لدي صديقة غيورة ولديها حب المنافسة مثلا: عملت اكله ما قالت فلانه انا اغار أود أن أفعل هذه الطبخه ومثلا أذكر مره غيرت رقم هاتفي قالت يابختك نفسي اغير رقم هاتفي انا ايضا أو أيضا إذا ذهبت مكان تقول يابختك يا حظك ولاحظت أنني عندما ارسل لها فيديو مضحك هي ترسل أيضا وتقول هذا الفيديو ضحكني جدا حبيته لاحظت انها تريد أن تثبت ان الفيديو الذي أرسلته أفضل تريدني ان امدحه وأحيانا تقول ياحضج انتي معك بالبيت امك واخواتك ومرتاحه بدون زوج وأحيانا في رمضان تسألني ما فطوركم اليوم وعندما اخبرها تقول يعجبني نظام بيتكم وتظن أنني اغار انا لا اغار ابدا من هذه الأمور تقول لي انا ذاهبه المكان الفلاني من زمان احلم ان اذهب هناك تريدي أن اجلب لكي شي وأيضا لما تذهب للصالون تريني ماذا فعلت وتقول عملت كذا وكذا لا أدري تتباهى انها متزوجه وتستطيع ان تذهب للصالون ام لا لأن هي تقول قبل الزواج لا اذهب للصالون أو الكوافيره وانا لا استطيع



وأيضا موقف احيانا تسألني ماذا تفعلون عشاء هل تخبزون وهكذا قلت نحن نجيب الخبز جاهز لكن بطريقه غير مباشره واخبارها عادي لكن مره اخبرتني انها قالت لزوجها شفت كيف انا مهتمه بهالجو الحار اطبخ العشا وعملت الخبز لو حد ثاني ماعمل هكذا وهي بالأساس قالت لي زمان يابختك نفسي اجيب خبز جاهز





- هل فعلا هي شخصيه غيوره ومنافسه ام انا اتوهم لان الأمور ملخبطه عندي ؟