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لماوين نادمون ..... تعالو لنعرف

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏5 جانفي 2018 على 20:21.

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  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
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    اللمة
    السلام عليكم أهلا وسهلا
    بكم جميعا رواد القسم الكرام أهلا وسهلا
    كل منا يعيش تجارب ويقوم بتصرفات ويقول كلام قد يندم عليه
    الحياة الواقعية باتت موازية للحياة الإفتراضية
    ولهذا فكرت لكم في هذا الموضوع

    لماويون نادمون .....

    [​IMG]


    أيها اللمواي وأيتها اللماوي يوما ما ندمت على تعرفك على شخص معين
    ندمت أيها اللماوي على تصرف جرحت به غيرك بقصد أو دونه فنحن بشر وخطائون وخيرنا التوابون
    كما تكتبون كلمات تعبير عن الشوق الحيرة الأسف
    الإشتياق
    إليكم مساحة مني للفضفضة عن الندم

    [​IMG]


    الندم في الحياة الواقعية قد نحس به ونصل لمن تصرفنا معهم خطأ ونطلب السماح لكن هنا
    كل شخص في ولايته وفي مكانه اجساد متباعدة وقلوب متقاربة وقد كلمة تجرح شخص من وراء الشاشة لا تستهن بها فلربما أنزلت دمعة لربما حيرت عقل ولربما شغلت تفكير
    فلا تستهن بحرف تكتبه ووقعه على غيرك

    [​IMG]

    نقاشك الغير محترم .... عصبيتك .... كلامك السيء .... رسائلك ربما
    ما أسهل ان تكتبها وما أسهل ان تشتم غيرك ولكن هل سهل أن تمحي أثرها من قلوب الناس
    هل سهل عليك مسح دمعة تسببت بها
    هل سهل أن يقول شخص حسبي الله ونعم الوكيل وهي التي قال الله ولعزتي لأنصرنك ولو بعد حين

    فرصة للندم

    ومن يريد ذكر شخص يشير له بالإشارة علنا نكون خير من يسعى لمحو آثار كلمات او تصرف

    الموضوع لكم

    ترى على ما ندمتم أيها اللماويون


    [​IMG]
     
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    ليليا مرام, ‏5 جانفي 2018 على 20:21
    #1
  2. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    اه ياليلوش
    منقدرش ندير اشارة لهم
    لاسباب
    ولكن اقول
    ندمت ع منحهم فرصة ثانية
    وتعرفين قصدي عزيزتي

    مشكورة
     
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    زهرة البليدة, ‏5 جانفي 2018 على 20:40
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم
    المهم أنك اعطيت فرصة والباقي منهم
    لو لم تمنحيها لربما انت من ندمت لكن برأي نامي مرتاحة على أن تنامي نادمة أليس كذلك ؟
    هوني عليك كل شيء يمر صدقيني
     
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    ليليا مرام, ‏5 جانفي 2018 على 20:43
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    لم اندم لاني لم أجرح يوما أي عضو أو عضوة و اذا اخطأ احد في حقي كان بدون قصد و كنت أصمت فقط
     
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    ميلينا, ‏5 جانفي 2018 على 20:54
    #4
  5. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم أختي ميلينا
    اهلا وسهلا بك كيف حالك ؟
    اكيد وانت لا غبار عليك والكل يشهد لكن لربما هناك ندم دفين ليس بالضرورة جرح لربما تصرف لربما كلام
    وان لم يكن هنا في واقعك لازم تقوليلي ندمت باه نطلقك هههههه
    شكرا لك
     
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    ليليا مرام, ‏5 جانفي 2018 على 20:59
    #5
  6. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    هههههه
    يخرب بيتك راهي تقلك ماندمتش
    ههههه
     
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    زهرة البليدة, ‏5 جانفي 2018 على 21:05
    #6
  7. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
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    اللمة
    بيتي مخروب يا بت من زمان
    ندمت انا عارفة لوكان عالعشا نتاع اليوم هههههههه
     
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    ليليا مرام, ‏5 جانفي 2018 على 21:19
    #7
  8. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    و عليكم السلام غاليتي ليليا
    أكيد كاين ندم بصح لكان نبعثوا راح نبعثوا لنفسي ، أواه لازم نعيط لوليدك نقول له أحكم في أمك ليليا واش راح تدير
     
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    ميلينا, ‏5 جانفي 2018 على 21:25
    #8
  9. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    اهلا الغالية
    شفت يا ميلينا شعال انت حنينة حتى لو لمت تلومي روحك يا ميلينا راني خيرتك فموضوع قلتلهم لو جات نخير ام راح نختار ميلينا وام منير هذو نحسهم امهات صح
    اواه وليدي اسلام يجي معايا راه حاس انك نادمة هههه
    فرحني ردك وشعال نبغيك يا ميلينا والله
     
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    ليليا مرام, ‏5 جانفي 2018 على 21:30
    #9
  10. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    يا ليليا لازم قبل ما نحاسبوا الناس نحاسبوا ارواحنا راكي تقولي اني حنينة هذا صح ، دمعتي تسقط دائما على الناس ، و موضوعك جميل جدا عن الندم ، نظن قليل الي راح يعتارفوا و يطلبوا الإعتذار
    نتي باغية تذبحيني مرتين : تخربيلي داري و تسرقي لي إسلام ، على بالي راح يجي معاك بكل تأكيد .
     
