اتحداك ان لا تحس بالذنب بعد هذا الفيديو

السلام عليكم

شُكرا للاشآرة

فرشي التُراب أصبحت شيئا آخر

فصاحبها تحت الثرى وكأنه الآن يسرد حآله

فرشي التراب لطالما أحيَت الضمائر

نسأل الله له ان تكون صدقة جارية

ونسال له رحمة من الله ورضوانا

بارك الله فيك ​