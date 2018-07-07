هذا خلق الله

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله خالقِ الخلق باسط الرزق فالقِ الإصباح

ذي الجلال والإكرام والفضل والأنعام الذي بَعُد فلا يُرى

وقرُبَ فشهِد النجوى... تبارَك وتعالى

الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزَّته الأعزاء

وتواضع لعظمته العظماء فبلغَ بقدرته ما يشاء

أما بعد :

أحييكم بتحية الإسلام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الله تعالى في محكم تنزيله :

{ هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ }