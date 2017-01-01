النية انتاع الوالدة

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ميلينا, ‏1 فيفري 2018 على 15:07.

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  1. ميلينا

    ميلينا :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    أهل اللمة كامل نور الله امسيتكم بالخير
    راني طليت علبكم في موضوع جديد اكيد كل واحد فبكم عنده مثله و هو النية أنتاع الام الطيبة لان الشريرة عدوها في الحياة هو النية و تعتقد ان الحيلة هي سر القوة و النجاح و بلاك الخلود في دار الغرور
    تذكرت والدتي الله يرحمها كفاه تتصرف بطيبة القلب و التسامح و مرات على مرات تعتقد بلي رانا في. الستينات و تحسب الاسعار كما انتاع بكري و كي كنت صغيرة دائما تقول لي ربي يعطيك المال و الريش فكنت نرد عليها و نضحك و نقولها اعلاه يعطيني الريش اخي منيش دجاجة و اليوم عرفت بلي.كانت تقصد بالريش الغني.يعني تري غيش بالفرنسية و كانت تقول ان خالي مجاهد كبير و كنت نضحك عليها و اعتقدت انها متعرفش و نقول لها هيه هيه
    و بعد وفاتها ظهر أسم أخوها تحمله متوسطة و عرفت بلي كانت على حق
    انتما خبرونا على نية امهاتكم و لا مكائدهم و لا مكائدكم معاها
    في أمان الله
     
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    ميلينا, ‏1 فيفري 2018 على 15:07
    #1
  2. dahman kz

    dahman kz :: عضو فعّال ::

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    واد سوف
    كل ما يجي من الوالدين يكون من حبهم لينا ومن المستحيل انو الوالدين يحبو الظرر لاولادهم ونصائحهم حكمة وكل ما يجي منهم اكيد فيه خير .
    اما المكائد تاع الوادة ربي يرحمها كثيرة ههه وهاذي للي جات في بالي حاليا
    كنا في الخارج ووقبل مانرجعو راحت تشري في القش وتكدس فيه في الكابات . قلتلها راهو ياسر وفي لمطار يرجعوه على خاطر كل واحد عندو ميزان محدد قالتلي واش دخلك انت هاذي حاجة خاطيك كي شغل عندها معريفة ههه وحاولت معاها على خاطر عارف القانون و رفضت وقالت القش لازم يروح.
    رحنا للمطار والقش الزايد هذاك كل رجعوه الموظفين ورفضو انو يطلع في الطيارة قلتلها شفتي كيفاش قاتلي القش يروح يروح ياولدي وكي للي كان على لسانها ملك سبحان الله وحنا واقفين هكذاك وتجي مرى وراحتلها الوالدة وقالتها كاشما تقدري تعاونيني وظهرت لمرى هاذيك تخدم في السفارة لجزايرية في الدولة هاذيك وطلعتنا القش كامل ههه.
    وعندها ياسر مواقف بالصح هذا واش تفكرت منها
     
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    dahman kz, ‏2 فيفري 2018 على 16:02
    #2
  3. ميلينا

    ميلينا :: نجمة اللمة ::

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    الله يرحمها هذي راه يسميوها الشطارة و الحيلة ماش أي واحد يمتلكها ،كانت عارفة واش راه الدير
    و تبقى هذي الحادثة عندها مكانة خاصة في ذاكرتك
    ربي يرحمها
     
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    ميلينا, ‏2 فيفري 2018 على 16:49
    #3
  4. لؤلؤة قسنطينة

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    السلام عليكم
    هاد الموضوع شفتو من قبل وقلت نرجعلو ونسيت معرف كيفاه درك تفكرتو
    يعطيك الصحة حبيبتي ميلينا على هاد الموضوع، وربي يرحم الوالدة تاعك ويجعل مثواها الجنة
    ونتي راكي جبتيلنا اليوم موضوع حساس جدا ولي هو الأم، وكلمة أم وحدها تغني عن الكثير
    ساعات نسمعو بأمهات قلبهم قاسي ويعدبو ولادهم ومايتمناولهمش الخير والخير والشر كاني في كل بلاصة
    ولكن أغلب الامهات حنان وينحيوها من لحمهم ويمدوها لولادهم، مع أني ندير فرق شوي بين أمهات البارح واليوم
    وماش للتعميم طبعا كل واحد وكيفاه تربى، ولكن ساعات نشوف امهات اليوم تلقاها تلبس وتحط الحطة وولدها ماش لابس
    ولا ولدها قشو موسخ وفي اللخر تقولك انا نعيش حياتي وكي يكبار هو يعيش حياتو وكل واحد يعيش وقتو نستغرب صراحة
    لأنو انا شفت من ماما التضحية والمحبة والحنان والرحمة وكلشي، تفضل تبقى بلا ماكلة وبلباس قديم ونلبسو حناو ناكلو هنا
    يعني الحمد لله ماما للناس البرانية وماش حتى البرانية حتى للأعداء وماتكيدلهمش وماتمسهم بحتى سوء فمابالك بوالدها ولا عايلتها
    يسما كانت نية ومازالت للآن نية وزادت رباتنا على النية والابتعاد عن الكيد أو تدبير المكائد للغير
    وفي النهاية حتى ولو كاينة ام في الدنيا تغلط ولا تتخلى على ولادها تبقى في النهاية أم ويبقى رضاها يديك للجنة
    وربي يحفظلنا امهاتنا ولي ماتت يماه نطلبولها الرحمة والمغفرة
    شكرا حبيبتي ميلينا على الموضوع
    تحياتي

