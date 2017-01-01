حاجة دوختني: هل مجتمع مارك الازرق (الفايسبوك) خاص بالنساء؟

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة Fethi.dz, ‏30 جانفي 2018 على 20:28.

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  1. Fethi.dz

    Fethi.dz :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لدي سؤال حيرني ودوخني، هل الفايسبوك خاص بالإناث فقط؟؟؟

    سبب التسائل ان البعض يرى ان منتدى اللمة الجزائرية مجتمع مختلط مع الرغم من وجود قسم عالم المرأة والذي تقتصر فيه المشاركة والتفاعل على من حدد جنسه بـ أنثى، لدى لماذا نجد هذه الفئة تفضل المشاركة في مجموعات وصفحات الفايسبوك المختلطة وتضع امام انفها قانون "لا احبذ المشاركة او الانظمام لمنتدى مختلط".

    لم افهم تفكير هذه الفئة، اذا كاين اللي فهم يفهمي بارك الله فيكم.

    تحية خاصة للأخت @ورود الهناء صاحبة منتدى حواء الجزائر سابقا.
     
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    Fethi.dz, ‏30 جانفي 2018 على 20:28
    #1
  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    حتى المدرسة مجتمع مختلط وحتى العمل مجتمع مختلط
    وحتى الخروج للسوق مجتمع مختلط، نقطة إلى السطر
    لي يحب ينظم للمة ويشارك مرحبا ولي مايحبش كذلك مرحبا
    وأنا نشوف اللمة أحسن بكثييير من الفايس بآلاف المرات
    لدرجة نتعامل فيه بكل حريتي، والفايس بوك حتى المجموعات النسائية
    وفيها الرجال يدخلو بحساب تاع امرأة ويدخل يشارك عادي حتى تلقى روحها
    المرأة تهدر مع واحد وتشاركو خصوصياتها
    أنا عن نفسي نحب اللمة ومانبدلها بحتى موقع، والدليل على جمال هاد المكان
    فيها ناس محترمين وأخوات محترمات وإخوة محترمين، يعني جمعتنا بأحسن الناس
    والمليح والحاير في كل بلاصة، مالا لي مايحبش ينظم لينا بسبب الاختلاط راهو حر
    حنا نفتحو الابواب للجميع ومرحبا بالجميع في اي وقت ولي ما يحبش ربي يوفقو من جهة خلاف
    تحياتي

     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏30 جانفي 2018 على 20:35
    #2
  3. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    سكيكدة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ما لا تعلمه الكثيرات أنه في تلك المجموعات الفايسبوكية يتسلل الذكور بينهم بفايسبوكات منتحلين فيها شخصية أنثى ليطلعوا على أسرارهن وحكاياتهن وأحيانا صورهن !

    أينما نذهب نجد الإختلاط والفايسبوك أكبر مساحة للإختلاط فقط عقلية المجموعات المغلقة تخلق نوعا من الارتياح في نفسيات أصحابها .

    لكل منا حريته الشخصية هو أدرى بها لكن المنتدى ولو كان مختلط مازال يسوده الاحترام وهذا ما يتم التعامل به بين أهله .
     
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    الورد الأحمر, ‏30 جانفي 2018 على 20:38
    #3
  4. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المشرفات

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    عيش تشوف...
    ڨاع لي تقول مانبغيش الاختلاط تاكد حياتهم كلها اختلاط لان الذي لا يريد فعل شيء لا يفعله وفقط دون الاشهار به..
    حتى الفيسبوك الذي انا ضده لي مابغاتش الاختلاط ما عليها الا عدم الاكتراث لطلبات الصداقة الغير معلوم مصدرها...
    اما المنتدى صراحة وللامانة لحد الان ما شفت حتى حاجة من الاعضاء دل على انهم غير محترمين وحتى الاختلاط لي بيناتنا محترم نتناقشو في جميع المواضيع بلاما نفوتو الحدود واصلا على بالك اخي لانك المدير ولا تخفى عليك خافية وانا اكيدة من الادارة لو شفتو حاجة قبيحة اكيد تصلحوها وهدا واش عاجبني فالمنتدى محترم من المدير لاخر عضو...
     
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    بشرى ملاك, ‏30 جانفي 2018 على 20:59
    #4
  5. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو فعّال ::

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    المنتدى...برأيي...أفضل و ( أأمن ) وأكثر احتراماً...من الفيسبوك وتوابعه...( تشعر أن المنتدى..أرض بحدود و سياج...بينما نقيضه خلاف ذلك )...
     
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    الأفق البعيد, ‏30 جانفي 2018 على 21:08
    #5
  6. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ويبقى للمنتدى مكانة واحترام أكثر من الفايس بووك بكثير
    ارى ان نساء الجزائر ينشرن اسرارهن الخاصة جدا في مجموعات الفايس بووك
    صور وفيديوهات مباشرة ومشاكل زوجية وامور كثيرة اين يوجد رجال يتخفون خلف حسابات وهمية
    يبقى للمنتدى اسم وقيمة بين سماء المنتديات الجزائرية

    تحياتي
     
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    أم ياسمينdz, ‏30 جانفي 2018 على 21:45
    #6
  7. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    من يختبأ وراء هذا الكلام أراه ينافق مع نفسه

    فالحقيقة عكس ذلك الفيس بوك اكثر مكان للمشاكلو الفتن فمثلا يستطيع اين كان ارسال لك طلب او ان لم يستطع فيستطيع ارسال رسالة حتى لو لم تكن صديق له...اذن فمن يتحدث عن الاختلاط ارى انه يرى نفسه اين يعيش قبل ان يحكم
    بل المنتدى الآن اكثر راحة و احتراما
    انا هكذا اعيش هنا بكل راحة حتى مع زوجي ابدا لا ينزعج منه بعكس موقعي على فايس يقلقه لانوا دائما نلقاو invitation par message تحير وش وصلهم عندك و وش يحتاجوا اما هنا الحمدلله
    و اشكر جميع الاهل هنا رجلا و امرأة
     
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    جميلة أنا, ‏30 جانفي 2018 على 22:55
    #7

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