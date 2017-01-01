مئزر المطبخ ببقابا القماش من صنعي

الموضوع في 'ركن حصريات المهارات اليدوية' نشر بواسطة كهينة القبائلية, 23 جانفي 2018 على 11:37.
السلام عليكم
الى لقاء جديد ان شاء الله
السلام عليكم و رحمة الله
عمل جيد اختي واصلي
شابة بزاف
بصحتك
كتير حلو ما شاء الله لا قوة الا بالله
واصلي عزيزتي أتمنى أن أشاهد المزيد من أشغالك
الله يسلمك أختي
شكرا على التشجيع
الله يسلمك أختي
شكرا على التشجيع.
ماشاءالله خدمتيه هايل يعطيك الصحة
لو ممكن تعودي تصوريلنا الشغل بالخطوات باه نستفاد اكثر
تحياتي
يعطيك الصحة حنونة
بزااااف شباب
شكرا حبيبتي
و الله واش راني نحط درتو لتروسو ديالي و أنا عندي دوك عامين زواج و الحمد لله , على بيها مانيش ندير الطريقة
الله يسلمك اختي شكرا لك
الله يبارك شباب ومتحوف
يعطيك الصحة اختي كهينة
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الله يسلمك أختي
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