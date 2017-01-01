عندما ترفعت إلى رتبة " مدير

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة abou khaled, ‏1 فيفري 2018 على 19:10.

  1. abou khaled

    abou khaled :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2011
    المشاركات:
    1,035
    الإعجابات المتلقاة:
    756
    نقاط الجوائز:
    51
    عندما ترفعت إلى رتبة " مدير " ..
    كان من ضمن العمَّال شابٌ نشيطٌ جداً ، و ناجحٌ في عمله ، و كان يقوم بكل ما يطلبُ منه بذكاءٍ و سرعةٍ و دقةٍ ، كما أنه يحقق نسبةَ إنجازٍ عاليةً ، لكنه كان لعوباً إلى حد ما ...
    كان يغادرُ مقرَّ عملهِ كثيراً بدون إذن ، إجازاتُه و أذوناتُه أكثر من المُعتاد ..
    ذاتَ مرة تقدّم الشاب بإجازة ليسافر مع أصدقائهِ في رحلة ..لكنني رفضتها ..
    فما كان منه إلا أن تقدَّم بإجازةٍ مرضيةٍ ، و اتصل مدعياً المرض معتذراً عن الحضور ...
    و لمَّا أنني أعرف أنه ليس مريضاً ؟!...
    ذهبتُ صباحاً إلى بيته و انتظرتُ هذا الشاب باكراً ثم قابلته و هو يحمل عدّة الرحلات ..
    كاد الرجل يذوبُ خجلاً ، و وجههُ يتقلّب بين الخجلِ و الحرج ...
    بينتُ له أنه لم يكن قادراً على خِداعي ، و أنني لستُ بتلك السذاجة التي يظنُّها ..
    و برهنت له أنه كاذب ، و خصمتُ عنه أجرَ اليوم مضاعفاً ..
    -------------
    لكن ماذا حصل بعد ذلك ؟!
    بعد أيامٍ ، تقدَّم الشابُّ باستقالته ...
    من جهتي ، خسرتُ جُهده و نسبةَ الإنجاز العالية التي كان يُحققها ، و لم يعُد بالإمكان أن أرفع لإدارتي العليا نسبَ الإنجاز السابقة ، و صرتُ بحاجةٍ للبحث عن شاب يمكنه أن يحقِّق ذات الإنجاز و هم قليل ...
    كان غباءاً منقطعَ النظير ، ما الذي استفدتُه من ذلك ؟؟ !!!
    يومها ، اكتشفت أنَّ بعض ما نخسره في حياتنا ، يكون بسبب التضييق على الآخرين ، و إغلاق منافذ الهروب ما يجعل الطرف الآخر أمام خيارين :
    - إما أن يهربَ مِنك و تَخسر جهده ..
    - أو يتخذك عدواً ، فيكيدُ لك ، و سيتراجع نشاطه كنوع من الدفاع عن النفس ..
    و في كلا الحالتين تكونُ خاسراً
    لذلك أجدُ من المناسبِ أن تختارَ اللحظةَ ، لتسمحَ للطرفِ الآخر أن يتراجَع ، أن يهربَ بِكرامة ، فبعضُ التغابي مفيدٌ جداً...
    لن تكون منتصراً فعلياً فيما لو كشفتَ المرء أمامكَ و أمام نفسه حد التعرية ، حيث لن يجد بداً من المواجهة أو الهروب ...
    التجمُّل و التّغابي هو ورقة التوت التي تسترنا وتحمينا...
    الأفضلُ دائماً أن تفتحَ لخصمكَ طريقاً يخرجُ منه كريماً فيحترمُك ، بدل أن تُحرجه فيُعادِيك ..

    لا يُشترط أن تفوزَ بكل المعاركِ فبعضُ الفوزِ هزيمة
     
    abou khaled, ‏1 فيفري 2018 على 19:10
    #1
  2. أشــواق 19

    أشــواق 19 :: مشرفة ::
    أقسام الرياضة البدنية
    منتدى المطبخ الجزائري
     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2010
    المشاركات:
    8,256
    الإعجابات المتلقاة:
    9,536
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم..
    كلام يحمل الكثير من العبرر...بوركت أخي..
     
    أشــواق 19, ‏2 فيفري 2018 على 10:52
    #2

مشاركة هذه الصفحة