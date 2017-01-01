انا و شريك حياتي و أنتم؟

اولا بعد التحية و السلام لأروع لماويين و لماويات بدى لي سؤال الآن و أردت أن أسمع آراءكم بعد ما سمعت رأي شريك حياتي... أنتم لو وضعت سؤالي لكم ماهي إجابتكم بصدق انت و شريك حياتك او انت و شريكة حياتك...هل تقبل أنها تشاركك في لمتنا و تصبح او يصبح لماوي معنا او تتفادى الامر؟! و لماذا؟! أنا عن نفسي أمس سألت شريك حياتي إن يقبل يشاركني في اللمة لأني عن نفسي أحب ان يكون بجواري في المكان الذي أحبه مادام بعيد عني؟! لكنوا ماقبل و ماأراد فتح الموضوع من جديد و انا اليوم انتظرت انوا يتراجع لكن أبدا و قلتلوا اني راح افضحوا و اشكيلكم فقالي اسألي و درك تسمعي السبب ؟؟؟ أتيت اليكم راجية الجواب لماذا و مارأيكم أنتم؟