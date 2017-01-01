تجربتي مع dermacol

اليوم جيت نحكيلكم على النوع الجديد المخفف لي جربتو من فوندوتان دارماكول ونمدلكم رايي فيه هاذا النوع اللول لي كنت حكيتلكم عليه في موضوع خلاف هو جيد للتغطية لكن عيبو الوحيد يبان ابيض بزاف كون تكثري منو مما يضطرك انك تخلطيه بنوع اخر من الفوندوتان باه يبان قوامو طبيعي على الوجه. مرة خلاف رجعت نشريه كي فضلي نصحني مول الكوسميتيك بالنوعية تاعو الجديدة لي هي مخففة شويا على النوع اللول لي هي هاذي رقم 01 هاذا من ايجابياتو : مافيهش الطبقة البيضا الكثيفة لي في النوع الاول وكي تحطيه يبنك طبيعية خاصة اذا كنتي تحبي تحطيه يوميا دون اي اضافات وحدو فقط تباني وكأنك ماش حاطة انا عجبني احسن من اللول فقط النوع الاول مليح للأعراس والمناسبات تعمليه خليط مع نوع اخر والنوع الثاني حبيتو للأيام العادية ولكل وحدة تحب تبان طبيعية في الأخير نتمنى نكون فدتكن سلام