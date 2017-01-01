الاقمصة و سنيوة تاع " لهنا "،،

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏28 جانفي 2018 على 15:39.

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  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    مساؤكم سعيد ^_


    كلش راهو صووولد ..     لفام بيبي اونفو لوم سبور القفطان فرقاني جبب الصباط .. الكتروميناجي ...الخ الخ

    نجو لدومان تاع الاخوة .....

    غير الأقمصة لي جامي شفت فيهم تخفيضات "    SOLDES"..

    قلتلو : " السلام عليكم ..كاش صولد في الاقمصة ؟
    قالي :ماكاش الصولد !! .. و عليكم السلام ...
    قلتلو :"وقتاش ان شاء الله ..
    قالي :" هذه تجارة مباركة .. و ليست كاسدة ..
    قلتلو :" المباركة كي يفرح بيها الزوالي .. و يدعيلك دعوات ملاح .. ( و لو كان يعرف واش كاين مور حكاية القميص ؟؟ هه هه )




    qamis-edge-marron-fonce-et-creme.jpg


    المهم .... فضل ربي كاين

    لكن كلش غالي علينا !!

    المهم "    لهنا" برك ،،

    !! و "لهنا" !!
    شحال غالي حتى هوا ،،، عند نسابك يا خو ؟؟،،


    !! و "    النساب" !!

    هادوك ؟! باآش تلقاهم ؟؟

    لازملك     SOLDES في كلش خاصة القميص
    و     القميص لي ما علابالوش @_@
    .. راهو سترا كبييييرة و فيه اقتصاد كبيييييير لأنو راح يغنيك عن تغيير السراويل و تريكوات بزاف .

    الخطة للي تسلك : "    تلبس الاقمصة بنص السومة .... و سروال واحد مع تريكو .. أ وجد سنيوة تاع "لهنا" ".

    ..


    FB_IMG_1517144203422.jpg

    و روح حوس على نسابك المباركين... هه

    ====بناتنا خصني قميص هكدا

    qamis-edge-marron-fonce-et-creme.jpg

    ساعة وساعة
     
    التعديل الأخير: ‏28 جانفي 2018 على 15:49
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    *حزن النبلاء*, ‏28 جانفي 2018 على 15:39
    #1
  2. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
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    السلام عليكم
    حنا الصولد عندنا بيسك يقدرو يلعبولنا ي والو بيه يقولك لاغوب ب 380 والمساعدة كاينة ب 350 وهي اصلا تسوى اقل وحنا نفرحو ونشروها
    نتوما يعطوكم ديراكت القيمة علابالهم الرجال ماتتلعبلهمش -_-

    والله يهنيكم ويوفقكم تجمعو سينية لهنا ههههه رغم انو مشكيتش الناس بقاو يغلو كيما هكا فلهنا خخخ
     
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    Twinkle Stars, ‏28 جانفي 2018 على 17:28
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    و عليكم السلام
    راكي غالطة
    بزاف ليجان رجعو يتبعو التبياش و الحطة كثر ملبنات
    حتى صالونات حلاقة الشباب .. صارت اكثر عصرية ... "مصيبة" .
    حاشا لي ما يستاهلش ..

    قصدي وين كاين لي يحبو الشباح و الحطة كاين الصولد ..
    غيييير الاخوة .... لا حطة لا والو .....====> لا يوجد تخفيضات "soldes" ...
     
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    *حزن النبلاء*, ‏28 جانفي 2018 على 17:32
    #3
  4. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    ميلة
    في هادي ممكن ..الله يهديهم
    وان شاء الله يولي عندكم صولد تاني
    حنا فالجلابيب كاين الصولد الحمد لله
    الله يعين حقروكم
     
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    Twinkle Stars, ‏28 جانفي 2018 على 17:42
    #4
  5. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    كل واحد يتمشى على حسابه واش داك للغالي شري لي تقدر عليه وكن على طبيعتك ولي ماعجبتهش هو الخاسر ماشي انت
     
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    بشرى ملاك, ‏28 جانفي 2018 على 23:39
    #5
  6. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    قشكم انتوما خير من تاعنا ببزاف
    حنا صولد صولد قربي يامادام وديري لافار
    ومبعد تلقاه اكبر خرطي :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

