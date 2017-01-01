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قريب ضربتني ^^

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة Twinkle Stars, ‏18 جانفي 2018 على 22:50.

  1. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إن شاء الله تكونو بخير إخوتي وأحوالكم كلها بخير
    اليوم جيت نحكيلكم على موضوع صرالي فالبيس تع الجامعة
    دخلت وكان البيس مكتض كالعادة ووحد الفتاة حاكمة فهداك الحديد الأصفر الي يساعدنا على التوازن
    لكن مش حاكمة بيد إنما ب2 يدين و بظهرها كلو مخلاتليش المكان وين نحط يدي فالجهة المقابلة كاين طفل حاكم
    فمالقيتش كيفاش ندير ومحبيتش نقلقها نقوللها بعديلي نحط يدي وفجأة مشا البيس بسرعة ونفقد توازني قستها
    الطفلة ناضت شعلت فيا فالبيس قالتلي أسمعي ريGلي روحك ولا دبري راسك متزيديش تقيسيني قلتلها راكي حاكمة بروحك كامل الحديد ماهدرتش معاك وكي طحت قستك تقولي هكا؟ قالتلي ايه ووزني كلامك معايا ههههه قلتلها نوزن كلامي؟؟ قالتلي ايه وزني روحك تشوفي
    قلت سبحان الله طيحي يعفسو عليك صراحة منكذبش عليكم كنت حابة نفسد خليقتها بصح محبيتش نرد عليها أكثر أو نزيد فالهدرة
    لأنها أولا طفلة باينة مش محترمة من طريقة كلامها ورفع صوتها
    ثانيا فمكان عام مستحيل نقدر نرد ونتقابض فهذا مش من مبادئي وتربيتي الحمد لله
    لكن والله قعدت فقلبي صراحة حبيت نخبطها بصح معليش
    حبيت نوجه من خلال هذا الموضوع رسالة لكل فتاة من هذا النوع لأنو كاين منهم بزاف
    بالعياط تاعك و الردود تاوعك أختي ماراكي غير تزيدي تفسدي فنفسك تطيحي من قدرك ايبان جامي تحسبي روحك قاوية من حدة صوتك أو سوء أدبك
    كل إنسان يسكت عليك مش معناه مش قادر عليك إنما تربيتو متسمحلوش
    "كل جراحة لها دواء ,,وسوء الخلق ليس له دواء"
    وشكرا ^^

     
    حلم كبير, صفاءdz, لؤلؤة قسنطينة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏18 جانفي 2018 على 22:50
    #1
  2. Salah eddin

    Salah eddin
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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    هههه
    و الله ق دنيا الطرائف ياالله ههه
    كن ق كرازيتيلها الرحمة تاعها ههه
    ياودي صراحة الطفلة الي ترفع صوتها في بلاصة بيبليك و لا تقول كلام مدرح
    تسقط من نظر الواحد سقوط حر يا محاينك ...
    والو يحسها الواحد خارجة من طبيعتها ... الطفلة من المفروض تكون ظريفة و أنيقة وكذا ههه
    مش تهدر و تحل فمها في مكان عمومي ههه ايلين اسم الله الرحمن الرحيم
    ههه
    الله يهدي ما خلق ههه
    و خطرة اخرى ههه نتي احكمي بلاصة من الاول باه ما توقفي في البيس ما تشوفي وجوه كي هذي ههه
    و السلام عليكم



     
    حلم كبير, صفاءdz, لؤلؤة قسنطينة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Salah eddin, ‏18 جانفي 2018 على 22:55
    #2
  3. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    ياودي راحتلك فرصة العمر عبير ههههه كون بردتي قلبك
    بمناسبة الموضوع راهم كثروا البنات لي يرفعوا اصواتهم بلا حشمة
    ق ربي يستر
     
    حلم كبير, صفاءdz, لؤلؤة قسنطينة و 2 آخرون معجبون بهذا.
    يونس قاسم, ‏18 جانفي 2018 على 22:56
    #3
  4. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    والله كتمت الغيظ ليس إلا
    والحمد لله أني تمالكت نفسي وإلا كنت نغلط وننزل لمستواها
    آمين يا رب أكيد توجد آداب للمرأة عند خروجها لكن هيهات من تُنفذها إلا الأقلة
    مادابيا نلقى بلاصة أنا كنت مزروبة دخلت فهداك البيس مقدرتش نستنى بيس آخر
    الله يعافينا يا رب ويسترنا من هادي المخلوقات
    بورك فيك أخي
     
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    Twinkle Stars, ‏18 جانفي 2018 على 23:11
    #4
  5. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    لو كنا أنا وهي فقط أو مكان فيه بنات برك ممكن كنت ممكن منضيعش الفرصة هه لكن للأسف كنا فالخارج
    مكان عمومي
    اييه هادي هي الله يعافينا يا رب
    بورك فيك أخي
     
