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ذكاء الاستاذ في عقاب تلامذته /قصة جميلة

الموضوع في 'منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏14 جانفي 2018 على 14:23.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    أتفق أربعة طلاب جامعة أن يخترعوا سبباً لكي يغيبوا عن الإمتحان وأتصلوا بالأستاذ وقالوا له : إن أحد إطارات السيارة أنفجر وحالتهم صعبة وليس لديهم سيارة ترجعهم في وقت الإمتحان لأنهم كانوا مسافرين إلى مكان بعيد عن الجامعة...

    *☄فوافق الأستاذ أن يؤجل الإمتحان لهم ؛ وطبعاً فرحوا كثيراً وعاشوا الجو في مرح وسعادة لأن فكرتهم نجحت...*

    ⌚وفي اليوم المحدد للإمتحان طلب الأستاذ من الطلاب الأربعة أن كل واحد منهم يجلس في زاوية من قاعة الإمتحان ليفرقهم عن بعضهم حتى لا يغشوا فوزع عليهم أوراق الامتحان...

    *توقعوا ما هي الأسئلة...؟!*
    هل ترتبط بما درسوه سابقاً أم ماذا...؟!

    *هذه هي الأسئلة :-*
    # أي إطارات السيارة الأربعة انفجر...؟!

    # كم كانت الساعة وقت حدوث الحادث...؟!

    # من منكم كان يقود السيارة في ذلك الوقت...؟!

    # وما هو ترتيب جلوسكم في مقاعد السيارة...؟!

    # هل تضمن أن يجيب بقية أصحابك بنفس الإجابة...؟!

    وكتب في الأخير
    إن أجبتم جميعاً الجواب الصحيح فأنتم ناجحون بالعلامة الكاملة ، أما إذا حدث العكس فأنتم كاذبون وبالتالي فمصيركم الرسوب...!!

    * العبرة من القصه *

    ...... الصدق ينجيك و الكذب يسقطك.
    ...... الاستاذ يعذر مهما كان الموقف.
    ...... لا تهرب من الواقع فربما إذا هربت منه وجدت الأصعب بعد ذلك وتضطر إلى الكذب عدة مرات فما بُني على باطل فهو باطل ولكن إذا واجهت فيمكن أن تسهل عليك اﻷمور اﻵتيه ولن تضطر إلى الكذب .
    ...... كن صادقاً ومواجهاً للواقع.
    ...... لا تتذاكى مع من علموك.
     
    *حزن النبلاء*, ‏14 جانفي 2018 على 14:23
    #1
  2. بين الحقيقة و السراب

    بين الحقيقة و السراب :: عضو منتسِب ::

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    ربما السراب
    العبرة من القصة واضحة، و كقصّة فيها جانب شيق من تفكير المعلم، و لكن أريد أن أضيف شيئا - واقعيا-:

    1- طلبة هذا الزمن يجيدون حبك القصة فيشرح كلّ منهم الحادث من زاوية نظره التي توحّد الرؤى، كأن يجيبوا :
    " كنّا نتناوب على القيادة، منهمكون في المراجعة - يعني لا تركيز- الساعة قبيل أن نتصل بك .. و ما شابه"
    بل قادرون على تحديد الإجابات كتوقعات مسبقة! شريطة أن لا يتمّ الامتحان
    2- تقييم غير صائب في نظري لأنه:
    " لا علاقة تماما بالمادة المدروسة" و العلامة الكاملة هنا ليست دلالة على مستوى الطالب و إن كان الحادث واقعا ..
    3- بما أنّ القصة مبنية على اتّفاق فقد تكون هناك فئات أخرى تتفق على أمور أخرى ..
    فهل يؤجلّ الامتحان لأمور خارجة عن المصلحة العامة؟
     
    بين الحقيقة و السراب, ‏14 جانفي 2018 على 17:36
    #2

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