الاستغفار… مفتاحُ الرحمة، وملجأُ المذنبين، وكنزُ العارفين باللهما أرحم الله بعباده! نذنب فيفتح لنا باب التوبة، ونقصر فلا يحجب عنا باب المغفرة، بل يدعونا سبحانه بقوله:﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.وقال جل جلاله:{فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا (12) }سورة نوحوقال سبحانه:﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾.الاستغفار ليس كلمةً تُقال فحسب، بل هو انكسارُ قلبٍ، ودمعةُ ندمٍ، واعترافُ عبدٍ بفقره إلى رحمة ربه.قال الحسن البصري رحمه الله:«أكثروا من الاستغفار في بيوتكم، وعلى موائدكم، وفي طرقكم، وفي أسواقكم، وفي مجالسكم؛ فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة.»وقال قتادة رحمه الله:«إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم؛ فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار.»وقال ابن تيمية رحمه الله:«الاستغفار أكبر الحسنات، وبابه واسع، فمن أحس بتقصير في قوله أو عمله أو حاله فليتب وليستغفر.»وقال ابن القيم رحمه الله:«لو لم يكن في الاستغفار إلا أنه يمحو الذنوب ويجلب محبة علام الغيوب لكفى به فضلًا وشرفًا.»وكان سيد الخلق ﷺ، وهو المغفور له، يكثر من الاستغفار، فقال:«والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة.»رواه البخاري (6307).وقال ﷺ في أعظم صيغة للاستغفار، وهي سيد الاستغفار:«من قالها من النهار موقنًا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.»رواه البخاري (6306).ونصُّه:اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.ومن أجمل صور الإيمان أن يستغفر العبد لإخوانه جميعًا، فيقول:اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.وقد جاء في فضل ذلك:«من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة.»رواه الطبراني، وحسَّنه الإمام الألباني في صحيح الجامع (6026).يا لها من تجارةٍ رابحة!حسناتٌ بعدد المؤمنين والمؤمنات منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، لا يعلم عددها إلا الله.فإذا ضاقت بك الدنيا… فاستغفر.وإذا أثقلتك الذنوب… فاستغفر.وإذا تأخرت أمنياتك… فاستغفر.وإذا أردت أن يفتح الله لك أبواب الخير من حيث لا تحتسب… فاستغفر.أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.ربِّ اغفر لي وتب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم.اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.اللهم اجعلنا من المكثرين من الاستغفار، ومن الذين إذا أذنبوا تابوا، وإذا استغفروا غُفر لهم، واجعل آخر كلامنا من الدنيا: أستغفر الله وأتوب إليه.أستغفر الله العظيم… عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. أستغفر الله حتى يرضى، وأستغفر الله إذا رضي، وأستغفر الله بعد الرضا.