    اما على الاقمصة تاع الرجال صح بون افار
    تصيفو بيه وتصليو بيه
    وتوفرو الدراهم لسنيوة لهنا:oops::oops::oops::oops::oops:
    كان كيما لي حطيت صورتها فهي اكبر ضربة ههه
    انت تخدم والمادام تلبسهم ذهب في يدها وانت البس قميص صولد:cry:
    اما الاخوة متقوليش ام جامي يساعدو
    مرات نشرو من عندهم الف فرنك وميطيحاش لايااخي هانوي الخير في قلبك شوي
    ياك اللحية والحالة :unsure:
    تقبل مروري اخي
    موضوعك رائع
     
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    أم ياسمينdz, ‏28 جانفي 2018 على 23:58
    #6
  7. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    سلاااام
    ياحصراه يادنيا يقلك صولد وكي تروح ليه يقلك هاذي الروبة ب500ألف هه:ROFLMAO::ROFLMAO:
    علاش نلبس روبه غالية نشري قيسي برك
    سورتو كي قولي ختي هاذي السلعة نتاع الترك:cautious::cautious: هههه هنا نفهم :unsure: أنا بلي راح يخبطني ب 400ألف أو 500 ألف:eek::eek: واش داني لبسة لغالية كي تولي نتاع المريكان ومبعدo_Oo_O
    المهم نولي لابسة لبسة مليحة وبسيطة في نفس الوقت:Love::Love::cool:
    شكرا على الموضوع الرائع تحياتي(y)

     
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    صفاءdz, ‏29 جانفي 2018 على 05:13
    #7
  8. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    طلب العلم
    المهم قالك تجارة الاقمصة تجارة ممببارككهه
     
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    *حزن النبلاء*, ‏29 جانفي 2018 على 11:55
    #8
  9. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    صح بلاست الموضوع هنايا !
    قريتو اليوم قلت :" واش راني نهدر هه"
    العزاب المجانين ..



     
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    *حزن النبلاء*, ‏29 جانفي 2018 على 12:14
    #9
  10. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    و صولد تاع adidas w nike ... الخ
    راهو حكايتو حكاية
    يشروها ملخارج ديشارج تاع كبريات الاسواق الاروبية
    يعني يشرو سلعة 2011 و 2012
    و يجيبها خوك لدزاير و يقولك ..nouvelle arrivage
    و يقيمهالك ب 15000 دج
    و كي يجي وقت الصولد يقولك صولد 50 %
    و الاخ راهو كلش فايدة ..

    المهم هادا هوا اقتصاد السوق المالي
     
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    *حزن النبلاء*, ‏29 جانفي 2018 على 12:26
    #10
  11. NAPOLA

    NAPOLA :: عضو مُشارك ::

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    Algérie
    لي يعرف معنى الهنا الحقيقي و معنى الدنيا هذي ماشي فالمادة . مازال موصلناش انوا نتمتعوا بالدنيا و حلاوتها لكن بدون المادة ربي محرمناش من الدنيا لكن حنا فاهمين خطأ
    السعادة الحقيقية في تقوى الله في الاجتماع مع العائلة في نشر المحبة في فعل الخير في التعاون على البر . .......
     
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    NAPOLA, ‏29 جانفي 2018 على 13:35
    #11
  12. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    امطرت حكما
    جزاك ﷲ خيرا
     
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    *حزن النبلاء*, ‏29 جانفي 2018 على 15:11
    #12
  13. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مشرفة ::
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    تاكد بلي تاجر لي يقولك هادي صولد هاداك هو الثمن نتاعها الحقيقي يكدبو برك باش يبيعو
     
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    بشرى ملاك, ‏29 جانفي 2018 على 17:10
    #13
  14. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    خخ اﷲ يغفر لك انا تاجر .. ما كتبليش ربي باش نخدم بقرايتي .
    ماكيش فاهما الحانب المضيء من الصولد هه .
    نفهمك سلعۃ الصولد راهي تبدا من عندك المستورد صولد
    مثلا كان التاجر يشتريها ب 1000 دج للحبۃ من عند المستورد و يبيعاودلها 1500
    المستورد في نهايۃ كل موسم هناك سلع موسميۃ اي "صيفيۃ او شتويۃ"
    يضع سلعه المخزنۃ صولد و يبيعها للتاجر ب 600 دج
    فالتاجر يغتنم الفرصة و يسلك ب 1000 و ينفع الناس .
    من فوائده انه يحسن سمعة متجره ..

