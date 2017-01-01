النية انتاع الوالدة

السلام عليكم أهل اللمة كامل نور الله امسيتكم بالخير راني طليت علبكم في موضوع جديد اكيد كل واحد فبكم عنده مثله و هو النية أنتاع الام الطيبة لان الشريرة عدوها في الحياة هو النية و تعتقد ان الحيلة هي سر القوة و النجاح و بلاك الخلود في دار الغرور تذكرت والدتي الله يرحمها كفاه تتصرف بطيبة القلب و التسامح و مرات على مرات تعتقد بلي رانا في. الستينات و تحسب الاسعار كما انتاع بكري و كي كنت صغيرة دائما تقول لي ربي يعطيك المال و الريش فكنت نرد عليها و نضحك و نقولها اعلاه يعطيني الريش اخي منيش دجاجة و اليوم عرفت بلي.كانت تقصد بالريش الغني.يعني تري غيش بالفرنسية و كانت تقول ان خالي مجاهد كبير و كنت نضحك عليها و اعتقدت انها متعرفش و نقول لها هيه هيه و بعد وفاتها ظهر أسم أخوها تحمله متوسطة و عرفت بلي كانت على حق انتما خبرونا على نية امهاتكم و لا مكائدهم و لا مكائدكم معاها في أمان الله