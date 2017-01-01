ذكاء الاستاذ في عقاب تلامذته /قصة جميلة



أتفق أربعة طلاب جامعة أن يخترعوا سبباً لكي يغيبوا عن الإمتحان وأتصلوا بالأستاذ وقالوا له : إن أحد إطارات السيارة أنفجر وحالتهم صعبة وليس لديهم سيارة ترجعهم في وقت الإمتحان لأنهم كانوا مسافرين إلى مكان بعيد عن الجامعة...



*☄فوافق الأستاذ أن يؤجل الإمتحان لهم ؛ وطبعاً فرحوا كثيراً وعاشوا الجو في مرح وسعادة لأن فكرتهم نجحت...*



⌚وفي اليوم المحدد للإمتحان طلب الأستاذ من الطلاب الأربعة أن كل واحد منهم يجلس في زاوية من قاعة الإمتحان ليفرقهم عن بعضهم حتى لا يغشوا فوزع عليهم أوراق الامتحان...



*توقعوا ما هي الأسئلة...؟!*

هل ترتبط بما درسوه سابقاً أم ماذا...؟!



*هذه هي الأسئلة :-*

# أي إطارات السيارة الأربعة انفجر...؟!



# كم كانت الساعة وقت حدوث الحادث...؟!



# من منكم كان يقود السيارة في ذلك الوقت...؟!



# وما هو ترتيب جلوسكم في مقاعد السيارة...؟!



# هل تضمن أن يجيب بقية أصحابك بنفس الإجابة...؟!



وكتب في الأخير

إن أجبتم جميعاً الجواب الصحيح فأنتم ناجحون بالعلامة الكاملة ، أما إذا حدث العكس فأنتم كاذبون وبالتالي فمصيركم الرسوب...!!



* العبرة من القصه *



...... الصدق ينجيك و الكذب يسقطك.

...... الاستاذ يعذر مهما كان الموقف.

...... لا تهرب من الواقع فربما إذا هربت منه وجدت الأصعب بعد ذلك وتضطر إلى الكذب عدة مرات فما بُني على باطل فهو باطل ولكن إذا واجهت فيمكن أن تسهل عليك اﻷمور اﻵتيه ولن تضطر إلى الكذب .

...... كن صادقاً ومواجهاً للواقع.

...... لا تتذاكى مع من علموك.