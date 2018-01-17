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من مطبخي تورتة لكل المناسبات

الموضوع في 'ركن الكيك والحلويات' نشر بواسطة قطر الندىdz, ‏17 جانفي 2018 على 17:02.

  1. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    وشراكم ان شاء الله تكونو بخير
    لعمل التورتة نحتاج
    البسكوي:
    5 حبات بيض نفصلو البياض على الصفار و150غ سكر وفاني وقرصة ملح و2مغارف ماء دافئ و50غ كاكاو و100غ فرينة و نصف كيس خميرة الحلوى
    كريم شنتي
    نضربو البياض مع كمية من السكر وقرصة الملح ثم نضربو الصفار مع كمية من السكر والفاني بعد ماتغير لونو يصبح اصفر فاتح نضيفلو 2مغارف ماء ونفرغوه فوق البياض ونخلطوهم ونضيفولو بتدريج الخميرة والفرينة والكاكاو مغربلين ندخلوهم مليح في الخليط ثم نفرغوه في سنيوة وندخلوه يطيب حوالي 10 الى 15 دقيقة ونخلوه ببرد
    انا درت 2 خبزات 2018-01-17-00-43-56_480x640.jpg بعدها نقسمو البسكوي على شكل مربع ونشربو الطبقة الأولى وندرلها كريمة ونزيدو الطبقة الثانية (بعد مقسمت البسكوي الزوائد درتهم ميبانوش) ونشربها ونديرو الكريمة ونزيدو الطبقة الثالثة نفس الشيء ونديرها في المجمد 2018-01-17-00-43-23_480x640.jpg نديرو الشكولاته تذوب مع شوية حليب ونصف ملعقة زبدة ونحركوها وخلوها تبرد شوية ونسڨمو حواف التورتة
    ونفرغو فوقها الشكولاته ونزينو في الحواف ب الكريمة 2018-01-17-00-42-59_480x640.jpg
    هكذا عملت الكريمة به تخرج دڨرادي 2018-01-17-00-42-05_480x640.jpg وزينتها بكورات الشكولاتة محشية بالكرمال 2018-01-17-00-41-41_480x640.jpg
    هذي التورتة نهديها الى أمي وماني(جدتي) بمناسبة ادائهم مناسك العمرة
    نقلهم عمرة مقبولة 2018-01-17-00-40-50.jpg
     
    بنقابي افتخر معجب بهذا.
    قطر الندىdz, ‏17 جانفي 2018 على 17:02
    #1
  2. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
    :: مشرفة ::
    ركن المهارات اليدوية
    ركن الديكور والعناية المنزلية     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم. مممممم ما شاء الله راها تشهي مع الصيام يلي راها تغير
    الف مبروك العمرة وعقبال لجميع المسلمين
    والف صحة وعافية على الترتة
    وتسلم ايدك
     
    بنقابي افتخر, ‏17 جانفي 2018 على 17:22
    #2

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