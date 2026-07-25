فادي محمد
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أحباب اللمة
التفاعل 3.7K
الجوائز 445
- تاريخ التسجيل
- 4 نوفمبر 2023
- المشاركات
- 1,876
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 23 أوت
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 10
لقد رأيت أمي تكافح طوال حياتي
فعلت اشياء لم يستطيع كثير من الرجال فعلها كانت يوما فتاة تحتاج إلى الحماية
لكنها أصبحت هي الحماية كانت نليئة بالأحلام ....
لكنها أصبحت الشخص الذي حققت أحلامي
ستبقى أمي أعظم إمرأة عرفتها وكل ما أنا عليه اليوم يبدأ منها .
فعلت اشياء لم يستطيع كثير من الرجال فعلها كانت يوما فتاة تحتاج إلى الحماية
لكنها أصبحت هي الحماية كانت نليئة بالأحلام ....
لكنها أصبحت الشخص الذي حققت أحلامي
ستبقى أمي أعظم إمرأة عرفتها وكل ما أنا عليه اليوم يبدأ منها .