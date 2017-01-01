أدمغة الجزائر خارج الجزائر

السلام عليكم .

كثيرة هي الكفاءات من اصحاب الابتكارات والشهادات في وطننا . وهجرتها نحو الخارج لا يعني بطبيعة الحال انكارها للانتماء ولفضل اساتذتها ومعاهدها وجامعاتها لكن الاضطرار للهجرة له اسباب حقيقية وواقعية كثيرة . لا داعي لذكرها فهي معروفة ومن كثرة مطالب تحسينها وتهيئتها وتوفيرها حفظها الأمي قبل العالِم .

لهذا لا يحق لنا ان نعارض هجرتهم مثلما لا نعارض عدم عودتهم فنفس النقائص والمعاملة يجدوها في الذهاب والاياب . لو كان للنظام الجاثم على صدورنا ذرة عزيمة لبناء الوطن لكانو اول الايادي التي تمد يدها للبناء والتشييد وكانو في الصفوف الاولى لكن الله غالب نحن نعيش الان في زمن اولادهم وحاشيتهم وبغالهم ....



والقلة القليلة الباقية منهم في البلاد تجمدت ادمغتهم وانتهى طموحهم ومنهم من اختلت عقولهم او كان السجن مصيرهم .



لا يمكن ان يدمر وطن بمثل ما يتم حاليا من طرف هؤلاء ....

ولا يمكن لهذه البلاد ان تتقدم خطوة واحدة رغم الخيرات والارزاق التي تحوزها مادامو هم اسيادها ومسؤوليها .



وكذب كل ما يقولونه حول تهيئة الضروف وتوفر الامكانيات وفتح الابواب كلها ذر رماد .



ربي يبارك فيك موضوع مؤلم بقدر ماهو مهم وقيم .

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