اعطوني افكار

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اهلا بالاخت و نشالله تلقاي الفايدة الي تحوسي عليها

و اسمحيلي اسي ههه ما تزعفيش برك ههه

بسم الله .. راني شوية نعرف في الدومان هذا امالا نفيدك بالشي الي نعرفو

نوضحلك شوي طبيعة كل مشروع و نمدلك رايي

المشروع الأول لي راني نفكر فيه هو فتح مدرسة خاصة لتعليم السياقة

بالنسبة للمشروع الاول ... الي هو فتح لوطوايكول ... نظن في البداية اكيد الخدمة راقدة ...

ولازمك قبل تدخلي للدورة التكوينية قبل تتعلمي فيها زين القوانين تاع المروو و كيفية التعليم و كذا

والسيارة لازم تكون مطابقة للمعايير ... و سمعت انو السيارات الي قبل 2010 ما يقلوهمش وقيلا مش عارف اذا طبقو هذا القانون ولا لا

يعني انا نشوف فيها شوية فيها صعوبات

المشروع الثاني فتح محل لتاجير مستلزمات العرايس التصديرة يعني

الخدمة هذي ... تحتاج حوايج منها المحل الواسع ... و الفاصاد المميز ... يعني الواجهة تاع الحانوت تكون في موقع فيه حركية

و فيها حركة تجارية يعني الكوميرس ماشي ...

اما التجهيزياكل دراهم بصح مش حاجة كبيرة ياسر ياسر...

المشروع الثالث لي هو محل بيع ملابس نسائية او محل للاقمشة

هذا النوع من المشاريع يتطلب ثاني الفاصاد الزين و بلاصة ماشي فيها الكوميرس

و التجارة تاع الملابس تمشي في مواسم كيما الاعياد و المناسبات و الدخول الاجتماعي

يعني ثاني مشروع زين و ياكل شوية دراهم بصح فيه فايدة

...

اما عن رايي انا ... انا نظن الاحسن ليك هو المشروع الثاني او الثالث .. و المخير فيهم هو الثالث

اما عن السلعة مين تجيبيها و كذا ... شوي من الاسواق الاسبوعية و شوفي كاش واحد مقيد الاسواق

في المنطقة تاعكم يجيب السلعة و هي ماشية

هذا رايي

و تقبلي مروري و ربي يوفقك نشالله

وبالعافية







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