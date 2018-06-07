الخليفي على صفيح ساخن وسيضحي بهؤلاء لتصحيح خطئه !





نشرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية الشهيرة تقريرا مفصلا حول باريس سان جرمان الذي يعيش وإدارته على صفيح ساخن مع اقتراب إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوباته ضد النادي الفرنسي ...











بسبب اختراق لوائح اللعب المالي النظيف، حيث أكدت الصحيفة أن الفريق الباريسي مهدد فعلا بالإقصاء من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مضيفة أن هذا الاحتمال يبدو الأضعف مقارنة بإمكانية اكتفاء "اليويفا" بتوقيع غرامة مالية أو حرمان باريس سان جرمان من إبرام صفقات في المستقبل القريب.





أشار التقرير أيضا إلى أن إدارة باريس سان جرمان على استعداد لكل الاحتمالات بشأن الترحيب ببيع بعض اللاعبين على مستوى كافة الخطوط باستثناء ثلاثي الهجوم: كيليان مبابي، نايمار دا سيلفا وإيدنسون كافاني الذي يحظى باهتمام أتلتيكو مدريد، ولفت الانتباه إلى أن أنتيرو هنريكي المدير الرياضي للفريق يواجه أكثر من ملف شائك مع تضخم راتب خافيير باستوري (770 ألف أورو شهريا)، أمام قدرات الأندية التي تتمنى ضمه مثل نابولي وويست هام يونايتد، وكذلك الحال بالنسبة لمواطنه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي ارتبط بالعودة مجددا إلى "الليغا".





أضافت الصحيفة الفرنسية أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جرمان كان قد رفض النصائح بشأن صفقة ضم كيليان مبابي من موناكو صيف العام الماضي والتي فتحت أعين مسؤولي الاتحاد الدولي على ميزانية الإدارة الباريسية، مما دفعها إلى التفكير في تسريح أدريان رابيو الذي تبقى في عقده موسم واحد، ما يهدد بعدم تمكن النادي الباريسي من الحصول على مقابل ضخم لبيعه، بالإضافة إلى التفكير في بيع ماركو فيراتي الذي تعتبر تكلفة رحيله باهظ للغاية، خاصة في ظل رغبة مانشستر يونايتد في ضمه مقابل 115 مليون أورو، علما أن برشلونة عرض 90 مليون أورو لضمه صيف 2017.