لماوين نادمون ..... تعالو لنعرف

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

شكرا أختي على الموضوع حقا يستحق ختم الامتياآز

ان شاء الله من خلاله تتلاقى القلوب وتتصافح

الندم هنا في هذا العالم الافتراضي ...

بالنسبة لي دآئما اسعى لوزن كلماتي علّها لا تجرح أحدا

ليس لأبّين رقي نفسي أو ارسمها في هيئة مثالية وانا لست كذلك

ولكن هاجسي وخوفي من ان الموت سيخطفني يوما وأترك ما كتبت ورائي فكيف سيكون الاثر ؟

لست ملاكا لأقول انني لم أجرح أحدا ولكنني حآولت وراء كل كلمة اكتبها الا اجعل في قلب أحدٍ خدشا

فان كان اي واحد منكم يحمل خدشا سببته فانا والله ماقصدت يوما هذا وأعتذر حقا وكثيرا فسآمحوني

أدعو الله دائما أن اكون من المجروحين لآ الجآرحين

انا انسآنة متقلبّة المزآج كثيرة التفكير يخترقني الندم لأصغر الاسبآب

فآحيانا تسكنني البهجة وأتكلم باريآحية مع كثيرين وأخبرهم عن نفسي

وأحيانا أخرى يسكنني اكتئاب وأفضل ان ابقى كتومة كمشآهدة صامتة فأندم لأنني تكلمت عن نفسي كمن لآ يريد لأحد ان يعلم عنه شيئا....

أحيانا ايضا يسكنني الندم من أبسط الاشياء وأتذكر قول الله الكريم (وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ) فيزدآد ندمي نسأل الله الغفران

كان هذا عن العالم الافتراضي

اما عآلم الواقع فانه لا يختلف ايضا

أحيانا أندم لأنني اريت شخصيتي لكثيرين وتكلمت عن نفسي وأخبرت عنها

أحيآنا أندم لأنني أكلف نفسي فوق طآقتها فاحيانا صراحة لآ احتمل الجلوس بين النآس ولكنني أجلس!

و يأكلني الندم لأن الغضب يتمكن مني

أندم عندما تمر اوقات لا اقضيها مع عائلتي

أندم لانني مازلت اعامل من جرحني بنفس الطريقة ..

أندم لان لي اشخاصا كثيرون يعرفونني احببتهم واحبوني ولكن انعدمت اتصالاتنا فاتمنى لو اني لم اتعرف عليهم لكي لا ابقي في قلوبهم شيئا

أحيانا يقتلني الندم لأنني أفضفض لغير الله

وأشد ندم التقصير في طآعة الله وضياع اوقات كثيرة دون ذكره

الندم في نآظري ليس هناك أجمل منه فهو يجعلك تعيد ترتيب أمورك

ومآدآم هنآك ندم وضمير فأنتَِ بخير

أسأل الله أن نكون دوما من : (خَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ)

ونسأل الله دوما ان يردنا اليه ردا جميلا

شكرا

وفي أمان الله ​