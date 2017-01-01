اتحداك ان لا تحس بالذنب بعد هذا الفيديو

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة رؤوف المستقبل ب, 15 جانفي 2018 على 17:31.
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السلام عليكم
شُكرا للاشآرة
فرشي التُراب أصبحت شيئا آخر
فصاحبها تحت الثرى وكأنه الآن يسرد حآله
فرشي التراب لطالما أحيَت الضمائر
نسأل الله له ان تكون صدقة جارية
ونسال له رحمة من الله ورضوانا
بارك الله فيك
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).