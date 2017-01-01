تجربتي مع dermacol

أهلا وسهلا

ميرسي على الختم حسيت روحي حاجة كي ختمتيلي خخخخخخخخخخخخ

وي اللول ثقيل بزاف لازمو تخفيف شفت بنات يثقلوه ويخرجو بيه يبان فيهم شغل قناع

هاذا شريتو ب 150 الف

نصحني بيه مول الكوسميتيك قالي البنات درحو من النوع اللول

زعم راحت الماركة لي تصدرو خفو منو باه يحكم القوام

الله يعيشك مسرورة لمرورك الطيب