نجـود
:: عضو مُتميز ::
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بسم الله
كنت بحاجة لأمر ما، وكان من الصعب على من هو مثلي أن يقصد أحدهم ليعلن حاجته دون أن يخزه شيء ما في نفسه، ولكنني دعوت الله كثيرا ورفعت دعائي مُلحّا إلى مالك كل شيء ومدبر كل شيء.. وقلت: يا الله، وأنت الذي يقول للشيء كن فيكون، وأنت -يا الله- من يخلق السبب من لا سبب..
وحصل!
وتلقيت اتصالا بعد أيام من شخص ما يقترح علي ذات الأمر ويسألني اذا كنت أوافق على الفكرة؟
في تلكم اللحظة، قفزت عاليا، وعانقت الهواء، وشكرت الله كثيرا، وكبر شيء ما في قلبي، ورضيت.
ومن ثم..
فهذا الموضوع لتجاربكم مع الدعاء..
فلتخبرونا عن اليقين حين يُعقد بالإجابة..
كنت بحاجة لأمر ما، وكان من الصعب على من هو مثلي أن يقصد أحدهم ليعلن حاجته دون أن يخزه شيء ما في نفسه، ولكنني دعوت الله كثيرا ورفعت دعائي مُلحّا إلى مالك كل شيء ومدبر كل شيء.. وقلت: يا الله، وأنت الذي يقول للشيء كن فيكون، وأنت -يا الله- من يخلق السبب من لا سبب..
وحصل!
وتلقيت اتصالا بعد أيام من شخص ما يقترح علي ذات الأمر ويسألني اذا كنت أوافق على الفكرة؟
في تلكم اللحظة، قفزت عاليا، وعانقت الهواء، وشكرت الله كثيرا، وكبر شيء ما في قلبي، ورضيت.
ومن ثم..
فهذا الموضوع لتجاربكم مع الدعاء..
فلتخبرونا عن اليقين حين يُعقد بالإجابة..