دعوة إلى الكتابة تجربتي

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة sanaya, ‏1 فيفري 2017.

الكلمات الدلالية:
الصفحة 1 من أصل 2
  1. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    586
    الإعجابات المتلقاة:
    1,773
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    ماحققته وما أسعى لتحقيقه
    تجربتي في الكتابة
    سلام يا أحباب سلام ياأهل اللمة
    حقا يسعدني أن أنال شرف المشاركة في هذه المسابقة
    ويسعدني كذلك زيارتكم موضوعي وإفاداتكم لي بانتقاداتكم وملاحظتكم
    لعلي اليوم سأكتب عن تجربة
    ليست كباقي التجارب التي مرت بحياتي
    لأنها تجربة مميزة بالنسبة لي أولا
    ولأنها تأخذني لزمن بعيد وإن كان في الواقع قريبا مجرد سنوات ليس إلا
    في صفوف دراستي كنت مولعة بالكتابة
    وكانت لدي علامات جيدة في اللغات خاصة العربية
    و لكن لم تسعفني الظروف لمواصلة الدراسة
    فابتعدت عن مقاعد الدراسة
    ولا أنكر أنه كان حكما قاسيا بالنسبة لي
    ليس لأني قد رسبت
    بل لم أرسب ولو لمرة واحدة
    ولكنها عادات وتقاليد العائلة
    كنت حينها مخطوبة في الخامسة عشر من عمري لذلك أجبرت على مغادرة مقاعد الدراسة
    تزوجت في سن الثامنة عشر
    شغفي بالكتابة لم يتوقف
    وعشقي للطموح والنجاح ازداد
    وعلاقتي بكتبي ازدادت قوة
    مررت بالكثير من الأوقات العصيبة
    الشيء الذي ضاعف همتي للهروب من الواقع والتوجه نحو عالم آخر
    في ذلك الوقت كنت أؤمن بفكرة إيمانا عميقا
    وهي أنه قد تزيدنا المشاكل إما قوة أو ضعفا
    وكنت أومن أن الخيار بيدي أنا
    أن أرسم حياتي وسط هذه المشاكل كيفما أريد
    فإما أن أبني وسط الظلام والعتمة جنة خضراء أهرب إليها من واقعي
    (وهي طموحي)
    وإما أن أبني وسط الظلام
    بيتا أكثر ظلاما منه لأهرب من واقعي ولا أعلم مالذي سيكون داخل هذا البيت
    لأني لم أقم ببنائه
    بل بنيت جنتي الخضراء وهي طموحي
    كلما كانت مشاكلي تزداد كنت أعكف على الكتابة أكثر
    فالغضب والحزن طاقة لكل إنسان حرية صرفها فيما يريد
    فقد يكون ذلك الغضب سبب بناء أو هدم
    ولكني كنت أكتب بطريقة عشوائية من دون طريق مرسوم
    وفجأة سرعان ماتخير قواي فأعتزل الكتابة
    وفجأة شعرت بقوى كثيرة تدفعني نحو الأمام والنجاح
    قوى لايمكن تصور تأثيرها علي
    فقررت حينها أن أضع أول خطوة نحو النجاح وهي تنظيم حياتي
    أو المصطلح الذي يطلق عليه ابراهيم الفقي رحمة الله عليه
    أركان الحياة السبعة
    والمغزى من هذا أن أعيش بطريقة منظمة وأن أعطي لكل شيء حقه في حياتي
    علما أني أكره العيش بوتيرة عادية
    لذلك بدأت استعمال المذكرة
    وتسطير أهدافي عليها
    وضعت بها يوما خاصا لزيارة العائلة
    وآخر للرحلات والترفيه
    ويومين للرياضة
    وحاولت الالتزام بالبرامج قدر المستطاع ونجحت بذلك نسبيا
    وخلال هذه الفترة لم أتوقف عن المطالعة والمشاركة بمقالات في مختلف المجلات
    بعد هذا كله أتتني رغبة وطموح في الكتابة
    أتذكر أن هذا الطموح أتاني بعد قراءتي لرواية الفضيلة
    لمصطفى لطفي المنفلوطي على ما أظن
    ولكني كنت أرى مؤهلاتي ضعيفة ولن تمكنني من الالتحاق بركب أبسط الكتاب
    حينها أخذت أطالع سير الناجحين
    وسأسرد لكم ماتبقى في ذاكرتي من الشخصيات التي تركت بنفسي أثرا عظيما:
    * هيلين كيلر البكماء العمياء التي أتحفت العالم
    * توماس إيديسون مخترع أول مصباح الذي طرده المدير من مدرسته فقالت له أمه إنهم لايعرفون قيمتك
    فوفرت له كل ماأراد في البيت إلى أن اخترع المصباح
    *فيو الرجل المعاق إعاقة بالغة نجح في حياته و أصبح مستقبلا مكالمات في شركة اتصالات مرموقة
    وقال حينها كلمته الشهيرة :
    قد ترونني من الخارج شخصا ناقصا
    ولكنني من الداخل أكثر من كامل
    أتذكر أني شاهدته في إحدى حصص مصطفى حسني الرائعة
    * لاعب برشلونة وملك الملاعب ميسي
    عندما تقدم والده لتسجيله باحدى الأندية رفضوا واعتبروا والده مجنونا لأن ابنه قصير القامة مقارنة بالاعبين
    ولكن إصرار ميسي جعل والده يتقدم نحو نادي آخر لتسجيله وقبلوا به ثم أصبح لاعب برشلونة الأول ( مجلة الشروق أحد الأعداد)
    * ابراهيم الفقي الذي سافر إلى لندن وهو لايملك سوى ساعة غالية وابتدأ كعامل يغسل الصحون في مطعم ثم أصبح مدير فندق
    وكان قد توجه لأحد الفنادق قائلا لمديره أريد أن أن أكون مدير فندق فقال له المدير أنت لاتصلح للفنادق
    فلم يضعف بانتقاد المدير بل ازداد قوة وأصبح مدير فندق خمس نجوم وأقام حفلة عشاء بمناسبة نجاحه ودعا إليها ذلك المدير الذي قال له أنه لايصلح لذلك


