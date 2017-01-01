مبتعدة عن أوراقي ...

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏7 جانفي 2018.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: نجمة اللمة ::

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    أقف في الشارع كشخص لا مبالي


    أتمشى مع أفكاري المشتتة بين الناس


    و أحوالهم كحالي ..


    أصابهم الخمول و كثرة الجلوس على مقاعد الحزن

    و الشرود


    أهكذا دائما هم يطيلون الوقوف على ما مر من الأيام ؟

    ذكريات قد تلونت بكل الحزن


    يجمعون بأسهم و ماضيهم اللعين


    على ألحان الحسرة و الندم


    يبدوا للجميع أنهم لا يتألمون و لكنهم من الداخل يصرخون


    و عجز نفوسهم يمنع التعبير


    آهات و ألسنة ضائعة هآ هنا لا تتكلم ..


    أتراها تسأل كم ؟ و هل أحد يجيب ؟

    لا انا و لا هم نبالي


    نقف في الشارع ، نتمشى مع أفكارنا المشتتة

    ضمائر ميتة و أنامل متعبة


    مبتعدة عن اوراقي

    فل تبق الحروف كما هي .. لم علي تركيبها ؟

    هي تجتمع فقط لتشردني ، و تفتح على الصفحات لتعذبني


    هي تيأس من ألمي بسرعة ، وتغرقني




    داخل خريطة معوقة


    فتضيعني إلى الأبد ، ولا تسأل عني


    بقلمي " فطوم"









     
    التعديل الأخير: ‏7 جانفي 2018
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    الصحافية الساخرة, ‏7 جانفي 2018
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    تم الاعتماد و نعتذر عن التأخر
     
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    الامين محمد, ‏15 جانفي 2018
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    الحروف تحرف عن كاتبها الالم
     
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    *حزن النبلاء*, ‏24 جانفي 2018
    #3
  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وصف جيد للألم الداخلي للقلوب الصامتة التي تحاول اخفاء حزنها
    أحسنت فاطمة صح قلمك اختي
    تحياتي
     
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    أم ياسمينdz, ‏25 جانفي 2018
    #4
  5. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: نجمة اللمة ::

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    شكرا ^-^ ، لا داعي للاعتذار اخي المجرم ههه

    نعم ، شكرا لك أخي ^-^ ، سرني مرورك

    شكرا لك اختي أم ياسمين ، اسعدني مرورك ^-^

    وصلتني التحية ، وتحية كبيرة لك
     
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    الصحافية الساخرة, ‏25 جانفي 2018
    #5
  6. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    لا شكر علی مروور
     
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    *حزن النبلاء*, ‏25 جانفي 2018
    #6
  7. وائل ابن الجزائر

    وائل ابن الجزائر :: عضو بارز ::

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    وادي سوف
    من الاعماق اصفق عليك
    بل انحني امام حروفك المذهلة
    ياصاحبة العبر
    تخياتي وتقديري لك
     
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    وائل ابن الجزائر, ‏5 فيفري 2018 على 13:31
    #7
  8. Queen Fati

    Queen Fati :: عضو مُتميز ::

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    Oran
    ها قد اصطدت الحروف المتناثرة مجددا لتنفخي فيها من المك الملون
    كي يشكل لوحة بمختلف الاشكال
    حتى اتيه بين طيات العبارات
    واغوص في سواد الاحاسيس
    شكرا على هته الاسطر المنظمة التي خلقت فوضى الادراك بداخلي
    والحروف المعبثرة لتلملم شتات افكاري
    والالوان المتداخلة لترسم لوحتي

    الملكة تحييكي
    Que en fati​
     
    Queen Fati, ‏5 فيفري 2018 على 14:42
    #8

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