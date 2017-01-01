تجربتي مع dermacol

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏29 جانفي 2018 على 21:23.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    [​IMG]


    [​IMG]
    اليوم جيت نحكيلكم على النوع الجديد المخفف
    لي جربتو من فوندوتان دارماكول ونمدلكم رايي فيه
    هاذا النوع اللول لي كنت حكيتلكم عليه في موضوع خلاف

    [​IMG]
    هو جيد للتغطية لكن عيبو الوحيد يبان ابيض بزاف كون تكثري منو
    مما يضطرك انك تخلطيه بنوع اخر من الفوندوتان
    باه يبان قوامو طبيعي على الوجه.

    مرة خلاف رجعت نشريه كي فضلي
    نصحني مول الكوسميتيك بالنوعية تاعو الجديدة لي هي مخففة شويا على النوع اللول لي هي هاذي

    رقم 01
    [​IMG]

    هاذا من ايجابياتو :

    مافيهش الطبقة البيضا الكثيفة لي في النوع الاول
    وكي تحطيه يبنك طبيعية
    خاصة اذا كنتي تحبي تحطيه يوميا
    دون اي اضافات وحدو فقط تباني وكأنك ماش حاطة
    انا عجبني احسن من اللول
    فقط النوع الاول مليح للأعراس والمناسبات تعمليه خليط مع نوع اخر
    والنوع الثاني حبيتو للأيام العادية ولكل وحدة تحب تبان طبيعية
    [​IMG]
    في الأخير نتمنى نكون فدتكن

    سلام

    [​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏29 جانفي 2018 على 21:43
    لؤلؤة قسنطينة, طيب الكلام, جميلة أنا و 1 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏29 جانفي 2018 على 21:23
    #1
  2. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله

    أنا أو بلا فوندوتان حاليا كي تولهت بوجهي مليح بصح يلزمني واحد كومام نخليه ع جنب ما ندري وقتاه نحتاجو .

    عندي غير الداغماكول لقديم اي ما خرجتش صورتو في الموضوع عل فكرة ونخلطو مع السيروم تاع الوجه ونحطو كيما قلتي هذاك ثقيل بزاف لازمو تخلطو مع شي سائل باه يخفاف .
    أهلا وسهلا
    ميرسي على الختم حسيت روحي حاجة كي ختمتيلي خخخخخخخخخخخخ
    وي اللول ثقيل بزاف لازمو تخفيف شفت بنات يثقلوه ويخرجو بيه يبان فيهم شغل قناع

    شحال شريتي هذا ؟ على خاطر في بالي رح نشري الداغماكول لقديم بالاك نشري هذا برك بما أنو مازال عندي لقديم نلحق هذا .
    هاذا شريتو ب 150 الف
    نصحني بيه مول الكوسميتيك قالي البنات درحو من النوع اللول
    زعم راحت الماركة لي تصدرو خفو منو باه يحكم القوام


    مغسي ع الموضوع ومشاركتنا التجربة يعطيك الصحة .
    الله يعيشك مسرورة لمرورك الطيب
    :kiss::kiss::kiss:
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏29 جانفي 2018 على 21:46
    أم ياسمينdz, جميلة أنا و طيب الكلام معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏29 جانفي 2018 على 21:30
    #2
  3. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أم ياسمينdz و طيب الكلام معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏29 جانفي 2018 على 21:32
    #3
  4. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    باتنة
    تعيشي اختي

    انا نستعمل هذي رغم انها تسمرني زيادة

    [​IMG]


    شكراااا على المعلومة
     
    التعديل الأخير: ‏29 جانفي 2018 على 21:45
    أم ياسمينdz و طيب الكلام معجبون بهذا.
    جميلة أنا, ‏29 جانفي 2018 على 21:34
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    السلام عليكم
    علابالكم حنا لا علاقة بالماكياج :'( توجعولنا في قلوبنا هههه
    ارواحي عبير @Twinkle Stars نتي كي حالتي
    أنا الفوندوتان اصلا ماعنديش، كي نحب ندير شوي في كاش عرس
    ندير من تاع وحدة من العائلة يعني عمري لا شريتو
    بصح بقداه شريتيه هادا اختي ام ياسمين؟ نشوفو سومتو ترا
    وشكرا على افادتنا بارك الله فيك، فقط سؤال كيفاه تعرفي
    درجة اللون لي تناسب البشرة تاعك فيما يخص الفوندوتان؟
    وشكرا حبيبتي على الموضوع والصور :kiss:
     
