أدمغة الجزائر خارج الجزائر

بعد تحية الاسلام الا و هي السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته: هناك الكثير من القضايا في مجتمنا و أكبرها و أعضمها هم هروب الادمغة الجزائرية لخارج الوطن للعمل و عدم عودتها الا في العطل لأجل عائلاتها و هنا تنتهي خدمتها للوطن بعظ تخرجها من جامعاتها و دراستها. أتكلم عن هذا الأمر الذي كثر و كثر الى حد كبير فمعظم التخصصات العليا في الجزائر من معهد وطني للاعلام الآلي و المدارس التحضيرية و الوطنية للتجارة و الفلاحية و التكنلوجيا و الالكترونية و غيرها بعد ان يتم تخرجها من هنا تهرب للشركات الأجنية هناك و تنتهي الحكاية. الآن فلنتناقش عن الموضوع هل أنت معارض او مؤيد؟ هل لو كنت مكان هذا الطالب ماذا ستقرر?? و لا ننسى الواقع المرير الذي يعيشه عمال الجزائر من اهانة في العمل و في حقه من العمل!! الى أين ستصل حل البلاد بهذه الحال؟؟؟ بلاد دون أدمغتها كبيت بلا أعمدة يأتي يوم و ينهار؟؟ ما رأيكم أيها الشباب الصاعد.....