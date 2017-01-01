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مئزر المطبخ ببقابا القماش من صنعي

الموضوع في 'ركن حصريات المهارات اليدوية' نشر بواسطة كهينة القبائلية, ‏23 جانفي 2018 على 11:37.

  1. كهينة القبائلية

    كهينة القبائلية :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم

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    الى لقاء جديد ان شاء الله
     
    زهرة البليدة, صمت المشاعر, سكون الفجر و 1 آخرون معجبون بهذا.
    كهينة القبائلية, ‏23 جانفي 2018 على 11:37
    #1
  2. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
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    .
    السلام عليكم و رحمة الله
    عمل جيد اختي واصلي
    شابة بزاف
    بصحتك
     
    كهينة القبائلية معجب بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏23 جانفي 2018 على 11:42
    #2
  3. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    كتير حلو ما شاء الله لا قوة الا بالله
    واصلي عزيزتي أتمنى أن أشاهد المزيد من أشغالك​
     
    زهرة البليدة و كهينة القبائلية معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏23 جانفي 2018 على 12:20
    #3
  4. كهينة القبائلية

    كهينة القبائلية :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
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    الله يسلمك أختي
    شكرا على التشجيع
     
    كهينة القبائلية, ‏23 جانفي 2018 على 13:48
    #4
  5. كهينة القبائلية

    كهينة القبائلية :: عضو منتسِب ::

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    الله يسلمك أختي
    شكرا على التشجيع.
     
    سكون الفجر معجب بهذا.
    كهينة القبائلية, ‏23 جانفي 2018 على 13:50
    #5
  6. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    ماشاءالله خدمتيه هايل يعطيك الصحة
    لو ممكن تعودي تصوريلنا الشغل بالخطوات باه نستفاد اكثر
    تحياتي
     
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    أم ياسمينdz, ‏24 جانفي 2018 على 14:18
    #6
  7. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    كوكب زمردة
    يعطيك الصحة حنونة
    بزااااف شباب
     
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    صمت المشاعر, ‏24 جانفي 2018 على 14:29
    #7
  8. كهينة القبائلية

    كهينة القبائلية :: عضو منتسِب ::

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    شكرا حبيبتي
    و الله واش راني نحط درتو لتروسو ديالي و أنا عندي دوك عامين زواج و الحمد لله , على بيها مانيش ندير الطريقة
     
    زهرة البليدة معجب بهذا.
    كهينة القبائلية, ‏24 جانفي 2018 على 14:38
    #8
  9. كهينة القبائلية

    كهينة القبائلية :: عضو منتسِب ::

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    الله يسلمك اختي شكرا لك
     
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    كهينة القبائلية, ‏24 جانفي 2018 على 14:39
    #9
  10. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    at my hôûsSSse
    الله يبارك شباب ومتحوف

    يعطيك الصحة اختي كهينة

    ▶♥
     
    كهينة القبائلية معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏24 جانفي 2018 على 16:22
    #10
  11. كهينة القبائلية

    كهينة القبائلية :: عضو منتسِب ::

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    الله يسلمك أختي
     
    كهينة القبائلية, ‏25 جانفي 2018 على 08:20
    #11

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