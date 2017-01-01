قريب ضربتني ^^

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن شاء الله تكونو بخير إخوتي وأحوالكم كلها بخير

اليوم جيت نحكيلكم على موضوع صرالي فالبيس تع الجامعة

دخلت وكان البيس مكتض كالعادة ووحد الفتاة حاكمة فهداك الحديد الأصفر الي يساعدنا على التوازن

لكن مش حاكمة بيد إنما ب2 يدين و بظهرها كلو مخلاتليش المكان وين نحط يدي فالجهة المقابلة كاين طفل حاكم

فمالقيتش كيفاش ندير ومحبيتش نقلقها نقوللها بعديلي نحط يدي وفجأة مشا البيس بسرعة ونفقد توازني قستها

الطفلة ناضت شعلت فيا فالبيس قالتلي أسمعي ريGلي روحك ولا دبري راسك متزيديش تقيسيني قلتلها راكي حاكمة بروحك كامل الحديد ماهدرتش معاك وكي طحت قستك تقولي هكا؟ قالتلي ايه ووزني كلامك معايا ههههه قلتلها نوزن كلامي؟؟ قالتلي ايه وزني روحك تشوفي

قلت سبحان الله طيحي يعفسو عليك صراحة منكذبش عليكم كنت حابة نفسد خليقتها بصح محبيتش نرد عليها أكثر أو نزيد فالهدرة

لأنها أولا طفلة باينة مش محترمة من طريقة كلامها ورفع صوتها

ثانيا فمكان عام مستحيل نقدر نرد ونتقابض فهذا مش من مبادئي وتربيتي الحمد لله

لكن والله قعدت فقلبي صراحة حبيت نخبطها بصح معليش

حبيت نوجه من خلال هذا الموضوع رسالة لكل فتاة من هذا النوع لأنو كاين منهم بزاف

بالعياط تاعك و الردود تاوعك أختي ماراكي غير تزيدي تفسدي فنفسك تطيحي من قدرك ايبان جامي تحسبي روحك قاوية من حدة صوتك أو سوء أدبك

كل إنسان يسكت عليك مش معناه مش قادر عليك إنما تربيتو متسمحلوش

"كل جراحة لها دواء ,,وسوء الخلق ليس له دواء"

وشكرا ^^

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