    جميلة أنا, أم ياسمينdz و طيب الكلام معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏29 جانفي 2018 على 21:39
    #5
  6. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو مُتميز ::

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    شكرا اختي على المعلومة .
    لحد الان مالقيتش فوندوتان يوالم البشرة تاعي . اكيد رايحة نجربو
    بارك الله فيك
     
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    طيب الكلام, ‏29 جانفي 2018 على 21:41
    #6
  7. زهرة البليدة

    زهرة البليدة
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    السلام عايكم
    يعطيك الصحة اختي ام ياسمين ع مشاركتنا التجربة

    انا منستعملش فوندوتان

    ^^ بارك الله فيك^^
     
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏29 جانفي 2018 على 21:46
    #7
  8. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    بلامزية اختي انا هاذي منعرفهاش ولامرة جربتها
    شكرا لوضعك الماركة
    منورة اختي
     
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    أم ياسمينdz, ‏29 جانفي 2018 على 21:47
    #8
  9. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    اهلا وسهلا بيك لؤلؤتي
    لازم تعودي انتي وعبير تخلطو شوي في الماكياج احم احم
    باه نهار يخطبوكم تكونو تعرفو الاساسيات على الاقل :giggle::giggle::giggle:
    بالنسبة للرقم ترجعي للون البشرة
    اذا راكي بيضا تناسبك الارقام 1 او 2
    حسب درجة لون الفوندوتان
    كاين لي تجي بيضا بزاف تلقاي ال 1 تاعها يبيض بزاف
    دونك تلقاي الدرجة تاعها 2 تطيح عليك سوا سوا
    ومباعد 3 و 4 وروح
    كان عدتي خمرية ولاسمرا
    كي تجي تشري قولي لمول الكوسميتيك يعطيك الفوندوتان بالدرجات افتحيها وميزي قدامك
    وكاين تاني لي يعرف وينصحك
    والسعر تاعها 150 الف

    منورة حبيبتي
     
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    أم ياسمينdz, ‏29 جانفي 2018 على 21:51
    #9
  10. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    باتنة
    بلا مزية اختي
    اني صورتها لكني عييت نحطها درتها ملف مرفق مي مخرجتلي وليت جبتها من غوغل
    شكرا ليك ايضا على ماركة تعك على حساب الظاهر تخرج على بشرتي باذن الله نجربها و نؤدلك بالخبر متشكرة
     
    التعديل الأخير: ‏29 جانفي 2018 على 22:01
    جميلة أنا, ‏29 جانفي 2018 على 21:51
    #10
  11. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    اهلا وسهلا بيك اختي
    ايه مرات متطيحيش في لي تناسبك بالخف
    لازم تجربي
    منورة حبيبتي
     
    طيب الكلام معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏29 جانفي 2018 على 21:52
    #11
  12. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    منورة حبيبتي
    ان شاءالله يجي وقت وتستعمليه :kiss::kiss::kiss::kiss:
     
    طيب الكلام معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏29 جانفي 2018 على 21:53
    #12
  13. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    بارك الله فيك أختي أم ياسمين
    ربي يحفظك ختي
    يسما نختار إما 1 أو 2
    ونظن 2 لي تخرج على وجهي أكثر
    شكرا جزيلا على النصيحة ربي يحفظك :giggle:
     
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏29 جانفي 2018 على 21:57
    #13
  14. NAPOLA

    NAPOLA :: عضو مُشارك ::

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    شكراا
     
    NAPOLA, ‏29 جانفي 2018 على 22:08
    #14

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