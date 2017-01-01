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الاعتداء على أطباء في كوكب الجزائر

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة radia yoyo, ‏4 جانفي 2018 على 19:19.

  1. radia yoyo

    radia yoyo :: عضو مُتميز ::

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    منذ أسبوع ينظم الأطباء العاملون بالمستشفيات الحكومية إضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف عملهم.
    والأربعاء حاول مئات الأطباء الخروج في مسيرة بالعاصمة انطلاقا من مستشفى مصطفى باشا بوسط المدينة، لكن قوات الشرطة منعتهم وتحول الاحتجاج إلى مواجهات اعتقلت فيها الشرطة عددا من الأطباء فيما اصيب آخرون بجروح.
    وتمنع السلطات الجزائرية المسيرات في العاصمة منذ العام 2001، تاريخ تحول مظاهرات لحركة العروش التي كانت تمثل سكان منطقة القبائل إلى مواجهات وعمليات تخريب في شوارع المدينة.
    وأكدت نقابة الصحة العمومية (مستقلة) الخميس في بيان لها ضرورة تدخل السلطات العليا في البلاد لحل مشكلة الأطباء، منددة بما وصفته انحرافا في التعامل مع احتجاجهم بالقوة وتعرض بعضهم للضرب.
    وأدانت "التجاوزات الخطيرة" لقوات الأمن خلال اعتصام الأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا في الجزائر العاصمة.
    وحسب البيان فإن عشرات المحتجين القادمين من عدة محافظات للمطالبة بتحقيق مطالبهم المشروعة تعرضوا للتعنيف من طرف قوات الأمن.

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    radia yoyo, ‏4 جانفي 2018 على 19:19
    #1
  2. hakim story

    hakim story
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    دزاير هذي راحت في غمرة الساهون
    الطبة مساكن حياتهم كاامل جبيد
    المعدل نتاع الباك 17 والقرايا 10 سنين في الجامعة ومن بعد يجي يضربو واحد حبس قرايتو ف الثانوي
    تكي عليك ياعمري
     
    جميلة أنا معجب بهذا.
    hakim story, ‏4 جانفي 2018 على 20:50
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    السلام عليكم
    والله الصراحة هي مش من حقهم يعاملوهم هاكا بصح لو نشوفو فعايل الاطباء فبلادنا واللي يديرو فيه فالناس يستاهلو أكثر من هاكا انا لونلقى نحرقهم عالمنكر نتاعهم واكيد حاشا البعض انا مايغيضونيش
     
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    ليليا مرام, ‏4 جانفي 2018 على 20:57
    #3
  4. "viola"

    "viola" :: عضو بارز ::

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    اوساكا..
    متضامنة مع الاطباء و الله مي علابالهم باللي المسيرة فالعاصمة ممنووووعة بدون تصريح كان متوقع هذا الفعل من الامن
    حنا رانا في قريب شهرين اضراب بصح مخرجناش مسيرة بسك عارفين ياكلنا المطرق
    ربي يكون في عونهم و يجيبو حقهم نشالله هاذي بلادنا ماكرون يلبسولو الحايك وولادهم يقابلوهم بالهراوة
     
    التعديل الأخير: ‏4 جانفي 2018 على 21:06
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    "viola", ‏4 جانفي 2018 على 21:00
    #4
  5. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    كارثة وإهانة ليست بعدها اهانة
    منين يخدم الطبيب بڤلبو ضرك يزيد يحقد
    الدول الاخرى متلية فالطبة نتوعهم وحنا يضربوهم ،لا حول ولا قوة إلا بالله
    يعني يخي رانا متحضرين من المفروض تتشكل لجنة للمطالبة بالحقوق وترفع للجهات المعنية ،ويديرو عليها اجتماع طارئ لانو القطاع اللي راه حابس راه قطاع ارواح الناس
    ارواح الناس يا ناس ولات لعبة في يد المسؤولين
    واش نڤولو ،اللي حاكمها على كرسي واللي تحتو عقولهم في كراسي ومجرمين بطريقة مباشرة
    استغفر الله العلي العظيم
    ربي يستر بلادنا ويجيب اللي فيه الخير آمين
     
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    حلم كبير, ‏4 جانفي 2018 على 21:00
    #5
  6. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    خويا حليم اسمحلي
    اوروبا علاه يتهلاو فالطبا نتاعهم خاطر اطبا نتاعهم عندهم ضمير اللي هنا طابلية بيضا والقلب اكحل يسمحولي تجربة 18سنة مع السبيطارات انت مريض وهي تاكل فالعلك بعشرة كيلو ملكياج وتعوج ففمها وتقولك احكيلي من بعد بالستيلو ديرلك فيزيت وتتشنف خلي ذيك يبعثك لصاحبو في وجهك يقولو شوفو شوفو انت يبقاو يدابزو شكون يفوت وخلي حكايتي راك عارفها
    ما تقولش اوروبا فأوروبا طولت فرمليةعلى عجوز حست بالضيق بقات تصوني لما جا طبيب وسقساهم واش كاين قاتلو العجوز من قبيل نعيط عليهم الفرملية حاوزوها واعتبروها تستهر بصحة المريض انا فالدويرة الطبيب ماكانش يومين فام دوميناج تريڨلي السيروم خلينا خويا حليم نحكو بواقعية
     
