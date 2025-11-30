تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أحبُّ الكلام إلى الله تعالى أربع ، لا يضرك بأيهن بدأت : سبحان الله ، والحمدلله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر)) ((رواه مسلم))

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن سبحان الله ، و الحمد لله ، و لا إله إلا الله ، و الله أكبر تنفض الخطايا ، كما تنفض الشجرة ورقها)) ((حسنه الألباني))

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لأن أقول : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر أحبُّ إلي مما طلعت عليه الشمس)) ((رواه مسلم))
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)) ((صحيح ابن تيميه))

عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إني قد كبرت وضعفت ، أو كما قالت ، فمُرني بعمل أعمله وأنا جالسة . قال : (( سبٍّحي الله مائة تسبيحه ، فإنها تعدل لك مائة رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل ، واحمدي الله مائة تحميدةٍ ، تعدل لك مائة فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله وكبري الله مائة تكبيرة فإنها تعدل لك مائة بدنه مقلدة متقبلة ، وهلّلي مائة تهليلة . قال ابن خلف : ( الراوي عن عاصم ) أحسبه قال : ـ تملأ ما بين السماء والأرض ، ولا يرفع يومئذٍ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيتٍ به )) ((حسن إسناده الألباني))

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لقيت إبراهيم ليلة أسري بي ، فقال : يا محمد أقرئ أمتك مني السلام ، وأخبرهم أن الجنة طيبةُ التربة ، عذبةُ الماء ، وأنها قيعانٌ ، وأن غِراسها سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر )) ((صححه الألباني))

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الله اصطفى من الكلام أربعا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فمن قال : سبحان الله ، كتب له عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة ، ومن قال : الله أكبر فمثل ذلك ، ومن قال : لا إله إلا الله فمثل ذلك ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه ، كتب له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سيئة)) ((صحيح على شرط مسلم))

عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((خذوا جُنتكم , قلنا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوٍِ قد حضر ! قال : لا ، بل جُنتكم من النار ، قولوا : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات ، وهنَّ الباقيات الصالحات)) ((صححه الألباني))

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ، ينعطفن حول العرش لهن دويٌ كدوي النحل تذكر بصاحبها ، أما يحب أحدكم أن يكون له ، أو لا يزال له من يذكر به)) ((صححه الألباني))

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ماعلى الأرض رجل يقول : لاإله إلا الله ، والله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر )) ((حسَّنه الترمذي والألباني))


blue-sea-sky-hd-1024x576.webp
 
عن سعد بن أبي وقاص: أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أبو داود والترمذي

داوم عليه يوميا تنال الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم :

سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، والله أكبر عدد ما خلق في الأرض والله أكبر عدد ما بين ذلك والله أكبر عدد ما هو خالق

الحمد لله عدد ما خلق في السماء، والحمد لله عدد ما خلق في الأرض والحمد لله عدد ما بين ذلك والحمد لله عدد ما هو خالق

لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، ولا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض ولا إله إلا الله عدد ما بين ذلك ولا إله إلا الله عدد ما هو خالق

لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق في السماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق في الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما بين ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما هو خالق
 
سبحان الله كلها رحمات نازلات ما اسهملها و ما اعظمها منح
كلمات تمحي الخطايا
فعلا كل يدخل الجنة إلا من ابى نسأل الله الهداية لنا جميعا
بارك الله فيكم استاذ سعد

سبحان الله ، و الحمد لله ، و لا إله إلا الله ، و الله أكبر
 
بارك الله فيك
 
