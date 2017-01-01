عصيان وغفلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



تقول تلك الفتاة العشرينية

كنت أعصي إلهي في جوف الليل

حيث لا أحد يعرف ما يحل بيني بين حالي

كنت أستمع إلى أغنية قديمة أحن إليها قلبي الهاوي

بعد أن تركت سماع الأغاني لمدة لا بأس بها

استشعرت كل كلماتها وكنت سعيدة كفاية بأن أنسى نفسي وما وصلت إليه

كررت العصيان مرارا وتكرارا وذات ليلة حينما كنت أعيد سماعها أحسست بشيء

أحسست بشيء لم أشعر به قبل هذا اليوم

أحسست أن أحدا يراني

ففزع قلبي واستحيت من نفسي

أحسست أن الله يراني حقا أحسست إحساس قوي

فأوقفت الأغنية وتمددت على فراشي مستغفرة

لكني سرعان ما عدت لسماعها مرة أخرى

إنه قلبي الهاوي قلبي الذي صار قاسيا

وابتعدت شيئا فشيئا عن طاعة الله

كنت أتجاهل الألم الباطني لي ذاك الضيق الكبير الذي يحيط بصدري

كنت أتجاهل ألم العصيان

لم أشعر بالراحة مطلقا وأنا عاصية لخالقي

لكني كنت أتظاهر بذلك

إنه الهوى ,, إنها الشهوات

لكن الله يحبني

فابتلاني

فابتلاني

فابتلاني

سبحان الله ,, كيف لي أن أقابلك يا ربي

أبكي لك ,, أذكرك فقط عند حاجتي إليك

ثم ما إن أسعد وتحل مشاكلي أرجع لعصياني مرة أخرى

ثم توفقني لتوبة أخرى وتُتيح لي فرصة أخرى لأن أتوب

وأنام عاصية لك ولا تقبض روحي وتعطيني فرصا أخرى لأن أتوب

يا الله ما أرحمك

يا الله ما أرحمك

يا الله ما أعظمك

الله يهدينا ويعيننا على طاعته واجتناب نواهيه و تطبيق أوامره

الله يثبتنا

لا تنتظر حتى يأتيك ملك الموت

فالموت خاطفة وفرصتك أن تتوب إلى الله لازالت بحوزتك

قلبك ينبض ,, لا زلت حيا لا زلت على قيد الحياة ,, أنفاسك لم تُقطع

فسارع إلى التوبة قبل أن يأتيك هادم اللذات



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