    فهمنا كييف !
     
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    *حزن النبلاء*, ‏29 جانفي 2018 على 17:25
    #14
  15. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    السلام عليكم
    عجبتني سنيوة الهنا ههههه هاديك السنيوة تشري بيها الهنا وعايلتو وولاد عمو ويبقالك الصرف
    تزيد تهني ناس خلاف هههه، ربي يعافينا والله نخاف من المال بزاف لأنهم غالبا يجهلو العبد
    مليح العبد يشقى ويحس بطعم الحاجة لي يشريها، المهم نوليو للب الموضوع وهو الصولد
    أنا صراحة لا علاقة لي بالصولد وجماعتو جامي طحت فيه، نخرج مرة أو مرتين في العام نشري
    واش يلزمني للشتاء ولا للصيف وخلاص مانعس لا صولد لا والو، ولدرجة ماعنديش زهر فيه
    آخر مرة قبل شهر تقريبا خرجت نشري قش تاع الشتاء نلقى شخص حاط حقائب يعني لي صاك
    وصغار هكا ويعيط بلي صولد و 50 ألف وحاط من فوق ومن تحت، انا فرحت قلت غير نشري واحد
    كي قربت وخيرت واحد من فوق قالي لالا هاداك 250 ألف لي من تحت برك لي بـ 50، وليت رحت خائبة هههه
    وربما الاقمصة مافيهمش الصولد خاطر مافيهمش إقبال كبير عكس الملابس الأخرى، جرب متجر
    يبيع الماكياج ولا ملابس الأعراس يدير الصولد وشوف كيفاه ضرب الدبزة تقول داخلين للجنة هههه
    كن تدخل في نصهم يعفسوك، بصح الأقمصة حتى ولو يدير فيها الصولد قليل لي يشريها، إما لي يلبسوها للصلاة برك
    أو لي يلبسها دايما ولي يلبسوها دايما قلال
    شكرا أخي على الموضوع بارك الله فيك
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏29 جانفي 2018 على 20:07
    #15
  16. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مشرفة ::
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    فهمنا كيف خيو يا الله يا الله هههههه
     
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    بشرى ملاك, ‏29 جانفي 2018 على 21:10
    #16
  17. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    الحمد لله ..
     
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    *حزن النبلاء*, ‏30 جانفي 2018 على 14:16
    #17
  18. ميلينا

    ميلينا :: نجمة اللمة ::

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    بغيت نعرف برك حكاية السنيوة هذيك الي تذهب العقل و خاصة باكيات السوارد انتاع 2000دج
     
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    ميلينا, ‏30 جانفي 2018 على 14:35
    #18
  19. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    هاديك السنيوة تاع "لغنا" عفوا تاع لهنا الافتراضية
    جاري تحميلها إلى الأحلام بنسبة 0.01%
    ■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□0.001%

    إلى حين تحميل عشرها الى الواقع هه
     
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    *حزن النبلاء*, ‏30 جانفي 2018 على 15:42
    #19
  20. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    باتنة
    هههههههههههه والله ضحكتني الاخ لانوا نفس الهدرة قالهالي راجلي البارح ..كامل مجموعات تع الملابس الي مشاركة انا فيهم في صفحة فايس ناشرين صولد صولد قالي ام راكم لباااس عليكم و تشكيو ديما :ROFLMAO::ROFLMAO: ادينا الشنيعة والله هههه و انتوما والله متهنيين قميص للصلاة و سروال و تريكو :sneaky::sneaky:
    اما على الهنا :ROFLMAO::ROFLMAO: اااه منوا حكايتوا حكاية خاصة حنا في الشرق غيؤ الي يطلع في السومة:oops: تحسوا سوق السيارات :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    الحمدلله راجلي مهوش معانا في منتدى:sneaky: وتالي او جاء يشكي :ROFLMAO::ROFLMAO:
    الله يكون في عونكم اخي و يننوب عليكم بالصولد ههه
     
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    جميلة أنا, ‏30 جانفي 2018 على 18:22
    #20
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