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إرفع رأسك بالسلفية واصدع بها

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة Twinkle Stars, ‏9 جانفي 2018 على 08:49.

  1. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    ~من أجمل ما قرأت ~

    أأنـت سلــفـي؟

    رآني فتغيّر وجهه وقال: أ أنت سلفيّ ؟

    تبسّمت و قلت: نعم فلماذا نقمت أخي عليّ؟

    قال: أكلّ النّاس كفّار و أنت المسلم التقيّ؟
    ...
    أبلحية و قصير ثوب صرت لله وليّ؟

    الدين يسر ايّها المتشدّد السنيّ.

    تبسّمت و قلت:انتهيت؟
    قال :ماعاد عندي شي.

    قلت :إنّ الكريم منصف ولا اظنّك إلا بكريم أبيّ
    فاسمع مقالي تجد خيرا باذن ربنا العليّ

    سلفيّ و سلفك خير القرون الّتي أخبرنا عنها النبيّ

    سلفيّ وسلفك الصدّيق والفاروق وعثمان الوفيّ

    سلفيّ وسلفك ابن المسيّب و البصريّ

    سلفيّ وسلفك أحمد و مالك و الشّافعي

    هؤلاء هم السّلف قلب الاسلام النّابض الفتيّ

    هم منبع كل علم وعمل و فهم ذكيّ

    من دونهم لن تعرف قرآنا و لا حديثا مرويّ

    قل لي بربّك هل أتّبعهم ام اتّبع كلّ ضالّ بدعيّ ??

    ان كان فهمي لديني كهؤلاء أذاك عيب فيّ ؟

    هل اترك كل هؤلاء وفهمهم،لقول غبيّ؟

    ضلّ الطّريق وسار يحسب في السّراب ريّ

    فما عذري غدا عند ربّي ان اتّبعت غير أصحاب النّبيّ

    هؤلاء هم سلفي و انا ماشي على دربهم سلفيّ

    يا اخي دعك من اعلام مضلّل واستمع لقول عليّ

    لن تعرف بالرجال حقّا ولكن بالحّق تعرف كل ضلاليّ

    فاتّبع اخي هؤلاء تكن دنيا وآخرة من أسعد الأناسي

    أعيذك ان ترى رأيا يخالف ماكان عليه أصحاب النبيّ

    فما النّجاة الا في البعد عن كل اسم و هوى رديّ

    وان تكون على منهاج سلف صالح سنيّ

    أترى فيما اقول أخيّ تشدّد ام انّك افتريت عليّ؟

    فان قلت عنّي سلفيّ فلقد عرفت الآن ما السّلفيّ

    و ان قلت سنيّ فهي والله شهادة لي لا عليّ

    فالنّاس اثنان لا ثالث لهم سنيّ و بدعيّ

    فأيّ الفريقين تختار أيّها الألمعيّ ؟

    هذا مقالي قد انتهيت فكن منصفا اخي و اختر

    لنفسك ما تراه يدنيك من حوض النّبيّ
     
    قمر الوادي, *حزن النبلاء* و قيس 23 معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏9 جانفي 2018 على 08:49
    #1
  2. عائشة أم براء

    عائشة أم براء :: عضو منتسِب ::

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    ماشاء الله اللهم ثبتنا على السنة
     
    عائشة أم براء, ‏9 جانفي 2018 على 16:55
    #2

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