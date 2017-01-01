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انا و شريك حياتي و أنتم؟

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة جميلة أنا, ‏5 جانفي 2018 على 23:53.

  1. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    اولا بعد التحية و السلام لأروع لماويين و لماويات ;);)

    بدى لي سؤال الآن و أردت أن أسمع آراءكم بعد ما

    سمعت رأي شريك حياتي...:cool:

    أنتم لو وضعت سؤالي لكم ماهي إجابتكم بصدق

    انت و شريك حياتك او انت و شريكة حياتك:giggle:...هل

    تقبل أنها تشاركك في لمتنا و تصبح او يصبح لماوي

    معنا او تتفادى الامر؟! و لماذا؟!(y)(n)

    أنا عن نفسي أمس سألت شريك حياتي :cautious: إن يقبل

    يشاركني في اللمة لأني عن نفسي أحب ان يكون

    بجواري في المكان الذي أحبه مادام بعيد عني؟!:oops:

    لكنوا ماقبل و ماأراد فتح الموضوع من جديد :mad::mad::mad:

    و انا اليوم انتظرت انوا يتراجع :cautious: لكن أبدا و قلتلوا اني راح افضحوا و اشكيلكم :p:p فقالي اسألي و درك تسمعي السبب:cry::cry: ؟؟؟

    أتيت اليكم راجية الجواب لماذا:censored::censored::censored:

    و مارأيكم أنتم؟ :giggle:
     
    بشرى ملاك, habchisalaheddin و ليليا مرام معجبون بهذا.
    جميلة أنا, ‏5 جانفي 2018 على 23:53
    #1
  2. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    !
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    جميلة أنا, ‏5 جانفي 2018 على 23:55
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    اهلا جميلة موضوع جميل
    ما عندي شريك ما نظخلو فالمنتدى اصلا هذي اخر ساعات تواجدي
    شوفي المخلوق نتاعك علاه رافض المنتدى محترم خير من فايس وناس واعية لو دخلك من باب اختلاط وغيرة قولو ليليا قاتلك اخطييينا آسي من الخرطي هو عارفك واش تسواي وانت عارفاتو وشريك حياة معناها تشاركيه فكل شي نورمالو يفرح انك حبيتيه يكون فمكان انت فيه بصح رجال هاكا يحبو يروحو بلايص وحدهم وما يحبوش يتواجدو مع نساهم فمكان ما فهمتش علاه الجواب عندو راني نخرش فيك يا جميلة راه ليك ههههه
     
    جميلة أنا, بشرى ملاك و *حزن النبلاء* معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏6 جانفي 2018 على 00:00
    #3
  4. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    باتنة
    هههههههههه هدرة زينة اختي ليليا ههههههه
    شفتي و كي قتلوا نفضحك في لمة قالي ايه ديري وش تحبي مي خليك انتي برك هههههه ليليا الظاهر كاين لمة اخرى راهوا عامل من ورايا ههههههه :sneaky::sneaky::sneaky:
    :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: شكرااا حبوبتي على المرور العطر
    احنا نستناو في الاخوة خاااصة يجاوبوني و الليلة ميرقدش :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    نكذب على روحي السيد او راقد:sleep::sleep::sleep: و انا نهدر وحدي :cry::cry::cry: هههههه
     
    ليليا مرام و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    جميلة أنا, ‏6 جانفي 2018 على 00:09
    #4
  5. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    الصراحة يا ختي انا تان راجلي مايبغيش هاد شي مع اني حكيتله على المنتدى وقتله واش فيه وقتله محترم اوي قتله فيه مواضيع دينية اجتماعية و و و وقتلة ممنوع منعا باتا العلاقات كِدَا وكِدَا والو ما اقتنعش مايبغيش ابدا مواقع التواصل الاجتماعي مام انا بعيد عليا يبقى معايا يومين ويغيب يومين قتله دير فايبر ولا ماسنجر نتراسلو تعرفي واش دار شرا ابونمو موبيليس باش يحكي معايا وخلاص وانا طبعا ممنوع منعا باتا لفيسبوك ومشتقاته ههههههه
    شريكك صاريله كيما واحد مايبغيش يخدم في نفس المكان مع شريكته باش ماتشوف عين مايوجع قلب نظن هاك راه يخمم، غيار اكيد
     
    جميلة أنا معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏6 جانفي 2018 على 00:18
    #5
  6. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    يسلم هذاك الفم (y);) هذيك هي بعد
    لا انا يعني الفايس مزال مسموح ههههه لكن لاجل أمور دراستي فقط ههه لكني والله مرتاحة للأمر
    انا لما شفت المنتدى محترم و يمكن حتى هو يكون هنا قلت لربما يلين :cry:
    لكن معليش اني لقيد زوجك يساندوا :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    متشكرة حبوبتي
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    جميلة أنا, ‏6 جانفي 2018 على 00:33
    #6
  7. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    لله در شريكك فأجد الصواب في رأيه ..
    وله اسبابه التي اراها صائبه ...
     
    جميلة أنا معجب بهذا.
    aljentel, ‏6 جانفي 2018 على 00:41
    #7
  8. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    شكرااا على أخي

    و ان سمحت السؤال موجه لك أيضا ماهو رأيك و موقفك؟ رأيك يهمها
     
    aljentel معجب بهذا.
    جميلة أنا, ‏6 جانفي 2018 على 00:50
    #8
  9. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    لا أُويد ان يكون الزوجان زملاء عضويه بمنتدى لأنه يترتب على ذلك امور مش ولا بد
     
    جميلة أنا معجب بهذا.
    aljentel, ‏6 جانفي 2018 على 00:54
    #9
  10. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    انا قصدي كل واحد بعضويته....

    شكرااا على رأيك العدد المؤيد لزوجي يتزايد :unsure::LOL:
     
    جميلة أنا, ‏6 جانفي 2018 على 01:01
    #10

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