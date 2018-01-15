من مطبخي سندويش باللحم المفروم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم ان شاء الله تكونو بصحة وعافية سندويش (كسكروط) عندي بوف مقولتش هذي الكلمة ههههههههههه وجبة خفيفة وكامل مرة على مرة نحبو نكلوه نديره في الدار خير من تع الزنقة المهم نحتجو : خبز الترتيلا كريمة الجبن(في كسرونة نديرو كاس حليب ملعقة نشاء ملعقة فرينة وجبن مثلثات كلما تكثري جي بنينةودريهم في الفرن وتحركي حتى تثقال نحيها من الفرن وضيفلها شوية ملح وجبن المبشور النوع لتحبوه) الحشوة(في مقلة ديري حبة بصل تتقلى ثم ضيفلها اللحم المفروم وقليهم و شوية ملح وفلفل اسود كي طيب أفقسي عليهم البيض(البيض على حسب الكمية) المايوناز في طاولة العمل حطي وحدة من الخبز ادهنيها بالمايوناز وديري فوقها الحشوة وزيدي كريمة الجبن وطويها كيما المحاجب دري مقلة او طجين يسخن وحمريهم من الجهاتين وقدميهم بالصحة والهناء تاكلي واحد متزيديش يشبع