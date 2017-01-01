مبتعدة عن أوراقي ...

أقف في الشارع كشخص لا مبالي



أتمشى مع أفكاري المشتتة بين الناس





و أحوالهم كحالي ..





أصابهم الخمول و كثرة الجلوس على مقاعد الحزن



و الشرود



أهكذا دائما هم يطيلون الوقوف على ما مر من الأيام ؟



ذكريات قد تلونت بكل الحزن





يجمعون بأسهم و ماضيهم اللعين





على ألحان الحسرة و الندم





يبدوا للجميع أنهم لا يتألمون و لكنهم من الداخل يصرخون





و عجز نفوسهم يمنع التعبير





آهات و ألسنة ضائعة هآ هنا لا تتكلم ..





أتراها تسأل كم ؟ و هل أحد يجيب ؟



لا انا و لا هم نبالي





نقف في الشارع ، نتمشى مع أفكارنا المشتتة



ضمائر ميتة و أنامل متعبة





مبتعدة عن اوراقي



فل تبق الحروف كما هي .. لم علي تركيبها ؟



هي تجتمع فقط لتشردني ، و تفتح على الصفحات لتعذبني





هي تيأس من ألمي بسرعة ، وتغرقني









فتضيعني إلى الأبد ، ولا تسأل عني





بقلمي " فطوم"













