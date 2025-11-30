تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها

عمل يسير وأجر كثير - بفضل الله ورحمته - ​

عن سعد بن أبي وقاص: أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق ، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أبو داود والترمذي

داوم عليه يوميا تنال الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم :

سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، والله أكبر عدد ما خلق في الأرض والله أكبر عدد ما بين ذلك والله أكبر عدد ما هو خالق



الحمد لله عدد ما خلق في السماء، والحمد لله عدد ما خلق في الأرض والحمد لله عدد ما بين ذلك والحمد لله عدد ما هو خالق



لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، ولا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض ولا إله إلا الله عدد ما بين ذلك ولا إله إلا الله عدد ما هو خالق