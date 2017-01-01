أُريدهُ/ها ملاكاً...؟؟؟

السلام عليكم اهل اللمة الكرام.. .... اليوم راح نجيبها على العزاب والخطاب ....فليدخل كل من له جواب...ومن لم يملك جواب فليكتفي بضحكة من خلف الباب آآآ عذرا خلف الشاشة...وتكفينا البشاشة... .. موضوعنا الساعة عن الاختيار... وما أصعب لحظات الاختيار واخذ القرار... ( حقيقة أنا نكره الاختيار والانتظار ههه).. ...ويسألني : أحببتها ولكن.... فأجبته وما بعد لكن ؟؟ صمت حيناً و أخذ نفساً.. وأجابني : بل قولي ما تحمل لكن...وما تخبئ لكن..وما بعد بعد لكن..؟؟؟ وسألته انّي أخاف بركان لكن... ابتسم وقال : بل أحبها ولكن....!! ينقصها ....و...و....و... يا حبذا لو شابهت اختي في ..وأمي في.... وجدتي في... يا حبذا لو أخذت من حياء تلك ...وجمال تلك...وأدب تلك....واخلاق تلك... يا حبذا لو كانت كهذي...واصبحت كهذي...وأمست بهذي ...و.... ...اوقفته ان صه يا هذا و( لكن)...!!! اتريدها ملاكاً؟؟؟ قال : ولما لا...! فقلت: ومتى اصبحت انت ملاكاً؟ طأطأ الرأس وقال: لستُ ملاكاً ...لكن الا يحق لي ان انال ملاكاً...؟؟؟ فأجبته: أن ابقِ ( احلامك ) بعيدة واحلم فقط ان كنت ملاكاً ... ... الى ذاك وتلك...ومن منا لا يحب ان يجتمع له كل جميل ويرغب في امتلاك كل فريد؟؟؟ أسالتم انفسكم يوماً عما تملكون لتنالوا على قدره بعضاً او كُلاً من الجمال؟؟ أسألتم انفسكم يوما عن مدى توافق شروطكم مع طلباتكم في الشريك الآخر؟؟ اتأمنون بالقضاء والقدر؟؟ بالمكتوب ؟؟ بالنصيب؟؟ ... لا احتاج لإجابة بقدر تلك الإجابة بينكم وبين انفسكم... هي مجرد وقفة مع النفس عنوانها ( لستُ ملاكاً فكيف أتمنى ملاكاً)... وقفة مفادها لما تتشرطين وتتكلفين وتتأمرين وتحسبين أن الزمن سيدوم لك..والجمال سيرافقك طول العمر..وان الصبا سيدوم ايضاً..اتبحثين عن مالٍ سيفنى ام حرام به القلب والعقل سيُدمى؟؟ أيكفيك شهر او دهراً للذة فانية؟؟ وانتَ الى متى ستقارنها بتلك وتلك؟؟ الى متى ستنتظرك احداهن ايها ( الكامل المتكامل؟؟)... ألن تقتنع بأنها لا تشبه كل النساء وان شابهتهن جنساً؟؟ فهي لك لوحدك... ألن تقتنع أنها لكَ ان كنت لها؟؟ اين انت من القناعة؟؟ الشجاعة؟؟ الرضى..وفقط الرضى بان الله كامل وجميل ويحبك فلن يُرسل لك إلا ملاكاً على قدر نواياك... ... .. رزقكم الله ماتتمنون ... اسعدكم المولى... .... تقبلوا تحيات أخت ...