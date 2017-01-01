انا و شريك حياتي و أنتم؟

الصراحة يا ختي انا تان راجلي مايبغيش هاد شي مع اني حكيتله على المنتدى وقتله واش فيه وقتله محترم اوي قتله فيه مواضيع دينية اجتماعية و و و وقتلة ممنوع منعا باتا العلاقات كِدَا وكِدَا والو ما اقتنعش مايبغيش ابدا مواقع التواصل الاجتماعي مام انا بعيد عليا يبقى معايا يومين ويغيب يومين قتله دير فايبر ولا ماسنجر نتراسلو تعرفي واش دار شرا ابونمو موبيليس باش يحكي معايا وخلاص وانا طبعا ممنوع منعا باتا لفيسبوك ومشتقاته ههههههه

شريكك صاريله كيما واحد مايبغيش يخدم في نفس المكان مع شريكته باش ماتشوف عين مايوجع قلب نظن هاك راه يخمم، غيار اكيد

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