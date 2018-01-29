وحي القلم
:: نجم اللمة ::
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله خالقِ الخلق باسط الرزق فالقِ الإصباح
ذي الجلال والإكرام والفضل والأنعام الذي بَعُد فلا يُرى
وقرُبَ فشهِد النجوى... تبارَك وتعالى
الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزَّته الأعزاء
وتواضع لعظمته العظماء فبلغَ بقدرته ما يشاء
أما بعد :
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لمــــــــــن سمح لنـــــــا
بهذه المساحــة الحرة
لنبحر فيها كمــــــــــا نشاء
حروفي تنثر عبق الكلمات خطتها الروح
وعلى مدونتي وحي القلم
سيمطر قلمي كل ما في قلبي... وأحلق في سماء وجعي وأنيني
و ستكون لي وقفات وهمسات من أوراق العمر
بحروف من أمل وتفاؤل وكتابات بقلمي عن : الواقع المعاش، الوالدين، عن حياتي، الصحبة
وحكم ومواعظ وعبر ومما راق لي بقلمي بإذن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
هي رحلة رفقة قلمي وحي القلم نحو فضاءات مختلفة مليئة بالتميز والرقي وما هو أجمل بإذن الله
همسة : مدونتي وحي القلم
ستكون بين قلوبكــم وأمام أعينكــم
أتمنى أن تستمتعوا بـ متابعـة مدونتي
وتنـال على استحسان أذواقكــم الراقية