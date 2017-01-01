عندما ترفعت إلى رتبة " مدير " .. كان من ضمن العمَّال شابٌ نشيطٌ جداً ، و ناجحٌ في عمله ، و كان يقوم بكل ما يطلبُ منه بذكاءٍ و سرعةٍ و دقةٍ ، كما أنه يحقق نسبةَ إنجازٍ عاليةً ، لكنه كان لعوباً إلى حد ما ... كان يغادرُ مقرَّ عملهِ كثيراً بدون إذن ، إجازاتُه و أذوناتُه أكثر من المُعتاد .. ذاتَ مرة تقدّم الشاب بإجازة ليسافر مع أصدقائهِ في رحلة ..لكنني رفضتها .. فما كان منه إلا أن تقدَّم بإجازةٍ مرضيةٍ ، و اتصل مدعياً المرض معتذراً عن الحضور ... و لمَّا أنني أعرف أنه ليس مريضاً ؟!... ذهبتُ صباحاً إلى بيته و انتظرتُ هذا الشاب باكراً ثم قابلته و هو يحمل عدّة الرحلات .. كاد الرجل يذوبُ خجلاً ، و وجههُ يتقلّب بين الخجلِ و الحرج ... بينتُ له أنه لم يكن قادراً على خِداعي ، و أنني لستُ بتلك السذاجة التي يظنُّها .. و برهنت له أنه كاذب ، و خصمتُ عنه أجرَ اليوم مضاعفاً .. ------------- لكن ماذا حصل بعد ذلك ؟! بعد أيامٍ ، تقدَّم الشابُّ باستقالته ... من جهتي ، خسرتُ جُهده و نسبةَ الإنجاز العالية التي كان يُحققها ، و لم يعُد بالإمكان أن أرفع لإدارتي العليا نسبَ الإنجاز السابقة ، و صرتُ بحاجةٍ للبحث عن شاب يمكنه أن يحقِّق ذات الإنجاز و هم قليل ... كان غباءاً منقطعَ النظير ، ما الذي استفدتُه من ذلك ؟؟ !!! يومها ، اكتشفت أنَّ بعض ما نخسره في حياتنا ، يكون بسبب التضييق على الآخرين ، و إغلاق منافذ الهروب ما يجعل الطرف الآخر أمام خيارين : - إما أن يهربَ مِنك و تَخسر جهده .. - أو يتخذك عدواً ، فيكيدُ لك ، و سيتراجع نشاطه كنوع من الدفاع عن النفس .. و في كلا الحالتين تكونُ خاسراً لذلك أجدُ من المناسبِ أن تختارَ اللحظةَ ، لتسمحَ للطرفِ الآخر أن يتراجَع ، أن يهربَ بِكرامة ، فبعضُ التغابي مفيدٌ جداً... لن تكون منتصراً فعلياً فيما لو كشفتَ المرء أمامكَ و أمام نفسه حد التعرية ، حيث لن يجد بداً من المواجهة أو الهروب ... التجمُّل و التّغابي هو ورقة التوت التي تسترنا وتحمينا... الأفضلُ دائماً أن تفتحَ لخصمكَ طريقاً يخرجُ منه كريماً فيحترمُك ، بدل أن تُحرجه فيُعادِيك .. لا يُشترط أن تفوزَ بكل المعاركِ فبعضُ الفوزِ هزيمة