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    ليليا مرام, ‏4 جانفي 2018 على 21:01
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    اكيد نحكي بواقعية اختي الكريمة
    انا شفت سبيطار الولاية نتاعي كارثة وكارثة
    روحنا الصيف اللي قبل هذا
    دخل بني نشف من الحمة والإسهال يومين شفنا فيهم الويل من الفام دو ميناج شخصيا راها هي المديرة ثم وهي اللي تامر وتنهي
    خلينا من الفراملة والفرمليات ڤالولهم اسكتو وارڤدو
    والله يا الڤرلو والڤطوط والخماج حاشاك والطبيب نشوفوه بالمناسبات
    انا قلت من المفروض يعني كون جا كلش مسڤم من السلطات حتى لقطاعاتها ...
    ومن ناحية الطبة كامل ميش كيفكيف كأي اللي يخدم بضمير بصح حتى هذاك ويبدل رايو بعد سنوات خدمة
    اما هنا في فرنسا دار اضراب الاطباء العامين ميش اكل ثاني يداولو باه يخليو صحابهم يداويو الناس ،هزولهم مطالبهم مباشرة وزادولهم واش طلبو
    كاين هنا طبا خماج حشاك ثاني ،وكاين فرمليات تڤولي نرحيهم في الرحاية بتاع اللحم هكذا تتهنى منهم البشرية ،تڤول سحرات يا حفيظ يا ستار
    بصح في الغالب انهم يهتمو بالناس المرضى عندك الحق
     
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    حلم كبير, ‏4 جانفي 2018 على 21:52
    #7
  8. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    باتنة
    شكرا على طرح الموضوع رغم أني منحبش نجاوب على أمور هذي لأنوا منقدروش نعمموا فيها لأنوا كاين فيها الخايب و المليح...
    لذا على العموم نوضح أمر قبل أنوا هذه المظاهرات و مطالب تع أطباء مختصييييين ليسوا أطباء عوام
    هم يقومون بهذه المظاهرات للمعاناة الي يعيشوها في مرحلة التخصص و بعدها العمل الحتمي عند الدولة و قضاء الخدمة العسكرية للرجال معنتها الرجل الطبيب الي يتخرج مختص يخرج في عمروا 34 سنة وش من حياة تبقالوا؟؟؟ و زيد هناك العديد من الأمور التي تتحملها الدولة و يهان لأجلها الطبيب مثلا المواد الطبية و غيرها لانقاذ المرضى تسرق نقودها من طرف المسؤولين و لما يجي مريض الى اامستشفى و يحاول الطبيب يعمل المستحيل باه ينقذو و ميكونوش الوسائل و المواد و يقول لأهله المريض انوا لازم يديوه للprivé يقولوا انت متهبش تخدم خدمتك هذا واقع معاش داااائما قدام عينينا في مستشفى
    و كاين صح ناس قلوبهم سيئة لكن لا نأخذ على الحالات الشاذة الحمدلله كاين ناس تخدم بقلوبها و ربي يرجع لكل حد حقوا و ربي يجيب الخير مع بلادنا.
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    جميلة أنا, ‏4 جانفي 2018 على 21:56
    #8
  9. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة

    والله يا حليم عارف رجلي معرضة للكسر راني نروح ونرجع نحل فبهم وقبل مشكل الإضراب قالمك فرامل يجي طبيب شاف ميدسا يقولهم اغلقو السيرفيس وما تشدو حتى مريض علاه الفرامل ماكانش يعني روح جيب فرملي بريفي حالات مستعجلة شافت عيني راجل مع مرتو هناك ما حبش يخرجلنم تخيل قالو لمرتو ارفديه اديه للدار ما عندنا ما نديرولو ورجلو مفتوحة والعظم متقسم قاتلهم كيفاه نديرلو رجلو بواش نحكمها وعندو سكري شفتو تخلعت هذو اطباء ما عندهمش الانسانية وهو قعدلهم وقالهم ما نخرجش لو نموت هنا
    وسيرفيس لخر وين نورمالمو ندخل على ظهري ربع اشهر رحت نشوف لقيت ورايا الناس دخلو وخرجو وفي وجهي اضربي عالمعارف واصبري يخلاص لاغريف والا روحي كلينيك بالدراهم
    واش يا خويا حليم ويزيدو يخرجو اضراي احنا نديرو اضراب ما عندهم حتى حقوق يهدرو عليها وينو حق المريض انت تعاني وهوما يتفرجو فيك لا ضمير لا انسانية لا والو
    اللي راه يختار مهنة طبيب يا اما يكون عندو ضمير يا اما ماكان لاه يلقط دعاوي الخلق .
    والخارج رحت وشفتهم فالترك ورحت للاردن ياخي عرب كيفنا لقيت معاملة من طبيب هو رئيس اتخاد الأطباء الروسي معروف جدا وطبيب كبير التواضع المعاملة الابتسامة انا هنا نراسلو فالواتس اب دقيقة يرد ويسأل على حالتي ويوصفلي دوا من هناك وينصحني طبيب هنا تروح تشوفو فالدويرة كونترول يجوز زوج او ثلاث. ويهرب يقلولهم راه فالعمليات نروح نحوس عليه نلقاه فالجنينة يتكيف حاشاك ويقسر والناس من مل ولاية بايتين يمشو فالليل والكيران والعذاب واللي كاري طاكسي بالمليون اسمخلي يا خويا حليم ضميرهم ميت
     
