》》《《 تعريفات ببعض الفرق الضالة ...؟!!

*● تعريفات مختصرة ببعض الفرق الضالة ●*





✍ قال العلامة :

زيد بن محمد المدخلي -رحمه الله تعالى-



الوثنية :

*التي تتجلى في عبادة غير الله أو عبادة غيره معه وذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله.*



النصرانية

*وهم أهل القول بالتثليث الذي قال الله عنه: { لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة }*

[ المائدة (73) ]



الحلولية :

*القائلون، إن الله حال في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا.*



الإتحادية :

*وهم القائلون بوحدة الوجود أي: لا فرق بين الخالق والمخلوق كما قال قائلهم قاتله الله: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة.*



الجهمية :

*الذين جحدوا أسماء الله وصفاته وكذبوا نصوص القرآن والسنة.*



المشبهة :

*الذين شبهوا المخلوق بالخالق كالنصارى والذين شبهوا الخالق بالمخلوق من الفرق المبتدعة فأثبتوا له من الصفات ما هو من خصائص المخلوقات الضعيفة.*



القدرية :

*وهم نفاة القدر الذين قالوا: إن الله لم يخلق الخير والشر أو خلق الخير ولم يخلق الشر.*



الجبرية :

*وهم الذين قالوا: إن العبد مجبور على فعل الشر كالشجرة في مهب الرياح.*



المرجئة :

*وهم طوائف، منهم القائلون: إنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة ومنهم من يقول: الإيمان المعرفة بالقلب فقط ومنهم من يقول: هو النطق باللسان ومنهم من اختزل العمل من مسمى الإيمان.*



المعتزلة :

*وهم القائلون بخلق القرآن وخلود عصاة الموحدين في النار إذا ماتوا ولم يتوبوا.*



الخوارج :

*وهم أصحاب منهج التكفير الذين يكفرون بالكبيرة ولو كان فاعلها من أهل التوحيد ويحكمون عليه بالخلود في النار إذا مات عليها.*



الأشاعرة والكلابية والماتردية :

*وهؤلاء لهم مخالفات شهيرة لأصحاب السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته وباب الإيمان وغيرها من أبواب العلم، تطلب من مظانها.*



الرافضة :

*وهي التي تخالف المسلمين في كل شئ جملة وتفصيلاً.*



الصوفية :

*وهم غلاة وغير غلاة والغلاة منهم يقولون بوحدة الوجود أي: لا انفصال بين الخالق والمخلوق وهم أتباع ابن عربي وابن سبعين وأمثالهما.*



المفوضة :

*وهم الذين يقولون: نفوض معاني صفات الباري إلى الله. والتفويض قال فيه ابن تيمية رحمه الله: هو أشر أنواع الإلحاد.*



الواقفة :

*وهم الذين قالوا: لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق.*



الباطنية :

*وهم قوم قوم زنادقة لا يؤمنون بالبعث والجزاء على الأعمال.*



القرامطة :

*وهم من فروع الباطنية.*



العلمانية :

*هم الذين فصلوا الدين عن الحياة، واعتبروه ضلالا للبشر.*



الماسونية :

*وهي شر فرقة من الفرق الهدامة المجندة لخدمة اليهود.*



الوجودية :

*هي فرقة تنكر الرب كما تنكر البعث والنشور.*



البابية :

*وهي فرقة كافرة بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.*



القاديانية :

*وهي فرقة أتباع غلام أحمد، أصحاب زندقة وكفر.*



القومية :

*وهي فرقة جاهلية لا تفرق بين كفر وإيمان.*



الرأسمالية :

*وهي فرقة نبذت دين الإسلام غير مبالية بوعيد الله.*



الإشتراكية :

*طائفة ردت الكتاب والسنة وحكمت الهوى.*



الحداثة :

*وهي فرقة، أعظمها خبثا: من عابوا عقيدة الإسلام ولبَّسوا على الناس الحق إلحادا منهم في دين الله.*



|[ الأجوبة الأثرية (198\200) ]|

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