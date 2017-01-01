الاعتداء على أطباء في كوكب الجزائر

والله يا حليم عارف رجلي معرضة للكسر راني نروح ونرجع نحل فبهم وقبل مشكل الإضراب قالمك فرامل يجي طبيب شاف ميدسا يقولهم اغلقو السيرفيس وما تشدو حتى مريض علاه الفرامل ماكانش يعني روح جيب فرملي بريفي حالات مستعجلة شافت عيني راجل مع مرتو هناك ما حبش يخرجلنم تخيل قالو لمرتو ارفديه اديه للدار ما عندنا ما نديرولو ورجلو مفتوحة والعظم متقسم قاتلهم كيفاه نديرلو رجلو بواش نحكمها وعندو سكري شفتو تخلعت هذو اطباء ما عندهمش الانسانية وهو قعدلهم وقالهم ما نخرجش لو نموت هنا

وسيرفيس لخر وين نورمالمو ندخل على ظهري ربع اشهر رحت نشوف لقيت ورايا الناس دخلو وخرجو وفي وجهي اضربي عالمعارف واصبري يخلاص لاغريف والا روحي كلينيك بالدراهم

واش يا خويا حليم ويزيدو يخرجو اضراي احنا نديرو اضراب ما عندهم حتى حقوق يهدرو عليها وينو حق المريض انت تعاني وهوما يتفرجو فيك لا ضمير لا انسانية لا والو

اللي راه يختار مهنة طبيب يا اما يكون عندو ضمير يا اما ماكان لاه يلقط دعاوي الخلق .

والخارج رحت وشفتهم فالترك ورحت للاردن ياخي عرب كيفنا لقيت معاملة من طبيب هو رئيس اتخاد الأطباء الروسي معروف جدا وطبيب كبير التواضع المعاملة الابتسامة انا هنا نراسلو فالواتس اب دقيقة يرد ويسأل على حالتي ويوصفلي دوا من هناك وينصحني طبيب هنا تروح تشوفو فالدويرة كونترول يجوز زوج او ثلاث. ويهرب يقلولهم راه فالعمليات نروح نحوس عليه نلقاه فالجنينة يتكيف حاشاك ويقسر والناس من مل ولاية بايتين يمشو فالليل والكيران والعذاب واللي كاري طاكسي بالمليون اسمخلي يا خويا حليم ضميرهم ميت

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