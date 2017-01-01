الاقمصة و سنيوة تاع " لهنا "،،

مساؤكم سعيد ^_ كلش راهو صووولد .. لفام بيبي اونفو لوم سبور القفطان فرقاني جبب الصباط .. الكتروميناجي ...الخ الخ نجو لدومان تاع الاخوة ..... غير الأقمصة لي جامي شفت فيهم تخفيضات "SOLDES".. قلتلو : " السلام عليكم ..كاش صولد في الاقمصة ؟ قالي :ماكاش الصولد !! .. و عليكم السلام ... قلتلو :"وقتاش ان شاء الله .. قالي :" هذه تجارة مباركة .. و ليست كاسدة .. قلتلو :" المباركة كي يفرح بيها الزوالي .. و يدعيلك دعوات ملاح .. ( و لو كان يعرف واش كاين مور حكاية القميص ؟؟ هه هه ) المهم .... فضل ربي كاين لكن كلش غالي علينا !! المهم "لهنا" برك ،، !! و "لهنا" !! شحال غالي حتى هوا ،،، عند نسابك يا خو ؟؟،، !! و "النساب" !! هادوك ؟! باآش تلقاهم ؟؟ لازملك SOLDES في كلش خاصة القميص و القميص لي ما علابالوش @_@ .. راهو سترا كبييييرة و فيه اقتصاد كبيييييير لأنو راح يغنيك عن تغيير السراويل و تريكوات بزاف . الخطة للي تسلك : "تلبس الاقمصة بنص السومة .... و سروال واحد مع تريكو .. أ وجد سنيوة تاع "لهنا" ". .. و روح حوس على نسابك المباركين... هه ====بناتنا خصني قميص هكدا ساعة وساعة