الاقمصة و سنيوة تاع " لهنا "،،

خويا يبيع لفام ..راهو داير صولد لسلعة الترك

روبات و لا اروع ب 1700 و جبب ب 2300 .. قمة ..

بجاما شتا ب 1600 و 2000

المهم ديري لافار يا مرا ^_

الحمد لله يمكن يصير عبادة اصلا لبس القميص الانسان فقط يعقد النية ..

شفتي السنيوة شحال تحب لهنا .. كثر منا هه

أشكوون لي ما يحبش لهنا ؟؟؟؟؟

امباعدا تقولك :" ما شفنا والو !!" .."دوك ندير تفجيرات انتحارية في المنزل كونكوا قرعا قاز هه.

هه لالا ناوي لخير ملبكري

هوما لي ما حبوش ينووه ..

الحق يقال :" الحمد لله عندي معارفي نشريو عليهم و يساعدو .. و كل مرة نشري ربي يعوض كثر .. بالاك هادا واش قصدهم مباركة ".



راح ندورها قشاشب و قنادر هه

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهقشكم انتوما خير من تاعنا ببزافحنا صولد صولد قربي يامادام وديري لافارومبعد تلقاه اكبر خرطياما على الاقمصة تاع الرجال صح بون افارتصيفو بيه وتصليو بيهوتوفرو الدراهم لسنيوة لهناكان كيما لي حطيت صورتها فهي اكبر ضربة هههانت تخدم والمادام تلبسهم ذهب في يدها وانت البس قميص صولداما الاخوة متقوليش ام جامي يساعدومرات نشرو من عندهم الف فرنك وميطيحاش لايااخي هانوي الخير في قلبك شويياك اللحية والحالةتقبل مروري اخيموضوعك رائع