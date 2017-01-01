مبتعدة عن أوراقي ...

أقف في الشارع كشخص لا مبالي أتمشى مع أفكاري المشتتة بين الناس و أحوالهم كحالي .. أصابهم الخمول و كثرة الجلوس على مقاعد الحزن و الشرود أهكذا دائما هم يطيلون الوقوف على ما مر من الأيام ؟ ذكريات قد تلونت بكل الحزن يجمعون بأسهم و ماضيهم اللعين على ألحان الحسرة و الندم يبدوا للجميع أنهم لا يتألمون و لكنهم من الداخل يصرخون و عجز نفوسهم يمنع التعبير آهات و ألسنة ضائعة هآ هنا لا تتكلم .. أتراها تسأل كم ؟ و هل أحد يجيب ؟ لا انا و لا هم نبالي نقف في الشارع ، نتمشى مع أفكارنا المشتتة ضمائر ميتة و أنامل متعبة مبتعدة عن اوراقي فل تبق الحروف كما هي .. لم علي تركيبها ؟ هي تجتمع فقط لتشردني ، و تفتح على الصفحات لتعذبني هي تيأس من ألمي بسرعة ، وتغرقني داخل خريطة معوقة فتضيعني إلى الأبد ، ولا تسأل عني بقلمي " فطوم"