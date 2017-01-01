الاعتداء على أطباء في كوكب الجزائر

منذ أسبوع ينظم الأطباء العاملون بالمستشفيات الحكومية إضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف عملهم. والأربعاء حاول مئات الأطباء الخروج في مسيرة بالعاصمة انطلاقا من مستشفى مصطفى باشا بوسط المدينة، لكن قوات الشرطة منعتهم وتحول الاحتجاج إلى مواجهات اعتقلت فيها الشرطة عددا من الأطباء فيما اصيب آخرون بجروح. وتمنع السلطات الجزائرية المسيرات في العاصمة منذ العام 2001، تاريخ تحول مظاهرات لحركة العروش التي كانت تمثل سكان منطقة القبائل إلى مواجهات وعمليات تخريب في شوارع المدينة. وأكدت نقابة الصحة العمومية (مستقلة) الخميس في بيان لها ضرورة تدخل السلطات العليا في البلاد لحل مشكلة الأطباء، منددة بما وصفته انحرافا في التعامل مع احتجاجهم بالقوة وتعرض بعضهم للضرب. وأدانت "التجاوزات الخطيرة" لقوات الأمن خلال اعتصام الأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا في الجزائر العاصمة. وحسب البيان فإن عشرات المحتجين القادمين من عدة محافظات للمطالبة بتحقيق مطالبهم المشروعة تعرضوا للتعنيف من طرف قوات الأمن.