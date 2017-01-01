اعطوني افكار

السلام عليكم خوتي حبيت نستاشركم في واحد الموضوع انا راني حابة ندير مشروع حبيتكم تساعدوني وتعطوني رايكم عندي شوية أفكار ياريت تدلوني شكون فيهم لمليحة ولي تخرج عليا المشروع الأول لي راني نفكر فيه هو فتح مدرسة خاصة لتعليم السياقة المشروع الثاني فتح محل لتاجير مستلزمات العرايس التصديرة يعني المشروع الثالث لي هو محل بيع ملابس نسائية او محل للاقمشة بصح هذا الأخير راني مترددة فيه شوية يبانلي شوية معقد يعني كيفاش نجيب السلعة وشكون يجيبهالي .....الخ بصراحة انا اكثر فكرة عاجبتني هي مشروع المدرسة برك يلزملي مساعد وحبيت نسقسيكم شحال ممكن يكون ثمن السيارة الخاصة هذيك و واش هي الإجراءات لي لازم نتاخذها نسنى ردودكم واذا عندكم أفكار أخرى قولولي وشكرا لكم مسبقا