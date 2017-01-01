دعوة إلى الكتابة تجربتي

الُسِلُامٌ ْعلُيَكِمٌ وَ رَحُمٌةِ الُلُُه وَ بّرَكِاتُْه



احي ارادتك وشجاعتك التي لازمتكي

و اللتي كانت سبب في عدم استسلامك

اختي حقا ان اسلوبك في الكتابة جميل

رغم انه ليس لي الخبرة الكافية في الحكم

غير انه اسلوبك جعلني اعيش داخل هذه التجربة

كل محطاتك و لم يصلني فقط ماهو مكتوب بالعكس

اسطعتي ان ترسمي صورة جميلة للحياة رغم كل

العادات والتقاليد

اهتمي بكتابتك ولا تتخلي عن اي شي يخصك مهما كان

وبالتوفيق غاليتي

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