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    ميلينا, ‏5 جانفي 2018 على 21:46
    #10
  11. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    الله يغفر لك اختينا @ليليا مرام ..

    امم
    ندمت لانو دخلت 2018 بخطا فادح تكرر الفوز به لثمان مرات على التوالي

    ندمت على برنامج اليوم .. حدث فيه تغيير كبير
    لانني احب تكريس برامج الغد في ليلتها و تسطيرها

    جرحت اليوم عدة اعضاء
    كالاخت @Twinkle Stars قريب راحت غلاط
    و ندمت
    و انا قلت فيها خير
     
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    *حزن النبلاء*, ‏5 جانفي 2018 على 21:50
    #11
  12. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    اكيد نحاسبو ارواحنا قبل ما نحاسبو الناس والندامة هي انو نحاسبو راوحنا
    اللي ما يعترفش فبالي دايما راح يجرح الناس وراح يكمل فطريقو والندامة ما تنقص من قيمة العبد على العكس الندامة توبة
    احوجي كيفاه نخربلك دارك هذي اممم الندامة باينة عالميسو هههههه فقتلك ما نبيعش قولي برك
    اسلام وليدي ونعرف كيفاه نخليه يجي معايا وتبقاي انت امو اللي ولداتو وماكانش احن منك عليه اكيد وانا وراك
     
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    ليليا مرام, ‏5 جانفي 2018 على 21:59
    #12
  13. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    اكيد فيها خير والأخت راح تعرف انك ما قصدتش والدليل انك نادم
    شكرا لك
     
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    ليليا مرام, ‏5 جانفي 2018 على 22:02
    #13
  14. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    السلام عليكم
    يعطيك الصحة ليليا على الموضوع
    كثيرا ما نمر بلحظات ندم في حياتنا على أفعال سيئة قمنا بها
    أو حتى أفعال طيبة قدمناها لأشخاص لا يستحقون ذلك
    فيما يخص الافعال السيئة فعلا تستحق الندم والتوبة، لا أتذكر ربما
    بالضبط كم شخصا آذيت أو كم شخصا أزعجته بكلماتي
    ولكن إن كان هنالك من يحمل في قلبه أذية كنت أنا سببا فيها فأنا أدعوا
    الله أن يغفرها لي أولا ثم من تأذى بسببي أطلب منه الصفح
    أما عن الأفعال الجيدة فأكيد لن أندم عليها مهما كان زمن تقديمها
    والاشخاص الذين قدمتها لهم
    هذا رأيي على العموم، وبما أن الموضوع تجميعي ويتناسب مع حالتنا كبشر
    قد تكون لي عودة للمشاركة فيه مرة أخرى
    شكرا ليليا ربي يهنيك
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏5 جانفي 2018 على 22:02
    #14
  15. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    وعليكم السلام
    له له له إيه ده مريم بتكتب رد قصير حصل إيه في الدنيا يا جدعان مش مصدقة
    ألا دي مريم وإلا قرصنولها العضوية هههههه
    واقيل نشرت الرد شرب القماش عيان هههههه
    والله يا مريم لا أظنك قد أذيت نملة وحتى تلك النملة انا متأكدة راح تسامحك وهي تطلب السماح انها قرصاتك
    احنا بشر نغلطو ولو بتصرف ولو بكلمة ولو مش جرح ساعات تندمي انك عرفت عباد ساعات تندمي انك مديتي فرصة لناس ما تسواش بصلة تدخل لحياتك اما ندم الجرح مقدور عليه
    شكرا ونستنى ردك اللي ولقتيني بيه هههه
    العفو ويهنيك
     
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    ليليا مرام, ‏5 جانفي 2018 على 22:05
    #15
  16. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    اما عني
    لن أندم على تصرف مع غيري لا تكبر ولا شيء فقط لأنني أؤمن ان لكل فعل ردة فعل وما انا تصرفت إلا لتعرضي لأفعالهم ولست انافق من إحترمني غرام إحترمته قنطار ومن لم يحترمني فالحيوان عندي أعز وأغلى منه
    نادمة أنني منحت أشخاص وزنه وزن الباعوض ولا يساوون في حياتهم بصلة وانا جعلتهم كالملوك غبية كنت حين اعطيت البعض ثانية من وقتي ولكني ليليا التي تضحك دايما ومورالها مش شورت طالع هابط دايما طالع كالعلام نقولهم ذوك الثواني اعتبرتهم زكاة على ساعتي الجديدة :ROFLMAO::ROFLMAO:
    والله هذا الي برك نندم عليه ونعطيكم نصيحة كل شخص خلوه فحجمو ما تكبروش الريسان بزاف يرجعو ينطحوكم (y)(y)(y)
     
