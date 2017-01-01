أُريدهُ/ها ملاكاً...؟؟؟

السلام عليكم اهل اللمة الكرام..

....

اليوم راح نجيبها على العزاب والخطاب ....فليدخل كل من له جواب...ومن لم يملك جواب فليكتفي بضحكة من خلف الباب آآآ عذرا خلف الشاشة...وتكفينا البشاشة...

..

موضوعنا الساعة عن الاختيار...

وما أصعب لحظات الاختيار واخذ القرار...

( حقيقة أنا نكره الاختيار والانتظار ههه)..

... ويسألني : أحببتها ولكن....

فأجبته وما بعد لكن ؟؟

صمت حيناً و أخذ نفساً..

وأجابني : بل قولي ما تحمل لكن...وما تخبئ لكن..وما بعد بعد لكن..؟؟؟

وسألته انّي أخاف بركان لكن...

ابتسم وقال : بل أحبها ولكن....!!

ينقصها ....و...و....و...

يا حبذا لو شابهت اختي في ..وأمي في.... وجدتي في...

يا حبذا لو أخذت من حياء تلك ...وجمال تلك...وأدب تلك....واخلاق تلك...

يا حبذا لو كانت كهذي...واصبحت كهذي...وأمست بهذي ...و....

...اوقفته ان صه يا هذا و( لكن)...!!!

اتريدها ملاكاً؟؟؟ قال : ولما لا...!

فقلت: ومتى اصبحت انت ملاكاً؟

طأطأ الرأس وقال:

لستُ ملاكاً ...لكن الا يحق لي ان انال ملاكاً...؟؟؟

فأجبته: أن ابقِ ( احلامك ) بعيدة واحلم فقط ان كنت ملاكاً

...

...