في الجزائر من معهد وطني للاعلام الآلي و المدارس التحضيرية و الوطنية للتجارة و الفلاحية و التكنلوجيا و الالكترونية و غيرها بعد ان يتم تخرجها من هنا تهرب للشركات الأجنية هناك و تنتهي الحكاية.
    الآن فلنتناقش عن الموضوع هل أنت معارض او مؤيد؟
    هل لو كنت مكان هذا الطالب ماذا ستقرر??
    و لا ننسى الواقع المرير الذي يعيشه عمال الجزائر من اهانة في العمل و في حقه من العمل!!
    الى أين ستصل حل البلاد بهذه الحال؟؟؟
    بلاد دون أدمغتها كبيت بلا أعمدة يأتي يوم و ينهار؟؟
    ما رأيكم أيها الشباب الصاعد.....
     
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    جميلة أنا, ‏2 جانفي 2018 على 19:44
    #1
  2. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    جميلة أنا, ‏2 جانفي 2018 على 21:20
    #2
  3. أبـFARIDـوفيصل

    أبـFARIDـوفيصل :: عضو شرفي ::

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    السلام عليكم .
    كثيرة هي الكفاءات من اصحاب الابتكارات والشهادات في وطننا . وهجرتها نحو الخارج لا يعني بطبيعة الحال انكارها للانتماء ولفضل اساتذتها ومعاهدها وجامعاتها لكن الاضطرار للهجرة له اسباب حقيقية وواقعية كثيرة . لا داعي لذكرها فهي معروفة ومن كثرة مطالب تحسينها وتهيئتها وتوفيرها حفظها الأمي قبل العالِم .
    لهذا لا يحق لنا ان نعارض هجرتهم مثلما لا نعارض عدم عودتهم فنفس النقائص والمعاملة يجدوها في الذهاب والاياب . لو كان للنظام الجاثم على صدورنا ذرة عزيمة لبناء الوطن لكانو اول الايادي التي تمد يدها للبناء والتشييد وكانو في الصفوف الاولى لكن الله غالب نحن نعيش الان في زمن اولادهم وحاشيتهم وبغالهم ....

    والقلة القليلة الباقية منهم في البلاد تجمدت ادمغتهم وانتهى طموحهم ومنهم من اختلت عقولهم او كان السجن مصيرهم .

    لا يمكن ان يدمر وطن بمثل ما يتم حاليا من طرف هؤلاء ....
    ولا يمكن لهذه البلاد ان تتقدم خطوة واحدة رغم الخيرات والارزاق التي تحوزها مادامو هم اسيادها ومسؤوليها .

    وكذب كل ما يقولونه حول تهيئة الضروف وتوفر الامكانيات وفتح الابواب كلها ذر رماد .

    ربي يبارك فيك موضوع مؤلم بقدر ماهو مهم وقيم .
     
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    أبـFARIDـوفيصل, ‏3 جانفي 2018 على 15:23
    #3
  4. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    والله صدقت أناملك أستاذي فعلا موضوع مؤلم و قيم
    أصبحنا نرى البلاد التي نعشقها كلنا هالكة أمام أعين الجميع لكن لا نحرك ساكنا فقط ندعو الله أن يجعلها صامدة لحين نهوظ المستحيل و وقوف الأمل من جديد على أبواب الجزائريين.....
    و أنا على يقين لو أنوا يظهر واحد من الأسياد فيه خير للبلاد و يعيد ذرة أمل للنهوظ سيظهر الملايين من اولئك المهاجرين لينهضوها معه و لن يتخلى أحد عن حبيبته الجزائر.........أحلام لازلنا نحلم بها و لن نيأس حتى ان لم تتحقق
     
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    جميلة أنا, ‏3 جانفي 2018 على 16:00
    #4
  5. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    ذكر
    لاشك هو امر محزن ومؤلم ..
    لكن لاتناقشي الشباب بل ابعثي رسالتك لمن هم مسئولين عن ادارة الدوله ..
    فالوطن العربي بالمجمل يدار بايدٍ تمعن بإذلاله وسلب خيراته فهم بمثابة
    اعداء له فكيف تطلب العداله من هو ضد العدالة ... "حقا مافي النار للضمآن ماءُ "
     
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    aljentel, ‏3 جانفي 2018 على 23:44
    #5
  6. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    نعم صدقت أناملك أخي
    لكني فقط أردت سماع رأي الشباب الواع عن هذا الامر و أردت ان يطمأننا هذا الجيل أنه رغم قهر الدولة هم لن ينسو بلادهم رغم تغربهم........
    متشكر على المرور
     
    جميلة أنا, ‏4 جانفي 2018 على 02:13
    #6

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