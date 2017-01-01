النية انتاع الوالدة

السلام عليكم

هاد الموضوع شفتو من قبل وقلت نرجعلو ونسيت معرف كيفاه درك تفكرتو

يعطيك الصحة حبيبتي ميلينا على هاد الموضوع، وربي يرحم الوالدة تاعك ويجعل مثواها الجنة

ونتي راكي جبتيلنا اليوم موضوع حساس جدا ولي هو الأم، وكلمة أم وحدها تغني عن الكثير

ساعات نسمعو بأمهات قلبهم قاسي ويعدبو ولادهم ومايتمناولهمش الخير والخير والشر كاني في كل بلاصة

ولكن أغلب الامهات حنان وينحيوها من لحمهم ويمدوها لولادهم، مع أني ندير فرق شوي بين أمهات البارح واليوم

وماش للتعميم طبعا كل واحد وكيفاه تربى، ولكن ساعات نشوف امهات اليوم تلقاها تلبس وتحط الحطة وولدها ماش لابس

ولا ولدها قشو موسخ وفي اللخر تقولك انا نعيش حياتي وكي يكبار هو يعيش حياتو وكل واحد يعيش وقتو نستغرب صراحة

لأنو انا شفت من ماما التضحية والمحبة والحنان والرحمة وكلشي، تفضل تبقى بلا ماكلة وبلباس قديم ونلبسو حناو ناكلو هنا

يعني الحمد لله ماما للناس البرانية وماش حتى البرانية حتى للأعداء وماتكيدلهمش وماتمسهم بحتى سوء فمابالك بوالدها ولا عايلتها

يسما كانت نية ومازالت للآن نية وزادت رباتنا على النية والابتعاد عن الكيد أو تدبير المكائد للغير

وفي النهاية حتى ولو كاينة ام في الدنيا تغلط ولا تتخلى على ولادها تبقى في النهاية أم ويبقى رضاها يديك للجنة

وربي يحفظلنا امهاتنا ولي ماتت يماه نطلبولها الرحمة والمغفرة

شكرا حبيبتي ميلينا على الموضوع

تحياتي



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