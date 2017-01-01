حاجة دوختني: هل مجتمع مارك الازرق (الفايسبوك) خاص بالنساء؟

السلام عليكم

حتى المدرسة مجتمع مختلط وحتى العمل مجتمع مختلط

وحتى الخروج للسوق مجتمع مختلط، نقطة إلى السطر

لي يحب ينظم للمة ويشارك مرحبا ولي مايحبش كذلك مرحبا

وأنا نشوف اللمة أحسن بكثييير من الفايس بآلاف المرات

لدرجة نتعامل فيه بكل حريتي، والفايس بوك حتى المجموعات النسائية

وفيها الرجال يدخلو بحساب تاع امرأة ويدخل يشارك عادي حتى تلقى روحها

المرأة تهدر مع واحد وتشاركو خصوصياتها

أنا عن نفسي نحب اللمة ومانبدلها بحتى موقع، والدليل على جمال هاد المكان

فيها ناس محترمين وأخوات محترمات وإخوة محترمين، يعني جمعتنا بأحسن الناس

والمليح والحاير في كل بلاصة، مالا لي مايحبش ينظم لينا بسبب الاختلاط راهو حر

حنا نفتحو الابواب للجميع ومرحبا بالجميع في اي وقت ولي ما يحبش ربي يوفقو من جهة خلاف

تحياتي



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