من مطبخي تورتة لكل المناسبات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشراكم ان شاء الله تكونو بخير لعمل التورتة نحتاج البسكوي: 5 حبات بيض نفصلو البياض على الصفار و150غ سكر وفاني وقرصة ملح و2مغارف ماء دافئ و50غ كاكاو و100غ فرينة و نصف كيس خميرة الحلوى كريم شنتي نضربو البياض مع كمية من السكر وقرصة الملح ثم نضربو الصفار مع كمية من السكر والفاني بعد ماتغير لونو يصبح اصفر فاتح نضيفلو 2مغارف ماء ونفرغوه فوق البياض ونخلطوهم ونضيفولو بتدريج الخميرة والفرينة والكاكاو مغربلين ندخلوهم مليح في الخليط ثم نفرغوه في سنيوة وندخلوه يطيب حوالي 10 الى 15 دقيقة ونخلوه ببرد انا درت 2 خبزات بعدها نقسمو البسكوي على شكل مربع ونشربو الطبقة الأولى وندرلها كريمة ونزيدو الطبقة الثانية (بعد مقسمت البسكوي الزوائد درتهم ميبانوش) ونشربها ونديرو الكريمة ونزيدو الطبقة الثالثة نفس الشيء ونديرها في المجمد نديرو الشكولاته تذوب مع شوية حليب ونصف ملعقة زبدة ونحركوها وخلوها تبرد شوية ونسڨمو حواف التورتة ونفرغو فوقها الشكولاته ونزينو في الحواف ب الكريمة هكذا عملت الكريمة به تخرج دڨرادي وزينتها بكورات الشكولاتة محشية بالكرمال هذي التورتة نهديها الى أمي وماني(جدتي) بمناسبة ادائهم مناسك العمرة نقلهم عمرة مقبولة