》》《《 تعريفات ببعض الفرق الضالة ...؟!!

*● تعريفات مختصرة ببعض الفرق الضالة ●* ✍ قال العلامة : زيد بن محمد المدخلي -رحمه الله تعالى- الوثنية : *التي تتجلى في عبادة غير الله أو عبادة غيره معه وذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله.* النصرانية *وهم أهل القول بالتثليث الذي قال الله عنه: { لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة }* [ المائدة (73) ] الحلولية : *القائلون، إن الله حال في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا.* الإتحادية : *وهم القائلون بوحدة الوجود أي: لا فرق بين الخالق والمخلوق كما قال قائلهم قاتله الله: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة.* الجهمية : *الذين جحدوا أسماء الله وصفاته وكذبوا نصوص القرآن والسنة.* المشبهة : *الذين شبهوا المخلوق بالخالق كالنصارى والذين شبهوا الخالق بالمخلوق من الفرق المبتدعة فأثبتوا له من الصفات ما هو من خصائص المخلوقات الضعيفة.* القدرية : *وهم نفاة القدر الذين قالوا: إن الله لم يخلق الخير والشر أو خلق الخير ولم يخلق الشر.* الجبرية : *وهم الذين قالوا: إن العبد مجبور على فعل الشر كالشجرة في مهب الرياح.* المرجئة : *وهم طوائف، منهم القائلون: إنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة ومنهم من يقول: الإيمان المعرفة بالقلب فقط ومنهم من يقول: هو النطق باللسان ومنهم من اختزل العمل من مسمى الإيمان.* المعتزلة : *وهم القائلون بخلق القرآن وخلود عصاة الموحدين في النار إذا ماتوا ولم يتوبوا.* الخوارج : *وهم أصحاب منهج التكفير الذين يكفرون بالكبيرة ولو كان فاعلها من أهل التوحيد ويحكمون عليه بالخلود في النار إذا مات عليها.* الأشاعرة والكلابية والماتردية : *وهؤلاء لهم مخالفات شهيرة لأصحاب السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته وباب الإيمان وغيرها من أبواب العلم، تطلب من مظانها.* الرافضة : *وهي التي تخالف المسلمين في كل شئ جملة وتفصيلاً.* الصوفية : *وهم غلاة وغير غلاة والغلاة منهم يقولون بوحدة الوجود أي: لا انفصال بين الخالق والمخلوق وهم أتباع ابن عربي وابن سبعين وأمثالهما.* المفوضة : *وهم الذين يقولون: نفوض معاني صفات الباري إلى الله. والتفويض قال فيه ابن تيمية رحمه الله: هو أشر أنواع الإلحاد.* الواقفة : *وهم الذين قالوا: لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق.* الباطنية : *وهم قوم قوم زنادقة لا يؤمنون بالبعث والجزاء على الأعمال.* القرامطة : *وهم من فروع الباطنية.* العلمانية : *هم الذين فصلوا الدين عن الحياة، واعتبروه ضلالا للبشر.* الماسونية : *وهي شر فرقة من الفرق الهدامة المجندة لخدمة اليهود.* الوجودية : *هي فرقة تنكر الرب كما تنكر البعث والنشور.* البابية : *وهي فرقة كافرة بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.* القاديانية : *وهي فرقة أتباع غلام أحمد، أصحاب زندقة وكفر.* القومية : *وهي فرقة جاهلية لا تفرق بين كفر وإيمان.* الرأسمالية : *وهي فرقة نبذت دين الإسلام غير مبالية بوعيد الله.* الإشتراكية : *طائفة ردت الكتاب والسنة وحكمت الهوى.* الحداثة : *وهي فرقة، أعظمها خبثا: من عابوا عقيدة الإسلام ولبَّسوا على الناس الحق إلحادا منهم في دين الله.* |[ الأجوبة الأثرية (198\200) ]|