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سعد بن معاذ أسلم وعمره 30عام

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة abou khaled, ‏8 جانفي 2018 على 19:03.

  1. abou khaled

    abou khaled :: عضو مُتميز ::

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    سعد بن معاذ أسلم وعمره 30عام
    مات وعمره 36عام
    6سنوات فقط في الاسلام
    شيعة 70 ألف من الملائكة
    خرج المسك عند حفر قبره

    توفي وهو ابن ستة وثلاثين سنة وعند وفاته جاء جبريل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : من هذا العبد الصالح الذي مات ؟ فتحت له أبواب السماء ، وتحرك له العرش ، فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعد قال لأصحابه : إنطلقوا إليه ، قال جابر : فخرج وخرجنا معه وأسرع حتى تقطعت شسوع نعالنا وسقطت أرديتنا فتعجب الصحابة من سرعته فقال: «إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة» فانتهى إلى البيت فإذا هو قد مات وأصحاب له يغسلونه وأمه تبكيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «كل باكية تكذب إلا أم سعد». ثم حملوه إلى قبره ولما وضع في قبره كبر رسول الله وكبر المسلمون حتى ارتج البقيع. فقال رسول الله : «تضايق القبر على صاحبكم وضم ضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد»، ثم فرج الله عنه، ولما انصرف من جنازته ذرفت دموعه حتى بلت لحيته. وقال أيضاً : هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش ، وفتحت أبواب السماء ، وشهده سبعون ألفا من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك ، لقد ضم ضمة ثم أفرج عنه .

    ..اللهم ارزقنا إيمانا كإيمانه وإخلاصا كإخلاصه...
     
    إلياس معجب بهذا.
    abou khaled, ‏8 جانفي 2018 على 19:03
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    سبحان الله
    بارك الله فيكم
     
    الامين محمد, ‏8 جانفي 2018 على 19:14
    #2
  3. عائشة أم براء

    عائشة أم براء :: عضو منتسِب ::

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    ماشاء الله احب القصص الى قلبي هذه قصة سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته رغم انه لم يعش كثيرا بعد اسلامه فأين نحن منهم الله المستعان فاللهم ارزقنا الثبات على السنة وانصرنا وامتنا على حسن خاتمة
     
    عائشة أم براء, ‏8 جانفي 2018 على 19:18
    #3
  4. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    بارك الله فيك
     
    إلياس, ‏9 جانفي 2018 على 02:39
    #4

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