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    ليليا مرام, ‏4 جانفي 2018 على 22:06
    #9
  10. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    واش نڤولك ربي على الظالم مهما كان
    انا ما فهمتش اذا ما تتحلاش بأخلاق طبيب ماكان لاه تشوه المهنة وتتخرج طبيب اصلا أخدم جزار خير .
    وخاصة هذا اللي الناس تستنا فيه وهو يتكيف يعني نحا ربي من بالو ونسا بلي ربي يحاسبو وقادر يڤلبو هو مريض يستاهل الدوا
    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    هذا اكل الدولة اللي لا رقابة لا قوانين مطبقة
    ما نڤولش الله لا تربحهم لانهم اصلا ميش رابحين فيها والو
    الله يسڤم البلاد ويهدي طبتها ويخافو ربي فالعباد آمين
    ربي يصبرك ختي ويشفيك ويسهلك امورك وين تروحي أمين يا رب العالمين
    ربي يفرج نشالله
     
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    حلم كبير, ‏4 جانفي 2018 على 22:21
    #10
  11. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    حبيبتي @ليليا مرام والله نحس بيك و الي تقوليه صحيح كاين كيما راكي تقولي و يمكن أكثر لكن التعميم هو الخاطئ في الأمر....
    نحكيلك حكاية و احكمي:في ليلة من ليالي كنت بايتة garde في service de la réanimation مع les résidents في الاستعجات و كامل القاعات occupées جاتنا طفلة في عمر 8 سنين و كانت في حالة crise cardiaque و يدها مكسرة و محروقة المهم احنا بطبعنا تخدمي معاها على la crise و تبعثيها l service de pédiatrie يكملوا معاها لانوا خدمتهم عيطنالهم قالك منحكموهاش معندناش البلاصة تقابضنا معاهم قالك الله غالب...زدنا عيطنا ل service d'orthopédie مهزوش علينا اصلا...المفيد تحتمت عليها نخرجوا واحد من المرضى الي حالتوا stable باه نحكموا الطفلة ولينا عيطنا لاهل المريض لاخر و كي جاو قلبوا علينا service كيفاه يخرج عيينا نفهموهم بلي او لباس خرجناه لانوا لازم طفلة تدخل اي قريب تموت و صدقيني أداوه و شكاو بينا....
    من القصة تفهمي مليح بلي صح كاين و كاين مي مزال في الدنيا خير
     
    جميلة أنا, ‏4 جانفي 2018 على 22:30
    #11
  12. فريد أبوفيصل

    فريد أبوفيصل :: عضو شرفي ::

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    مشكلة الجميع انه يطالب بتحسين ضروفه ممن اوصلنا اليها وكان المسسب الوحيد لها .
    صحيح لديهم مشاكل مهنية يا هل ترى اذا تحسنت الضروف يتحسن معها الضمير المهني ؟
    الوحيد الذي لا يطالب به الا الشعب المغلوب على امره هو صحوة الضمير في المستشفى في البلدية في البريد في الجامعة في المديريات في المساجد في وفي وفي ....
     
    جميلة أنا معجب بهذا.
    فريد أبوفيصل, ‏4 جانفي 2018 على 23:37
    #12
  13. radia yoyo

    radia yoyo :: عضو مُتميز ::

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    25 % من أطباء فرنسا جزائريون 5905
    مجلس نقابة الأطبّاء الفرنسيين
    2500 طبيب جزائري في أمريكا الشمالية كندا
    15 الف كادر طبي موزع في السعودية والامارات وقطر
    10 الاف طبيب جزائري موزع في اوروبا
    احصاءات ل2015
    (ولا أحد إشتكى من ضميرهم الإنساني)
    الا في الجزائر الكثير لا يكره الفساد بل يكره عدم المشاركة فيه ​
     
    radia yoyo, ‏4 جانفي 2018 على 23:52
    #13
  14. {هِشام}

    {هِشام} :: عضو مُتميز ::

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    ~

    مانيش في مجال الطب، وما غاديش نهدر على حقوقهم ومعاناتهم.

    بصح من الجانب الشرعي، التظاهر راه تعطيل لمصالح العامة، ومحرّم.

    وإذا لعبناها نأمنوا بالديمقراطية العوجة، راهي المسيرات ممنوعة ف العاصمة من زمااااان.

    شا كانوا يتوقعوا كي خالفوا القانون والشّرع؟

    وما نلومش ع الشرطي الّي ضرب. راه في خدمتو وينفّذ فيها على أكمل وجه. انت اللي راك مخلّي خدمتك ومهمل رسالتك وجاي تخالف في القانون.

     
    {هِشام}, ‏5 جانفي 2018 على 00:14
    #14

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