     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏4 فيفري 2018 على 20:39
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: نجمة اللمة ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    اهلا بلؤلؤة ، راكي احييتي الموضوع اللي ما عرفتش علاه ما لقاش اقبال ، مع انو فيه نقطتين مهمتين : الام بقيمتها الغالية ، و افعالها المضحكة اللي تبقى في بالنا طول حياتنا .
    صح كاين فرق بين امهات زمان و امهات اليوم ، كيما قلتي نتاع بكري يعيشوا لأولادهم و نتاع اليوم يعيشوا لأرواحهم ، راني خايفة حتى الامومة تموت مع مرور الوقت .
    اليوم يا لؤلؤة غاليتي نخبرك بمنظر شفته كي اديت ابني يدير التلقيح ، ما نقدرش ننساه … شفت امرأة جابت طفل و قالت لي انها جاباته من الطفولة المسعفة ، و كان صغير بزاف ، و قالت لي ايضا انو والدته تخلات عليه لانو من متلازمة داون . تساءلت في نفسي أي أمومة هذه ، تظلم إبنها مرتين ، المرة الأولى بخطئها ، و المرة الثانية كي تخالت عليه على مرضه
    الحالة هذي هي خلاصة تحليلك المعمق و نظرتك لامهات اليوم .
    انت محظوظة لانو امك نية ، تساعد الكل بلا إستثناء ، ربي سبحانه ما ينساهاش ، ربي يحفظها لك و يجعلها نور حياتك
     
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    ميلينا, ‏4 فيفري 2018 على 21:05
    #5
  6. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    يا لطيف، ربي يعافينا
    حتى ولو الطفل نقولو مريض وتعبك عليه 9 اشهر باه جبتيه للدنيا كيفاه؟
    يعني بلا رابطة وحس الامومة ديجا حاجة كي تتعبي عليها كن تصيبي تحطيها في عينيك يا لوكان طبخة
    فمابالك طفل تعبتي عليه أشهر وقريب تعرضي للموت ونتي تجيبي فيه ومن بعد تتخلاي عليه بهاد السهولة؟
    ربي يسترنا ويعافينا، انا قلم الرصاص تاعي لو مانلقاهش نهبل لدرجة عزيز عليا ههههه فمابالك ولدي
    ربي يهديهم برك، ربي عطاهم رزق وماش عارفينلو لقيمتو الناس راهي جابت اطفال زعما صحاح
    وشربولهم لمرار قريب يدخلوهم لجهنم وهادو عطاهم ربي حاجة يقربو بيها لربي ويرفضوها، الناس راهي تجيب
    اولاد وتربيهم في سبيل الناس وناس مشتاقة طفل يعمرلها حياتها وناس خلاف ترمي في ولادها هكاك
    اللهم آمين حبيبتي ربي يحفظك وربي يوفقك كذلك ويخليلك وليداتك وديجا نتي في حد ذاتك بتربيتك وأخلاقك
    راكي صدقة جارية تلحق ليماك كل يوم في قبرها، ربي يرحمها ويلاقيك بيها في جنات الخلد يارب
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏4 فيفري 2018 على 21:12
    #6
  7. ميلينا

    ميلينا :: نجمة اللمة ::

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    و الله رحت نبكي قدام الناس و مقدرتش نحكم في روحب و كان طفل رائع و هادئ ،حسيت الدنيا سوداء في وجهي
    اللهم أمين و ربي يحفظك
     
