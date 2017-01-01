لماوين نادمون ..... تعالو لنعرف

السلام عليكم أهلا وسهلا بكم جميعا رواد القسم الكرام أهلا وسهلا كل منا يعيش تجارب ويقوم بتصرفات ويقول كلام قد يندم عليه الحياة الواقعية باتت موازية للحياة الإفتراضية ولهذا فكرت لكم في هذا الموضوع لماويون نادمون ..... أيها اللمواي وأيتها اللماوي يوما ما ندمت على تعرفك على شخص معين ندمت أيها اللماوي على تصرف جرحت به غيرك بقصد أو دونه فنحن بشر وخطائون وخيرنا التوابون كما تكتبون كلمات تعبير عن الشوق الحيرة الأسف الإشتياق إليكم مساحة مني للفضفضة عن الندم الندم في الحياة الواقعية قد نحس به ونصل لمن تصرفنا معهم خطأ ونطلب السماح لكن هنا كل شخص في ولايته وفي مكانه اجساد متباعدة وقلوب متقاربة وقد كلمة تجرح شخص من وراء الشاشة لا تستهن بها فلربما أنزلت دمعة لربما حيرت عقل ولربما شغلت تفكير فلا تستهن بحرف تكتبه ووقعه على غيرك نقاشك الغير محترم .... عصبيتك .... كلامك السيء .... رسائلك ربما ما أسهل ان تكتبها وما أسهل ان تشتم غيرك ولكن هل سهل أن تمحي أثرها من قلوب الناس هل سهل عليك مسح دمعة تسببت بها هل سهل أن يقول شخص حسبي الله ونعم الوكيل وهي التي قال الله ولعزتي لأنصرنك ولو بعد حين فرصة للندم ومن يريد ذكر شخص يشير له بالإشارة علنا نكون خير من يسعى لمحو آثار كلمات او تصرف الموضوع لكم ترى على ما ندمتم أيها اللماويون