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    Twinkle Stars, ‏18 جانفي 2018 على 23:13
    #5
  6. همس الأمل~

    همس الأمل~ :: عضو منتسِب ::

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    بلد المليون ونصف المليون
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :

    بالفعل أختي ، ما أكثر هذه المواقف وهذه العقليات في زماننا

    في أماكن عامة ،نجد رفع الأصوات وتطاول اللسان بكلمات غير لائقة ،مع الأسف


    المهم أختي ، كوني كما أنتِ دائما بتربيتك وهدوئك ،امّا عن شاكلة هذه الفتاة فلا تُلقي لهم بال عسى أن تكوني من الفائزين عند الله يا رب :)



    تقبّلي مروري،وكوني بخير .
     
    صفاءdz, حلم كبير, لؤلؤة قسنطينة و 2 آخرون معجبون بهذا.
    همس الأمل~, ‏18 جانفي 2018 على 23:31
    #6
  7. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    ههههههه والله ماكنتش رايحة نرد قلت نقرا الموضوع ونرجع غدوة نرد ساع كاينة حاجة قريتها وليت رديت
    وهي أول مرة نسمع عبير تقول وحدة قلقتني ونفسدلها خليقتها ههههه قتلتيني ضحك والعباد هادو صح يجهلو
    أنا والله ماعييت نطلع في البيس ونحكم بلاصة تجي تنحيلي صاكي وتقولي بلاصتي كلي حاكمتها بعينيها هههه
    والله نقولها تفضلي ونجي رايحة، طريق تاع دقايق مادات ماجابت نولي نتقابد معاها على بلاصة ! ماجاياش
    وتاع هاديك تقيسيها تخزر فيك وتعلي صوتها عليك غير ماديريش عليهم، خاطر هي راهي تمثل أخلاقها ونتي تمثلي
    أخلاقك، قوليلها اسمحيلي وخليها فيها خاطر راهم هاد الوقت والله ولاو كتر على الرجال قادرة تتقابد مع راجل نورمال
    المهم عبورة راني نولي غدوة نرد مليح حبيت برك نعقب على تاع نفسدلها خليقتها حسيتك تنارفيتي صح هههه
    ربي يهديهم برك ويهدينا
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏18 جانفي 2018 على 23:42
    #7
  8. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
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    أهلا أخيتي همس الأمل
    أكيد راهم بزاف ميتحسبوش الله يهديهم ويعافينا يا رب
    إن شاء الله يا رب ,, نعم النصيحة حبيبتي
    ربي يهنيك ويحفظك
     
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    Twinkle Stars, ‏18 جانفي 2018 على 23:43
    #8
  9. Salah eddin

    Salah eddin
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    Salah eddin, ‏18 جانفي 2018 على 23:44
    #9
  10. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أهلا أختي مريم
    هههههه والله صح قلقتني قستها شعلت فيا تشوكيت فيها ههههه
    اواه والله كارثة غير صح يستاهلو الخبط بصح من والديهم مش منا حنا
    على كل حال الحمد لله الي حكمت روحي والله غير قلقتني وليت نستغفر فقلبي بش نريح هههه
    صحيتي راني شفت ديجا فالجامعة وحدة تتقابض مع واحد ههههه هو حاكمينو صحابو وهي تقولو مانيش خايفة منك غير ارواح وسبتو
    والله كارثة يا أختي الله يعافينا يا رب
    راني حرت كي ماشفتش الجرنال قلت مريم ماعرف وشبيها أككيد زعفانة
    هههه عجبتني تع غدوة نجي ونكمل نرد عليك مليح
    ربي يحفظك أختي ويسترك
     
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    Twinkle Stars, ‏18 جانفي 2018 على 23:50
    #10
  11. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    لالا راني ريحت ماتتبريزاوش خخخ
     
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    Twinkle Stars, ‏18 جانفي 2018 على 23:51
    #11
  12. Salah eddin

    Salah eddin
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    الحمد لله اسي هههه
     
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    Salah eddin, ‏18 جانفي 2018 على 23:52
    #12
  13. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    سلاااااااام
    ههههههههههه
    لوكان جيت أنا في بلاصتك نسكت عليها بسكو المرأة جمالها في حيائها
    بصح كي تهبط هذيك الطفلة نخليها كي تولي في بلاصة منعزلة يعني مافيهاش الغاشي (نخاف يبداو يشجعو فيا ووصلوني نقتلها ههه) ونخبطها بكف ونفسدلها رحمة نتاع جدها هه

    والله نديرها نورمال شكون هي حتى تعيط عليا زعما توري في روحها
    كيما قال @يونس قاسم راحتلك فرصة العمر ههه
    تسلمي ضحكتيني والله ههههه
     
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    صفاءdz, ‏19 جانفي 2018 على 07:11
    #13

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