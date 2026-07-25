أمي .....

فادي محمد

فادي محمد

👑top5✍️
أحباب اللمة
لقد رأيت أمي تكافح طوال حياتي
فعلت اشياء لم يستطيع كثير من الرجال فعلها كانت يوما فتاة تحتاج إلى الحماية
لكنها أصبحت هي الحماية كانت نليئة بالأحلام ....
لكنها أصبحت الشخص الذي حققت أحلامي
ستبقى أمي أعظم إمرأة عرفتها وكل ما أنا عليه اليوم يبدأ منها .
 

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