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    ليليا مرام, ‏5 جانفي 2018 على 22:10
    #16
  17. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أنا ندمت لأني عطيت لواحد فرصة بعدما أهانني
    قلت بلاك ربي يهديه و يلعن بليس و اللي فات مات
    لكن لما رجعت ليه عاود شعلني
     
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    الامين محمد, ‏5 جانفي 2018 على 22:23
    #17
  18. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    ايوا وتقولولي على تقباحي وتعايري جدودنا قالو
    إضربو يعرف مضربو لو عطيتو الحس من الأول يديرلك قيمة
    انا ما نمدش فرص خاطر كاين اخطاء محال الواحد يسامح فيهم ممكن يسامح شكليا باه ذاك البنادم يبعدك بصح فالقلب محال
    ما تعمرش راسك امين
     
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    ليليا مرام, ‏5 جانفي 2018 على 22:25
    #18
  19. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    قسنطينة
    ههههههههه ضحكتيني والله العظيم
    لا ماقرصنوليش العضوية، زعما سيريو شوي نكتب قليل ههههه
    ديما ردودي ترامواي قلت شوي نقص ندير حاجة خفيفة زعما هههه
    وصراحة انا مانندمش، اي حاجة في الدنيا هادي مكتبة من عند ربي سبحانو
    حتى ولو حاجة صراتلك ماش مليحة رايحة تكون ربما عثرة تتعثري بيها
    لكن سريعا ماتوقفي ورايحة تكتاسبي مناعة أكبر وقوة أكبر وتقربي لربي اكتر
    والحمد لله على كل حال ربي مافيه غير الخير ^^
    وقادرة نرجع غدوة نرد بالترامواي هادي تمهيد برك هههه
    زعما تسخينات هههه
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏5 جانفي 2018 على 22:35
    #19
  20. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    japan
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    شكرا أختي على الموضوع حقا يستحق ختم الامتياآز
    ان شاء الله من خلاله تتلاقى القلوب وتتصافح
    الندم هنا في هذا العالم الافتراضي ...
    بالنسبة لي دآئما اسعى لوزن كلماتي علّها لا تجرح أحدا
    ليس لأبّين رقي نفسي أو ارسمها في هيئة مثالية وانا لست كذلك
    ولكن هاجسي وخوفي من ان الموت سيخطفني يوما وأترك ما كتبت ورائي فكيف سيكون الاثر ؟
    لست ملاكا لأقول انني لم أجرح أحدا ولكنني حآولت وراء كل كلمة اكتبها الا اجعل في قلب أحدٍ خدشا
    فان كان اي واحد منكم يحمل خدشا سببته فانا والله ماقصدت يوما هذا وأعتذر حقا وكثيرا فسآمحوني
    أدعو الله دائما أن اكون من المجروحين لآ الجآرحين
    انا انسآنة متقلبّة المزآج كثيرة التفكير يخترقني الندم لأصغر الاسبآب
    فآحيانا تسكنني البهجة وأتكلم باريآحية مع كثيرين وأخبرهم عن نفسي
    وأحيانا أخرى يسكنني اكتئاب وأفضل ان ابقى كتومة كمشآهدة صامتة فأندم لأنني تكلمت عن نفسي كمن لآ يريد لأحد ان يعلم عنه شيئا....
    أحيانا ايضا يسكنني الندم من أبسط الاشياء وأتذكر قول الله الكريم (وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ) فيزدآد ندمي نسأل الله الغفران
    كان هذا عن العالم الافتراضي
    اما عآلم الواقع فانه لا يختلف ايضا
    أحيانا أندم لأنني اريت شخصيتي لكثيرين وتكلمت عن نفسي وأخبرت عنها
    أحيآنا أندم لأنني أكلف نفسي فوق طآقتها فاحيانا صراحة لآ احتمل الجلوس بين النآس ولكنني أجلس!
    و يأكلني الندم لأن الغضب يتمكن مني
    أندم عندما تمر اوقات لا اقضيها مع عائلتي
    أندم لانني مازلت اعامل من جرحني بنفس الطريقة ..
    أندم لان لي اشخاصا كثيرون يعرفونني احببتهم واحبوني ولكن انعدمت اتصالاتنا فاتمنى لو اني لم اتعرف عليهم لكي لا ابقي في قلوبهم شيئا
    أحيانا يقتلني الندم لأنني أفضفض لغير الله
    وأشد ندم التقصير في طآعة الله وضياع اوقات كثيرة دون ذكره
    الندم في نآظري ليس هناك أجمل منه فهو يجعلك تعيد ترتيب أمورك
    ومآدآم هنآك ندم وضمير فأنتَِ بخير
    أسأل الله أن نكون دوما من : (خَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ)
    ونسأل الله دوما ان يردنا اليه ردا جميلا
    شكرا
    وفي أمان الله
     
    التعديل الأخير: ‏5 جانفي 2018 على 22:51
    ليليا مرام, missing heart و جميلة أنا معجبون بهذا.
    ضيوف وسـنغادر, ‏5 جانفي 2018 على 22:36
    #20
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