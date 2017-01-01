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عصيان وغفلة

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة Twinkle Stars, ‏15 جانفي 2018 على 15:21.

  1. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تقول تلك الفتاة العشرينية
    كنت أعصي إلهي في جوف الليل
    حيث لا أحد يعرف ما يحل بيني بين حالي
    كنت أستمع إلى أغنية قديمة أحن إليها قلبي الهاوي
    بعد أن تركت سماع الأغاني لمدة لا بأس بها
    استشعرت كل كلماتها وكنت سعيدة كفاية بأن أنسى نفسي وما وصلت إليه
    كررت العصيان مرارا وتكرارا وذات ليلة حينما كنت أعيد سماعها أحسست بشيء
    أحسست بشيء لم أشعر به قبل هذا اليوم
    أحسست أن أحدا يراني
    ففزع قلبي واستحيت من نفسي
    أحسست أن الله يراني حقا أحسست إحساس قوي
    فأوقفت الأغنية وتمددت على فراشي مستغفرة
    لكني سرعان ما عدت لسماعها مرة أخرى
    إنه قلبي الهاوي قلبي الذي صار قاسيا
    وابتعدت شيئا فشيئا عن طاعة الله
    كنت أتجاهل الألم الباطني لي ذاك الضيق الكبير الذي يحيط بصدري
    كنت أتجاهل ألم العصيان
    لم أشعر بالراحة مطلقا وأنا عاصية لخالقي
    لكني كنت أتظاهر بذلك
    إنه الهوى ,, إنها الشهوات
    لكن الله يحبني
    فابتلاني
    فابتلاني
    فابتلاني
    سبحان الله ,, كيف لي أن أقابلك يا ربي
    أبكي لك ,, أذكرك فقط عند حاجتي إليك
    ثم ما إن أسعد وتحل مشاكلي أرجع لعصياني مرة أخرى
    ثم توفقني لتوبة أخرى وتُتيح لي فرصة أخرى لأن أتوب
    وأنام عاصية لك ولا تقبض روحي وتعطيني فرصا أخرى لأن أتوب
    يا الله ما أرحمك
    يا الله ما أرحمك
    يا الله ما أعظمك
    الله يهدينا ويعيننا على طاعته واجتناب نواهيه و تطبيق أوامره
    الله يثبتنا
    لا تنتظر حتى يأتيك ملك الموت
    فالموت خاطفة وفرصتك أن تتوب إلى الله لازالت بحوزتك
    قلبك ينبض ,, لا زلت حيا لا زلت على قيد الحياة ,, أنفاسك لم تُقطع
    فسارع إلى التوبة قبل أن يأتيك هادم اللذات


     
    التعديل الأخير: ‏15 جانفي 2018 على 15:29
    ♥نجلاء♥ معجب بهذا.
    Twinkle Stars, ‏15 جانفي 2018 على 15:21
    #1
  2. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    Twinkle Stars, ‏15 جانفي 2018 على 15:26
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    تم الاعتماد و نتعذر عن التأخر
     
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    الامين محمد, ‏15 جانفي 2018 على 19:45
    #3
  4. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُشارك ::

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    عالمي الخاص
    بارك الله فيك اختي
    وجعله فى ميزان حسناتك
     
    Twinkle Stars معجب بهذا.
    ♥نجلاء♥, ‏15 جانفي 2018 على 20:05
    #4
  5. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
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    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    ميلة
    لا عليك
    بورك فيك على الإعتماد
     
    Twinkle Stars, ‏15 جانفي 2018 على 21:48
    #5
  6. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
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    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    وفيك بارك الله أختي
    آمين يا رب
    مجرد فضفضة
    هي حال الكثير من الناس أخيتي
    الله يرزقنا الهداية والثبات
     
    Twinkle Stars, ‏15 جانفي 2018 على 21:49
    #6

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