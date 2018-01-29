من أحب سيد الخلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقلب صادق نال المنى وأمن من الضنك والعنى

وحاز الفضل والغنى أيده ربه بالمعجزات وأكرمه بأجل الكراماتعرضت عليه الدنيا فقال هيهات هيهات

وعرض عليه الملك فعده من الدنيات وقال لو لوضعتم الشمس والقمر بين يدي مجتمعات ما تخليت عن أعظم الرسالات

سلم عليه الحجر قبل أن تنزل عليه الآيات وحن إليه الجذع وبكى من الحسرات أرسل للعالمين كافة رحمة

.فكان لهم أعظم نعمة ومع ذلك لم يسلم من الإيذاء عرض السلام على قريش فناصبوه العداء

فهاجر إلى طيبة أرض النصرة والولاء وأقام دولة دان لها العرب والعجم وكانت مهابة بين الأمم

فصلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله ما رجع ضال واهتدى ولباس الإيمان بعد الكفر و ارتدى

واستن بسنتك وبك إقتدى صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا خير البشريات ويا نورا في الظلمات ويا شفيعا يوم تفزع المخلوقات

صلى الله وسلم وبارك عليك ما نزل من المزن الماء وما هبت رياح في صيف أو شتاء

صلى الله وسلم وبارك عليك يا صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور والقلب الأطهر والإسم الأشهر

يا جميل المظهر وكريم المخبر يا رفيع القدر يا نخبة البشر

صلى الله وسلم وبارك عليك ما ذكر اسم الله في بدو أو حضر

صلاة نأمن بها من الخطر ونقضي ببركتها الوطر ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعن عثمان وعلي الأغر

وعن الصحابة من هاجر منهم ومن نصر وعن التابعين وتابعيهم ومن إقتفى الأثر

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم







