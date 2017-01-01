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ما لم تقله " أمي " ،،

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏10 جانفي 2018 على 14:05.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    *حزن النبلاء*, ‏10 جانفي 2018 على 14:05
    #1
  2. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    للاسف اصبح حال الام هكدا ليس الكل لكن معضمهم يعانون عقوق الابناء المباشر وغير المباشر...
    ومهما فعلنا لن نرد جميلها ولو نقطة...
    اللهم احفظ امهاتنا
     
    بشرى ملاك, ‏10 جانفي 2018 على 15:10
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    وين رانا رايحين ؟
    احوال المجتمع تتدهور يوما بعد يوم
    انها اهوال
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏10 جانفي 2018 على 15:12
    #3
  4. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    منتدى هذه مشكلتي
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    يا الله
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    Twinkle Stars, ‏10 جانفي 2018 على 15:22
    #4
  5. فريد أبوفيصل

    فريد أبوفيصل :: عضو شرفي ::

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    أخاف ان تقف امام ربي وتقول ما لم تقله وهي عندي . هذه هي المصيبة العظمى .
    سابقوا للطاعة قبل ان يغلق بابها .
    يعطيك الصحة وربي يبارك فيك وفي صاحب المقطع على التذكير بالام مرارا وتكرارا .
     
    *حزن النبلاء* و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    فريد أبوفيصل, ‏10 جانفي 2018 على 15:32
    #5
  6. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    ميلة
    والله لم أتمالك نفسي من البكاء حينما سمعتها
    يا الله كلام صائب
    تذكرت كل تقصيري ,,, خاصة أني الفتاة الوحيدة لم أكن أبدا كما يجب أن أكون
    يا الله كلام والله قاتل
    الله يحميك يا أمي ويشفيك وما يحرمنا منك لو رحلت عن الدنيا حقا ستكون كارثة يهتز كياني لها
    الله يهدينا و يحمي امهاتنا يا رب
     
    Twinkle Stars, ‏10 جانفي 2018 على 17:25
    #6

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