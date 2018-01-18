الديانة الدرزية: أكثر من ألف عام من الغموض

إضافة فقط، التوحيد لا يقصدون به وحدانية الله في التّعبد - كما هو حال المسلمين-

إنّما هو توحيد للحاكم حسب ما أذكر، المهم لا علاقة بتوحيدنا .. و لا بديننا

و إن قالوا نحن مسلمون فهم كاذبون مخادعون .. يتخفّون بطقوسهم و بحجج واهية

بل تافهة !

و لا تُعلّم إلا بعد الأربعين حسب ما أذكر .. يعني حتى يتأكدوا من مصداقية الشخص في نظرهم !

أعرف أنهم قلة متواجدة بلبنان و ربما العراق و لا فكرة لدي عن الدول الأخرى

المهم، أؤكّد هم لا علاقة بالاسلام، ..

صلاتهم غير صلاتنا و صيامهم غير صيامنا كبقية المعتقدات الأخرى

الحقيقة، لا أعرف الكثير عنهم إلاّ أنهم يحاولون التخفي بما يشابه الاسلام و هم غير مسلمين

و فكرة انتقال الروح من ميّت إلى حيّ معتقد راسخ عندهم .. رغم غرابته



يُفترض أن تنكشف حقيقة معتقدهم للعامّة ​