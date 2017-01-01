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أُريدهُ/ها ملاكاً...؟؟؟

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة قمر الوادي, ‏14 جانفي 2018 على 21:40.

  1. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم اهل اللمة الكرام..
    ....
    اليوم راح نجيبها على العزاب والخطاب ....فليدخل كل من له جواب...ومن لم يملك جواب فليكتفي بضحكة من خلف الباب آآآ عذرا خلف الشاشة...وتكفينا البشاشة...
    ..
    موضوعنا الساعة عن الاختيار...
    وما أصعب لحظات الاختيار واخذ القرار...
    ( حقيقة أنا نكره الاختيار والانتظار ههه)..
    ...ويسألني : أحببتها ولكن....
    فأجبته وما بعد لكن ؟؟
    صمت حيناً و أخذ نفساً..
    وأجابني : بل قولي ما تحمل لكن...وما تخبئ لكن..وما بعد بعد لكن..؟؟؟
    وسألته انّي أخاف بركان لكن...
    ابتسم وقال : بل أحبها ولكن....!!
    ينقصها ....و...و....و...
    يا حبذا لو شابهت اختي في ..وأمي في.... وجدتي في...
    يا حبذا لو أخذت من حياء تلك ...وجمال تلك...وأدب تلك....واخلاق تلك...
    يا حبذا لو كانت كهذي...واصبحت كهذي...وأمست بهذي ...و....
    ...اوقفته ان صه يا هذا و( لكن)...!!!
    اتريدها ملاكاً؟؟؟ قال : ولما لا...!
    فقلت: ومتى اصبحت انت ملاكاً؟
    طأطأ الرأس وقال:
    لستُ ملاكاً ...لكن الا يحق لي ان انال ملاكاً...؟؟؟
    فأجبته: أن ابقِ ( احلامك ) بعيدة واحلم فقط ان كنت ملاكاً
    ...
    ...
    الى ذاك وتلك...ومن منا لا يحب ان يجتمع له كل جميل ويرغب في امتلاك كل فريد؟؟؟
    أسالتم انفسكم يوماً عما تملكون لتنالوا على قدره بعضاً او كُلاً من الجمال؟؟
    أسألتم انفسكم يوما عن مدى توافق شروطكم مع طلباتكم في الشريك الآخر؟؟
    اتأمنون بالقضاء والقدر؟؟ بالمكتوب ؟؟ بالنصيب؟؟
    ...
    لا احتاج لإجابة بقدر تلك الإجابة بينكم وبين انفسكم...
    هي مجرد وقفة مع النفس عنوانها ( لستُ ملاكاً فكيف أتمنى ملاكاً)...
    وقفة مفادها لما تتشرطين وتتكلفين وتتأمرين وتحسبين أن الزمن سيدوم لك..والجمال سيرافقك طول العمر..وان الصبا سيدوم ايضاً..اتبحثين عن مالٍ سيفنى ام حرام به القلب والعقل سيُدمى؟؟
    أيكفيك شهر او دهراً للذة فانية؟؟
    وانتَ الى متى ستقارنها بتلك وتلك؟؟ الى متى ستنتظرك احداهن ايها ( الكامل المتكامل؟؟)... ألن تقتنع بأنها لا تشبه كل النساء وان شابهتهن جنساً؟؟ فهي لك لوحدك...
    ألن تقتنع أنها لكَ ان كنت لها؟؟
    اين انت من القناعة؟؟ الشجاعة؟؟ الرضى..وفقط الرضى بان الله كامل وجميل ويحبك فلن يُرسل لك إلا ملاكاً على قدر نواياك...
    ...
    ..
    رزقكم الله ماتتمنون ...
    اسعدكم المولى...
    ....
    تقبلوا تحيات أخت ...

     
    dahman kz, بشرى ملاك و *حزن النبلاء* معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏14 جانفي 2018 على 21:40
    #1
  2. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    لا راي لعازب ! بل آراء ..

    موضوع لافت ؛


    الى ذاك وتلك...ومن منا لا يحب ان يجتمع له كل جميل ويرغب في امتلاك كل فريد؟؟؟



    أسالتم انفسكم يوماً عما تملكون لتنالوا على قدره بعضاً او كُلاً من الجمال؟؟

    حقا .. اسال نفسي هذا دوما .. لا ادعها تطمح في طمع .

    أسألتم انفسكم يوما عن مدى توافق شروطكم مع طلباتكم في الشريك الآخر؟؟

    نعم

    اتأمنون بالقضاء والقدر؟؟ بالمكتوب ؟؟ بالنصيب؟؟
    ...
    نعم

    أيكفيك شهر او دهراً للذة فانية؟

    هو البشر

    وانتَ الى متى ستقارنها بتلك وتلك؟؟

    لم اجد عزما حتى اقارن
    الى متى ستنتظرك احداهن ايها ( الكامل المتكامل؟؟)...

    الكمال لله اختنا

    ألن تقتنع بأنها لا تشبه كل النساء وان شابهتهن جنساً؟؟ فهي لك لوحدك...
    ألن تقتنع أنها لكَ ان كنت لها؟؟

    الرضا .

    اين انت من القناعة؟؟ الشجاعة؟؟

    لكل مقام مقال
     
    التعديل الأخير: ‏14 جانفي 2018 على 21:55
    بشرى ملاك و قمر الوادي معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏14 جانفي 2018 على 21:44
    #2
  3. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    بل كل الرأي لذاك العازب ..ألا يملك خياراً او قراراً؟؟
    لا يهم ان حسُن او ساء اختياراً...
    مرحبا بكم في موضوعكم...
    إن شاء الله
     
    بشرى ملاك و *حزن النبلاء* معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏14 جانفي 2018 على 21:47
    #3
  4. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    بشرى ملاك و *حزن النبلاء* معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏14 جانفي 2018 على 21:55
    #4
  5. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    الاخت بشرى قالتلكم لي مازال .. اعقلها و توكل راكم شبعتونا مقروط هه
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏14 جانفي 2018 على 22:25
    #5
  6. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    القناعة كنز لا يفنى...
    ومتى كان الانسان قانع عاش احسن عيشة، لا تتشرط ولا تتشرطي اقبل شريك حياتك كما هو لانه لم يخلق نفسه بل خلقه الله عزوجل ارضى بما قسم الله لك وسوف يرضيك هو كذلك بما لم تتوقعه في حياتك، الكمال لله وحده، هذا هو الزواج @*حزن النبلاء* ان تتقبل من كتب لك بحلوه ومره ولا تضع عقبات واياك ثم اياك ومقارنة الشريك او الشريكة بغيرهما اياك لانك سوف تجد فروق قد تكون سيئة وتظهر لك جيدة او بالاحرى ماتراه جيد في غير شريكك لا يكون لك فيه خير وبالتالي تتعب من المقارنة...
    كما قلت اعقلها وتوكل (لا مقروط لا بقلاوة ههههه)
     
    بشرى ملاك, ‏14 جانفي 2018 على 22:38
    #6

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