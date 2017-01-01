حاجة دوختني: هل مجتمع مارك الازرق (الفايسبوك) خاص بالنساء؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤال حيرني ودوخني، هل الفايسبوك خاص بالإناث فقط؟؟؟ سبب التسائل ان البعض يرى ان منتدى اللمة الجزائرية مجتمع مختلط مع الرغم من وجود قسم عالم المرأة والذي تقتصر فيه المشاركة والتفاعل على من حدد جنسه بـ أنثى، لدى لماذا نجد هذه الفئة تفضل المشاركة في مجموعات وصفحات الفايسبوك المختلطة وتضع امام انفها قانون "لا احبذ المشاركة او الانظمام لمنتدى مختلط". لم افهم تفكير هذه الفئة، اذا كاين اللي فهم يفهمي بارك الله فيكم. تحية خاصة للأخت @ورود الهناء صاحبة منتدى حواء الجزائر سابقا.