    هذه الشخصيات أتذكرها ولاتزال لليوم تترك أثرا ومحفزا قويا بنفسي
    بعد المطالعة والقراءة أخيرا قررت أن أدخل في مجال الكتابة
    وأردت أن تكون قصتي مبنية على الواقع سواءا على أحداث عشتها أو رأيتها
    علما أني أميل للقصص والروايات كثيرا.
    فاخترت أن تحكي قصتي عن واقع بعض الشباب والفتيات
    حيث هي كثيرة الإغراءات في هذه الحياة وكثيرون ممن تضعف أنفسهم أمامها فيتبعونها ثم يندمون
    وهنالك كانت بداية قصتي
    لم يكن من السهل الجلوس للكتابة فحينها أذكر أنني كنت في الثانية والعشرين وكان لدي ابنتين
    الأولى عام ونصف والثانية شهرين
    لذلك بصعوبة وجدت وقتا في يومي للكتابة بسبب كثرة التزاماتي
    فكان وقت الجلوس مع ابنتي أثناء النوم هو الوقت الوحيد
    فحينها كنت أشغل ضوئا خافتا وأقوم بتسجيل مارسمته من أفكار بمخيلتي خلال النهار
    و بصعوبة انتهيت لأني لم ألتزم فكثيرا م أكون مرهقة و أحيانا أمر بحالات نفسية صعبة لدرجة عدم التمكن من الكتابة
    وقصتي حاليا بدار الطباعة وعنونتها ب :
    على بعد أمتار من الضياع
    فترة أربع سنين لإنجاز عمل حقا طويلة
    ولكني وبالرغم من ذلك أحيي نفسي لأن تلك القصة وتلك الرغبة في الكتابة هي وليدة ظروف صعبة وأزمات نفسية
    العمل الثاني الذي شرعت فيه هو قصة أيضا تحكي معناة أولاد الشوارع والشباب الضائعين
    وهذه القصة في الحقيقة صرخة يحملها قلبي أود أن يسمع صداها العالم
    فكرة القصة هو فيديو تفرجته على اليوتيوب فأثر في نفسي بدرجة كبيرة فقررت أن أكتب
    فأكره أن أكون ممن يشاهد المأساة ولا يحرك ساكنا هاهو الفيديو:


    سأكتب لأجل تلك العين وتلك الدمعة
    حقا لايمكن لأي شخص تمالك دمعته حين مشاهدة الفيديو

    هذه تجربتي أتمنى أن أكون وفقت في طرح أفكاري أما عن الفشل فليس لدي مايسمى بالفشل
    يمكن أن أقول تجربة فاشلة
    وإن كنت حقيقة أرى الفشل مهارة
    لأنني عندما أفشل أتعلم أكثر لعدم الوقوع في نفس الخطأ مستقبلا
    وهكذا يكون الفشل مهارة
    لاأذكر شيئا بالتحديد فشلت فيه لأني عندما أصمم على فعل شيء سأفعله مهما كانت العقبات ومهما طال الوقت
    ولكن الشيء الوحيد الذي حقا فشلت فيه هو أني لطالما تمنيت أن أتمكن من الإستيقاظ يوميا بساعة قبل أذان الفجر حتى أربح وقتا أفضل وأطول لقضاء أعمالي لكني فشلت أن أطبق هذا وحقا هذا الشيء الذي أقر بفشلي فيه إلى الآن .وأتمنى أن أحققه مستقبلا
    وأخيرا تقبلوا سلامي يا إخوان
    مريم
     
