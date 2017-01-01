ما لم تقله " أمي " ،،

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, 10 جانفي 2018 على 14:05.
شاركونا الاجر
للاسف اصبح حال الام هكدا ليس الكل لكن معضمهم يعانون عقوق الابناء المباشر وغير المباشر...
ومهما فعلنا لن نرد جميلها ولو نقطة...
اللهم احفظ امهاتنا
وين رانا رايحين ؟
احوال المجتمع تتدهور يوما بعد يوم
انها اهوال
يا الله
أخاف ان تقف امام ربي وتقول ما لم تقله وهي عندي . هذه هي المصيبة العظمى .
سابقوا للطاعة قبل ان يغلق بابها .
يعطيك الصحة وربي يبارك فيك وفي صاحب المقطع على التذكير بالام مرارا وتكرارا .
والله لم أتمالك نفسي من البكاء حينما سمعتها
يا الله كلام صائب
تذكرت كل تقصيري ,,, خاصة أني الفتاة الوحيدة لم أكن أبدا كما يجب أن أكون
يا الله كلام والله قاتل
الله يحميك يا أمي ويشفيك وما يحرمنا منك لو رحلت عن الدنيا حقا ستكون كارثة يهتز كياني لها
الله يهدينا و يحمي امهاتنا يا رب
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).