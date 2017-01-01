اتحداك ان لا تحس بالذنب بعد هذا الفيديو

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الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة رؤوف المستقبل ب, ‏15 جانفي 2018 على 17:31.

  1. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

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    رؤوف المستقبل ب, ‏15 جانفي 2018 على 17:31
    #1
  2. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 نوفمبر 2017
    المشاركات:
    199
    الإعجابات المتلقاة:
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    رؤوف المستقبل ب, ‏15 جانفي 2018 على 17:50
    #2
  3. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    @ضيوف وسنغادر
     
    رؤوف المستقبل ب, ‏15 جانفي 2018 على 18:46
    #3
  4. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 نوفمبر 2017
    المشاركات:
    199
    الإعجابات المتلقاة:
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    @ضيوف وسنغادر
     
    رؤوف المستقبل ب, ‏15 جانفي 2018 على 18:47
    #4
  5. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 نوفمبر 2017
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    رؤوف المستقبل ب, ‏15 جانفي 2018 على 18:47
    #5
  6. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    رؤوف المستقبل ب, ‏15 جانفي 2018 على 18:49
    #6
  7. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    شُكرا للاشآرة
    فرشي التُراب أصبحت شيئا آخر
    فصاحبها تحت الثرى وكأنه الآن يسرد حآله
    فرشي التراب لطالما أحيَت الضمائر
    نسأل الله له ان تكون صدقة جارية
    ونسال له رحمة من الله ورضوانا
    بارك الله فيك
     
    ضيوف وسـنغادر, ‏15 جانفي 2018 على 18:56
    #7

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