    حلم كبير, الورد الأحمر, المتفآئلة و 6 آخرون معجبون بهذا.
    sanaya, ‏1 فيفري 2017
    #1
  2. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    1,987
    الإعجابات المتلقاة:
    3,487
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    السلام
    بارك الله فيك كلمك فيه منفعة وعبرة كفحتي من أجل قلمك وعندك شجاعة
    وموهبة جزاك الله كل خير وتجوزتي الصعوبات ونجحتي في الكتابة
    وفقك الله وجعلك من الفائزين في الدنيا والأخرة
     
    sanaya و sozy معجبون بهذا.
    نعمات, ‏1 فيفري 2017
    #2
  3. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    1,979
    الإعجابات المتلقاة:
    3,307
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    لا أرى في كتابتك اي قصور بل ارى ان لحرفك رونق خاص ولن تكون الكتابه عصية على من تكون هذه حروفه ...
    ولا ادري هل ابارك لك اصرارك على النجاح رغم المعوقات ام ابارك لك على جمال الاسلوب وسلاسة الاسلوب
    اتمنى ان تستمري فلديك موهبه وتلك لم تأتي من فراغ ...
    بالتوفيق مريم ..
     
    sanaya و sozy معجبون بهذا.
    aljentel, ‏2 فيفري 2017
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    901
    الإعجابات المتلقاة:
    1,748
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    جمييييل ما قرأته الان
    ما أثر في هو تلك العادات والتقاليد التي منعتك من مواصلة الدراسة حقا امر مؤسف
    لديك الكثير مما تخفينه وعليك اخراجه
    لتثبتي للجميع قيمتك وقدراتك
    نتمنى ربي يوفقك لما يحبه ويرضاه
    ويعينك في حياتك التي تعانين فيها
    ومتنسايش تبعتيلي القصة اللي كتبتيها
    نقراها انا الاولى
    وربي يهنيك ان شاء الله
     
    sanaya و sozy معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏2 فيفري 2017
    #4
  5. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جويلية 2014
    المشاركات:
    3,012
    الإعجابات المتلقاة:
    11,071
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    كوكب المرّيخ O_o
    السلام عليكم
    ماشاء الله اختي لديكي اسلوب جميل جدا في الكتابة
    رغم كل تلك العراقيل تمكنتي من الوصول الى هدفك فهنيئا لكي
    جعلتي من العادات و التقاليد دافعا لتحلقي عاليا
    و هذا ما نحن حقا بحاجة اليه
    وفقكي الله و سدد خطاكي
    في امان الله
     
    sanaya و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    sozy, ‏2 فيفري 2017
    #5
  6. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
    :: مرشحة للإشراف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 جوان 2016
    المشاركات:
    1,173
    الإعجابات المتلقاة:
    3,315
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    السلام عليكم أختي مريم

    ماشاء الله أسلوبك في الكتابة رائع جدا ،و راق لي .
    أما عن تجربتك فأقول أن الإصرار و العزيمة على تحقيق أي هدف هما أساس النجاح .
    تقبلي مروري

    موفقة إن شاء الله
     
    الصحافية الساخرة و sanaya معجبون بهذا.
    عاشقة الإحسان, ‏2 فيفري 2017
    #6
  7. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    586
    الإعجابات المتلقاة:
    1,773
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    شكرا أختي يسعدني مرورك البهي على صفحتي
    وكلماتك عطرت زوايا قلبي فشكرا
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    sanaya, ‏2 فيفري 2017
    #7
  8. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    586
    الإعجابات المتلقاة:
    1,773
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    حقا يسعدني سماع مثل هذا الإطراء
    شكرا أخي aljentel على كلماتك الرائعة وعلى مرورك على صفحتي تحياتي
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    sanaya, ‏2 فيفري 2017
    #8
  9. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    586
    الإعجابات المتلقاة:
    1,773
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    ولم لا ياأخت
    حقا التوقف عن الدراسة مؤسف
    ولكن المؤسف هو الاستسلام
    وأنا بطبعي أكره الاستسلام
    شكرا أختي الغالية الصحافية الساخرة بمرورك على صفحتي
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    sanaya, ‏2 فيفري 2017
    #9
  10. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    586
    الإعجابات المتلقاة:
    1,773
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    نعم ياأختي فرب مأساة كانت سبب نجاح
    يمكن في الحياة أن تضعفي أمام أحداثها أو تكوني أقوى منها فتحاربي أحداثها بطريقتك الخاصة
    وتبنين وسط الجحيم جنة خضراء
    هي عالمك
    شكرا لمرورك أختي الغالية
     
