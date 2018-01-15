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من مطبخي سندويش باللحم المفروم

الموضوع في 'ركن السندويشات والمعجنات والمخبوزات' نشر بواسطة قطر الندىdz, ‏15 جانفي 2018 على 11:36.

  1. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كيف حالكم ان شاء الله تكونو بصحة وعافية
    سندويش (كسكروط) عندي بوف مقولتش هذي الكلمة ههههههههههه
    وجبة خفيفة وكامل مرة على مرة نحبو نكلوه نديره في الدار خير من تع الزنقة
    المهم نحتجو :
    خبز الترتيلا
    كريمة الجبن(في كسرونة نديرو كاس حليب ملعقة نشاء ملعقة فرينة وجبن مثلثات كلما تكثري جي بنينة(y)ودريهم في الفرن وتحركي حتى تثقال نحيها من الفرن وضيفلها شوية ملح وجبن المبشور النوع لتحبوه)
    الحشوة(في مقلة ديري حبة بصل تتقلى ثم ضيفلها اللحم المفروم وقليهم و شوية ملح وفلفل اسود كي طيب أفقسي عليهم البيض(البيض على حسب الكمية)
    المايوناز 2018-01-15-10-16-49.jpg في طاولة العمل حطي وحدة من الخبز
    ادهنيها بالمايوناز وديري فوقها الحشوة وزيدي كريمة الجبن وطويها كيما المحاجب;) 2018-01-15-10-21-30.jpg دري مقلة او طجين يسخن وحمريهم من الجهاتين 2018-01-15-10-22-41.jpg وقدميهم بالصحة والهناء
    تاكلي واحد متزيديش :giggle: يشبع 2018-01-15-10-13-19.jpg
     
    ♥نجلاء♥, yaso ياسمين, Ryry_Ndj و 2 آخرون معجبون بهذا.
    قطر الندىdz, ‏15 جانفي 2018 على 11:36
    #1
  2. مشاغب

    مشاغب :: عضو فعّال ::

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    سلاموووو
    يمممم يشهو بنان ربي يكملك باين تعرفي طيبي
    تصلح تاكلها كي ترجع من ليكول
    زعما انا كالولد نجيبها ولا لالالا
     
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    مشاغب, ‏15 جانفي 2018 على 11:40
    #2
  3. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    ايه تاكل واحدة متزيد كامل تحوس على الماكلة هههههه
    رهي ساهلة تقدر
     
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    قطر الندىdz, ‏15 جانفي 2018 على 11:45
    #3
  4. مشاغب

    مشاغب :: عضو فعّال ::

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    ننن منشبعش ناكل بزاااف انا خخ كرشي كبيرة
     
    ♥نجلاء♥ معجب بهذا.
    مشاغب, ‏15 جانفي 2018 على 11:52
    #4
  5. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليك
    يعطيك الصحة وربي يدومها نعمة
     
    آمِيْرَتُه, ‏15 جانفي 2018 على 19:44
    #5
  6. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    روووعة اختي ماشاء الله جاتك تهبل
    يسلمووو
     
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    Ryry_Ndj, ‏18 جانفي 2018 على 10:51
    #6
  7. كهينة القبائلية

    كهينة القبائلية :: عضو منتسِب ::

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    الله يبارك تشهي
    يعطيك الصحة
     
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    كهينة القبائلية, ‏18 جانفي 2018 على 13:24
    #7
  8. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    السلام عليكم
    ااممممم الله يبارك
    يا اختي هايييل
    يعطيك الصحه
     
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    yaso ياسمين, ‏18 جانفي 2018 على 14:37
    #8
  9. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُشارك ::

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    عالمي الخاص
    السلام عليكم
    يعطيك الصحة اختي
    تشهي ولله
     
    قطر الندىdz معجب بهذا.
    ♥نجلاء♥, ‏18 جانفي 2018 على 14:50
    #9
  10. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    يسلمك حنونة هذا من ذوقك
     
    قطر الندىdz, ‏18 جانفي 2018 على 18:46
    #10
  11. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    الله يسلمك حنونة
     
    قطر الندىdz, ‏18 جانفي 2018 على 18:46
    #11

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