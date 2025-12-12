الى متى ومتى؟..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته















الى متى يصارع الحنين الفراق؟....



ويؤجل لقاء العشاق؟....



الى متى يعذب حب بريئ؟....



بسبب كلام جريئ؟....



الى متى نظل في البكاء والنحيب؟....



على علاقة حب فاشله ......أو خيانة حبيب قاتله؟....



الى متى سنظل نادمين على حبّ جربناه؟...فخسرناه؟...



أو حب أخلصنا فيه ...بصدق يحميه.....



الى متى نتذكّر الماضي الأليم؟.....



ونعيش في عذاب الجحيم؟....



متى سنرحم عيوننا من دموع الدّماء؟....



متى سندفن الحزن بنور الضياء؟....



متى ستطوى صفحات الأنين؟...



متى نسترجع ضياع السنين؟..