    الصحافية الساخرة, SOUFIANE.SBA و sozy معجبون بهذا.
    sanaya, ‏2 فيفري 2017
    #10
  11. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    586
    الإعجابات المتلقاة:
    1,773
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    ويسعدني مرورك العطر على صفحتي فألف شكر على كلماتك الرائعة
    تقبلي تحياتي أختي عاشقة الإحسان
     
    الصحافية الساخرة و عاشقة الإحسان معجبون بهذا.
    sanaya, ‏2 فيفري 2017
    #11
  12. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    901
    الإعجابات المتلقاة:
    1,748
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    العفو اختي ويسعدني قراءة ما تكتبين
     
    sanaya معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏2 فيفري 2017
    #12
  13. SOUFIANE.SBA

    SOUFIANE.SBA :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 جانفي 2017
    المشاركات:
    19
    الإعجابات المتلقاة:
    27
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    SIDI BEL ABBES /MILIANA
    -علمتني الحياة انه ليس من الضروري ان ترتاد الجامعة لتكون انسانا .
    -كما يقول الاجداد *عطيهلي فاهم وجامي قرا*
     
    sanaya و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    SOUFIANE.SBA, ‏2 فيفري 2017
    #13
  14. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    1,345
    الإعجابات المتلقاة:
    3,798
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    تجربة جميلة وأكثر من رائعة، ربي يعينك على بقية مشوار الحياة وأنا لاحظت لي شاعلة في قلبو حب التميز حاجة ماتحبسو من غير الموت، موفقة اختي مريم
     
    sanaya, SOUFIANE.SBA و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏2 فيفري 2017
    #14
  15. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    586
    الإعجابات المتلقاة:
    1,773
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    نعم أنت محق
    وأوافقك فليس المثقف وحده من تحصل على شهادات عليا
    فالإرادة دائما أفضل من الشهادة فإن كانت الدراسة تتوقف عند الشهادة فالإرادة والطموح لهما آفاق لامتناهية
    وإن كان من الرائع أن يوفق المرء بين طلب العلم والإرادة
    شكرا أخي لمرورك
     
    SOUFIANE.SBA معجب بهذا.
    sanaya, ‏2 فيفري 2017
    #15
  16. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    586
    الإعجابات المتلقاة:
    1,773
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    شكرا ملاك التراب
    نعم أرغب في النجاح بشدة
    لم تخطئي
    شكرا وألف شكر على مرورك وإتحافي بردك الجميل
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    sanaya, ‏2 فيفري 2017
    #16
  17. SOUFIANE.SBA

    SOUFIANE.SBA :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 جانفي 2017
    المشاركات:
    19
    الإعجابات المتلقاة:
    27
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    SIDI BEL ABBES /MILIANA
    عفوا اختي لا شكر على واجب و بونكوراج نشالله
     
    sanaya معجب بهذا.
    SOUFIANE.SBA, ‏2 فيفري 2017
    #17
  18. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    3,265
    الإعجابات المتلقاة:
    8,377
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جزر القمر
    الُسِلُامٌ ْعلُيَكِمٌ وَ رَحُمٌةِ الُلُُه وَ بّرَكِاتُْه

    احيي ارادتك وشجاعتك التي لازمتكي
    و اللتي كانت سبب في عدم استسلامك
    اختي حقا ان اسلوبك في الكتابة جميل
    رغم انه ليس لي الخبرة الكافية في الحكم
    غير انه اسلوبك جعلني اعيش داخل هذه التجربة
    كل محطاتك و لم يصلني فقط ماهو مكتوب بالعكس
    اسطعتي ان ترسمي صورة جميلة للحياة رغم كل
    العادات والتقاليد
    اهتمي بكتابتك ولا تتخلي عن اي شي يخصك مهما كان
    وبالتوفيق غاليتي
     
    دعاء الجنات, الصحافية الساخرة و sanaya معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏2 فيفري 2017
    #18
  19. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    586
    الإعجابات المتلقاة:
    1,773
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    أنرت متصفحي بوجودك وعطرته أختي الغالية ألف شكر على مرورك
     
    الصحافية الساخرة و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    sanaya, ‏2 فيفري 2017
    #19
  20. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    378
    الإعجابات المتلقاة:
    909
    نقاط الجوائز:
    21
    الإقامة:
    فرنسا بصح جزائري
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اختي الفاضلة قصتكي تبعث الامل في الروح وتعلمنا الصبر .
    اتمنى لك أن تصلي الى هدفك المرجو الذي سينسيك بالتأكيد العناء.
    تقبلي مروري من هنا وفائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    الصحافية الساخرة و sanaya معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏2 فيفري 2017
    #20
الصفحة 1 من أصل 2