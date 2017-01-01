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اعطوني افكار

الموضوع في 'منتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة abiroum, ‏26 جانفي 2018 على 18:56.

  1. abiroum

    abiroum :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم
    خوتي حبيت نستاشركم في واحد الموضوع
    انا راني حابة ندير مشروع حبيتكم تساعدوني
    وتعطوني رايكم
    عندي شوية أفكار ياريت تدلوني شكون فيهم لمليحة ولي تخرج عليا

    المشروع الأول لي راني نفكر فيه هو فتح مدرسة خاصة لتعليم السياقة
    المشروع الثاني فتح محل لتاجير مستلزمات العرايس التصديرة يعني
    المشروع الثالث لي هو محل بيع ملابس نسائية او محل للاقمشة

    بصح هذا الأخير راني مترددة فيه شوية يبانلي شوية معقد يعني كيفاش نجيب السلعة وشكون يجيبهالي .....الخ
    بصراحة انا اكثر فكرة عاجبتني هي مشروع المدرسة برك يلزملي مساعد وحبيت نسقسيكم شحال ممكن يكون ثمن السيارة الخاصة هذيك و واش هي الإجراءات لي لازم نتاخذها

    نسنى ردودكم واذا عندكم أفكار أخرى قولولي وشكرا لكم مسبقا
     
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    abiroum, ‏26 جانفي 2018 على 18:56
    #1
  2. abiroum

    abiroum :: عضو منتسِب ::

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    والله يعطيكم الصحة :mad:
     
    Salah eddin, لؤلؤة قسنطينة, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    abiroum, ‏26 جانفي 2018 على 19:39
    #2
  3. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

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    المشروع الثاني اعجبني
    وزاد مفيهش اختلاط او مشاكل
    وزاد تنالي شهرة بين النسوة وتطلعي بسرعة
     
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    fadwa maria, ‏26 جانفي 2018 على 21:17
    #3
  4. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

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    فقط الاخلاص والاجتهاد
     
    حلم كبير, لؤلؤة قسنطينة و قطر الندىdz معجبون بهذا.
    fadwa maria, ‏26 جانفي 2018 على 21:18
    #4
  5. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا رأي المشروع الثاني يناسبك كإمرأة منها تسترزقي ومنها تعاوني العرايس
    زيد أشتوري مع أهلك أكيد يعرفو المصلحة لي تناسبك وبالتوفيق لك حنونة
     
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    قطر الندىdz, ‏26 جانفي 2018 على 21:27
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    هههههههههه ما تتقلقيش الأخت هانا هنا
    المشروع اللي يصلح للمرأة كمرأة هو المشروع الثاني وخاصة إذا كان المحل في داركم مثلا أو ڤريب ليها يعني ما تبعديش
    وديري في حسابك التجارة لازم ريجيستر ولازم توڤفي بيها ميش توصلي لنص الطريڨ وتحبسي
    ومدرسة تعليم السياقة فيها خطورة ،وما تقدريش تكملي فيها اذا تزوجتي ممكن الزوج ما تعجبوش الفكرة وتسببلك مشاكل
    لذلك ما عجبتنيش
    أما التجارة فانت في محلك والناس تجي لعندك وعندك ضمانات
    نتمنى نكون فدتك أختي
    إحترامي وتقديري
     
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    حلم كبير, ‏26 جانفي 2018 على 21:36
    #6
  7. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

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    سعيدة
    السلام عليكم ورحمة الله
    أسعد الله أوقاتكم وملأقلبوكم بالطمأنينة وصاحب ألسنتكم بالذكر

    ماشاء الله اختي رب ييسر لك اختي فرحتلك واتمنى لك التوفيق
    المشروع الاول مليح لو تعلمي فيه النساء فقط خاصة انو راهم البنات يتعلمو بزاف السياقة
    المشروع الثاني ايضا مليح سيرتو التصديرة فوقتنا الذفلة متقدرش تشري كلش عاد قالي ، الشراء لمن استطاع اليه سبيلا
    المحل الخاص بالملابس النسائية العرقلة اظنها في احضار السلع وكذاا يعني اذا كان عندك أخوك يتولى هذه المهمة وبخصوص البيع تكون امراة بالدكان لان الملابس نسائية
    رب يوفقك لما يحب ويرضاه .
    بروح طيِّبة
     
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    Soumia hadj mohammed, ‏26 جانفي 2018 على 21:36
    #7
  8. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية
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    السلام عليكم
    هاماتتقلقيش برك رانا جينا نحاولو نساعدوك هههههههه

    على كل حال بين 3 أفكار ملاح لكن لازملهم الصبر باش تنجحي فيهم
    الفكرة الاولى
    خاصة تعليم السياقة خاطرش دائما البداية تاعها صعيبة وتكون قليلة الخدمة
    فالاول الناس ماتكونش تعرفك وزيد كي يشوفوك جديدة يخافو يقولو ماتعرفش مليح وخلي وخلي
    مي لازملو صبر برك حتى تولي معروفة شويا ويولو يجو لعندك
    خاصة اذا كنت تنقسي فالسومة وتحطي عروض ملاح باش تجذبي الزبائن
    اما السيارة فهي عادية برك لازملها تعديل عند الميكانيسيا ولا تقدري تشريها هكذاك مافيهاش فرق بزاف فالسومة

