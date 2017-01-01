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》》《《 تعريفات ببعض الفرق الضالة ...؟!!

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ربي اغفرلي, ‏28 جانفي 2018 على 07:45.

  1. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    *● تعريفات مختصرة ببعض الفرق الضالة ●*


    ✍ قال العلامة :
    زيد بن محمد المدخلي -رحمه الله تعالى-

    الوثنية :
    *التي تتجلى في عبادة غير الله أو عبادة غيره معه وذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله.*

    النصرانية
    *وهم أهل القول بالتثليث الذي قال الله عنه: { لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة }*
    [ المائدة (73) ]

    الحلولية :
    *القائلون، إن الله حال في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا.*

    الإتحادية :
    *وهم القائلون بوحدة الوجود أي: لا فرق بين الخالق والمخلوق كما قال قائلهم قاتله الله: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة.*

    الجهمية :
    *الذين جحدوا أسماء الله وصفاته وكذبوا نصوص القرآن والسنة.*

    المشبهة :
    *الذين شبهوا المخلوق بالخالق كالنصارى والذين شبهوا الخالق بالمخلوق من الفرق المبتدعة فأثبتوا له من الصفات ما هو من خصائص المخلوقات الضعيفة.*

    القدرية :
    *وهم نفاة القدر الذين قالوا: إن الله لم يخلق الخير والشر أو خلق الخير ولم يخلق الشر.*

    الجبرية :
    *وهم الذين قالوا: إن العبد مجبور على فعل الشر كالشجرة في مهب الرياح.*

    المرجئة :
    *وهم طوائف، منهم القائلون: إنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة ومنهم من يقول: الإيمان المعرفة بالقلب فقط ومنهم من يقول: هو النطق باللسان ومنهم من اختزل العمل من مسمى الإيمان.*

    المعتزلة :
    *وهم القائلون بخلق القرآن وخلود عصاة الموحدين في النار إذا ماتوا ولم يتوبوا.*

    الخوارج :
    *وهم أصحاب منهج التكفير الذين يكفرون بالكبيرة ولو كان فاعلها من أهل التوحيد ويحكمون عليه بالخلود في النار إذا مات عليها.*

    الأشاعرة والكلابية والماتردية :
    *وهؤلاء لهم مخالفات شهيرة لأصحاب السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته وباب الإيمان وغيرها من أبواب العلم، تطلب من مظانها.*

    الرافضة :
    *وهي التي تخالف المسلمين في كل شئ جملة وتفصيلاً.*

    الصوفية :
    *وهم غلاة وغير غلاة والغلاة منهم يقولون بوحدة الوجود أي: لا انفصال بين الخالق والمخلوق وهم أتباع ابن عربي وابن سبعين وأمثالهما.*

    المفوضة :
    *وهم الذين يقولون: نفوض معاني صفات الباري إلى الله. والتفويض قال فيه ابن تيمية رحمه الله: هو أشر أنواع الإلحاد.*

    الواقفة :
    *وهم الذين قالوا: لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق.*

    الباطنية :
    *وهم قوم قوم زنادقة لا يؤمنون بالبعث والجزاء على الأعمال.*

    القرامطة :
    *وهم من فروع الباطنية.*

    العلمانية :
    *هم الذين فصلوا الدين عن الحياة، واعتبروه ضلالا للبشر.*

    الماسونية :
    *وهي شر فرقة من الفرق الهدامة المجندة لخدمة اليهود.*

    الوجودية :
    *هي فرقة تنكر الرب كما تنكر البعث والنشور.*

    البابية :
    *وهي فرقة كافرة بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.*

    القاديانية :
    *وهي فرقة أتباع غلام أحمد، أصحاب زندقة وكفر.*

    القومية :
    *وهي فرقة جاهلية لا تفرق بين كفر وإيمان.*

    الرأسمالية :
    *وهي فرقة نبذت دين الإسلام غير مبالية بوعيد الله.*

    الإشتراكية :
    *طائفة ردت الكتاب والسنة وحكمت الهوى.*

    الحداثة :
    *وهي فرقة، أعظمها خبثا: من عابوا عقيدة الإسلام ولبَّسوا على الناس الحق إلحادا منهم في دين الله.*

    |[ الأجوبة الأثرية (198\200) ]|
     
    ميلينا و ♥نجلاء♥ معجبون بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏28 جانفي 2018 على 07:45
    #1
  2. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
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    الامر لله من قبل ومن بعد

    اكثروا من :

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا حول ولا قوة الا بالله
    سبحان الله ، والحمد لله، ولا اله الا الله ،الله اكبر

    اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد
    استغفر الله واتوب اليه
    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
     
    ♥نجلاء♥ معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏28 جانفي 2018 على 07:46
    #2
  3. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُتميز ::

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    عالمي الخاص
    بارك الله فيك اختي
    وجعله فى ميزان حسناتك
     
    ♥نجلاء♥, ‏28 جانفي 2018 على 09:03
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    اهلا غاليتي
    اريد شرح أوسع للحلولية
     
    ميلينا, ‏28 جانفي 2018 على 09:16
    #4

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