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    ميلينا, ‏4 فيفري 2018 على 21:19
    #7
  8. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏4 فيفري 2018 على 21:24
    #8
  9. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا اختي مريم @لؤلؤة قسنطينة على الإشارة
    والله يحفظ أمهات الجميع و يرحم كل أم ماتت فراق الأم جدا صعب
    بالنسبة لأمي صراحة يصعب لي وصفها فإني أظن أنها تصلح أن تكون أم الجميع بدون استثناء فمن ليس له أمي لم يذق طعم الحنان الحقيقي
    أمي إنسانة قوية بمعنى الكلمة و تدافع عن كل شخص من عايلتها يعني مستحيل تقدري تحكي قدامها على اي شخص من عايلتها ابدا ابدا فهي تمثل درع حماية للجميع حبيبتي منذ صغرها
    أمي هي التي قالت عنها امها أمي يعني حتى جدتي رحمها الله كانت تقول على أمي انها هي أمها وليست جدتي امها
    أمي إنسانة متفهمة طيبة وصادقة صدقا لا مثيل له فكلش تعها قدقد والحمد لله
    اهم نصيحة قدمتها جدتي لأمي وهي نفسها التي قدمتها لي أمي يا ابنتي امشي بالنية الصافية ومتخافيش
    ماما هي الي من كيما كنت صغيرة علمتني معنى التسامح فلما كنت صغيرة ونتقابض مع وحدة ونروح للدار نولي نبكي لماما ونقولها دارت فيا ودارت وقالت ووو امي تحبسني وتقولي روحي اطلبي منها السماح اووو كيفاش يا ماما علاش نطلب منها السماح هي الي ظلمتني والله ماهدرت معاها تقولي لا حتى لو هي ظلمتك انتي بادري بطلب الصفح لأنو ربي ميحبش الي المتخاصمين وانتي لازم ترضيه فمهما هي ظلمتك اطلبي منها السماح نقوللها خلاص كي تطلب مني هي نسامحها بصح انا لا تقولي لكن اذا هي طلبت منك السماح هي تدي الأجر عليك لأنها هي الي بادرت مش انتي فكنت مهما يظلموني انا الي نطلب السماح حتى اصبحت معتادة على هذا الشي
    ماما حبيبتي كانت تضربني كي ندير الصماطة وكي نولي نبكي تولي تسكت فيا وتحضني
    ماما الي تنافسني فالحفظ وتعلم ديني
    ماما الي رباتني وكبرتني
    جنتي حبيبتي أمي بيبيتي طيبتي حبيبتي رائعتي الحمد لله على هاته النعمة التي قدمت لي
    مهما حكيت على حنانها وعطفها وطيبتها منقدرش نوصفها مليح
    فالله يسامحني لأني مقصرة فحقها بزاف بزاف والله يشفيها يا رب ويدخلها فسيح جنانو
     
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    Twinkle Stars, ‏4 فيفري 2018 على 21:45
    #9
  10. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    ميلينا عزيزتي ديرلنا اشارة انا والله شفته صدفة الموضوع ونبغي الصراحة مواضيعك بزاف..
    امهاتنا يضحكو والله بصح نهار لي لواحد يتزوج ويجيب ولاد يحس بيهم تماما...
    امهاتنا لي كي تشوفك تتوجعي مثلا تقولي اوووف كرشي تقولك من لكونكسيو ولا تيلي بزاف اخخخخخ
    انا مربيتني جداتي ونقولها ما ربي يرحمها تامني والله فهاد الدنيا مكانش لي كان يفهمني قدها غير تشوف فيا تفهم واش بيا الحق كانت صديقتي الحميمة وحتى ماما كانت ومزالت صديقتي المفضلة على طوووووووووول..
    مرة جداتي بغيت نفهمها كلمة نورمال بديت انا نتفلسف ونطلع ونهود ونروح منا ومنا فالاخير تكلمتلي وقالتي ها قولي نورمال وليت كيما ماروكو مين تشوكا وتبدا تبرق في عينيها اخخخخ
    ومرة كنت مريضة قاتلي درك نديرلك واحد دوا لي هو لبيض ني مع حاجة ماعقلتهاش قلتلها اعععع مانشربش لبيض ني نعيف قاتلي خلاص ديجا نخلطه فلكوزينة وانت قعدي هنا فشمبرا ونجيبلك شربي قلتلها بصح علابالي بلي بيض ههههههه حسن نية تامة...
    ميمتي الله يرحمها ويرحم كامل موتنا...
     
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    بشرى ملاك, ‏4 فيفري 2018 على 22:49
    #10
  11. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    غدا يمنعاش نحكيلكم قبسا من المآثر .. و انا وجل
     
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    *حزن النبلاء*, ‏4 فيفري 2018 على 23:20
    #11

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