    الفكرة الثانية أيضا مليحة
    لكن لازملها صبر تانيت كأي مشروع راح تبداي فيه
    مشروع مليح وفيه مدخول مليح خاصة فالصيف لكن مشكلتو فالشتاء تنقص شويا الخدمة
    ويبقى الروتين تاع اليوم مكاش حتى واحد وغدوا كيف كيف ووو حتى تبداي تملي منو
    وانا ديما لحوانت هذو مايطولوش يغلقو ولا يبدلو المكان
    سورتو كي يكون كراء المحل غالي تولي تحسبي لي دخليه فالصيف تخلصيه فالكراء فالشتاء

    الفكرة الثالثة هي لي عجبتني وتقريبا لي فتح محل هكذا نجح فيه
    وهي الفكرة لمليحة تبيعي أقمشة وأدوات الخياطة هذوك لخيوطة والصوالح هذوك لي تمشي معاهم
    كيما قلت أنت مشكلة هذي هي كيفاه تسلعي
    هي لو تلقاي كاش واحد تدخلي معاه شريك أحسن يقدر هو لي يروح يسلع
    ولا أنت تروحي لمحلات بيع بالجملة الى تسكني فالعاصمة تلقاي فالحاميز
    روحي هناك أشري واش حبيتي وأكري فورقون وعمري المحل تاعك
    ولا تقدري تتفاهمي مع كاش واحد عندو فورقون وهو يسلعلك وتخلصيه

    هذا واش قدرت نساعدك فيه على كل حال مدتلك نظرة عامة واش من منظوري انا
     
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    Skor m@k, ‏26 جانفي 2018 على 21:51
    #8
  9. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
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    ههههههه والله غير عجبتيني
    سورتو كي قلتي والله يعطيكم الصحة هههه
    سامحينا ماتولهناش، ومن اليوم كي تحبي الاعضاء يفيقو بالموضوع ليه ليه
    تقدري ديريلهم إشارة يعني تستدعيهم
    وربي يوفقك في أي مشروع ناوية ديريه
    بصراحة أنا ماعنديش فكرة لكن كاين أخ ربما يقدر يساعدك
    لأنو كان فاتح موضوع خصيصا للمشاريع
    @rycerz
    إن شاء الله يساعدك الأخ ببعض الأفكار
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏26 جانفي 2018 على 21:59
    #9
  10. Salah eddin

    Salah eddin
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    قسم الرياضة البدنية
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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    اهلا بالاخت و نشالله تلقاي الفايدة الي تحوسي عليها
    و اسمحيلي اسي ههه ما تزعفيش برك ههه
    بسم الله .. راني شوية نعرف في الدومان هذا امالا نفيدك بالشي الي نعرفو
    نوضحلك شوي طبيعة كل مشروع و نمدلك رايي
    المشروع الأول لي راني نفكر فيه هو فتح مدرسة خاصة لتعليم السياقة
    بالنسبة للمشروع الاول ... الي هو فتح لوطوايكول ... نظن في البداية اكيد الخدمة راقدة ...
    ولازمك قبل تدخلي للدورة التكوينية قبل تتعلمي فيها زين القوانين تاع المروو و كيفية التعليم و كذا
    والسيارة لازم تكون مطابقة للمعايير ... و سمعت انو السيارات الي قبل 2010 ما يقلوهمش وقيلا مش عارف اذا طبقو هذا القانون ولا لا
    يعني انا نشوف فيها شوية فيها صعوبات
    المشروع الثاني فتح محل لتاجير مستلزمات العرايس التصديرة يعني
    الخدمة هذي ... تحتاج حوايج منها المحل الواسع ... و الفاصاد المميز ... يعني الواجهة تاع الحانوت تكون في موقع فيه حركية
    و فيها حركة تجارية يعني الكوميرس ماشي ...
    اما التجهيزياكل دراهم بصح مش حاجة كبيرة ياسر ياسر...
    المشروع الثالث لي هو محل بيع ملابس نسائية او محل للاقمشة
    هذا النوع من المشاريع يتطلب ثاني الفاصاد الزين و بلاصة ماشي فيها الكوميرس
    و التجارة تاع الملابس تمشي في مواسم كيما الاعياد و المناسبات و الدخول الاجتماعي
    يعني ثاني مشروع زين و ياكل شوية دراهم بصح فيه فايدة
    ...
    اما عن رايي انا ... انا نظن الاحسن ليك هو المشروع الثاني او الثالث .. و المخير فيهم هو الثالث
    اما عن السلعة مين تجيبيها و كذا ... شوي من الاسواق الاسبوعية و شوفي كاش واحد مقيد الاسواق
    في المنطقة تاعكم يجيب السلعة و هي ماشية
    هذا رايي
    و تقبلي مروري و ربي يوفقك نشالله
    وبالعافية



     
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    Salah eddin, ‏26 جانفي 2018 على 22:16
    #10

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