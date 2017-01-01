دار المسنين

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة عاشق الاقصى, ‏3 فيفري 2018 على 07:41.

  1. عاشق الاقصى

    عاشق الاقصى :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    قال الله تعالى فى كتابه العزيز :

    {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً }الإسراء23


    وضع الوالدين في دار المسنين ( العجزة )

    ظاهرة مثيرة للجدل بصورة واضحة وتثير استنكار شريحة واسعة في مجتمعاتنا العربية، حيث يرفضها الكثيرون باعتبارها شكلاً من أشكال العقوق للوالدين،
    وجهة النظر هذه ترتبط بقيم دينية واجتماعية متوارثة في مجتمعنا، حيث ان رعاية الوالدين في كبرهما هو شكل من أشكال رد الجميل لهما.

    من جهة اخرى هناك شريحة مقابلة للرأي الاول تعتقد أن مبدأ دار المسنين يؤمن حلاً عملياً لمشكلة هرم أحد الوالدين وتحوله إلى عبء على أحد الأولاد أو بعضهم، وهو حل ايجابي في حال مرض احد الوالدين اضافة لكونه يخلص الوالدين من الوحدة القاتلة في حال انشغال الابناء وتلك نظرة ايجابية بعيدة كل البعد عن المثاليات التي يتحدث بها الناس

    فـهل تعتقد أن فكرة دار المسنين عقوق للوالدين... ؟؟؟
    أم أنها حل عملي بغض النظرعن المثاليات والمبادئ...؟؟؟

     
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    عاشق الاقصى, ‏3 فيفري 2018 على 07:41
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    تم نقل الموضوع إلى قسم اللمة العام لأنه شرط أساسي في قسم النقاش الهادف أن تكون المواضيع حصرية غير منقولة بارك الله فيك أخي
     
    الامين محمد, ‏3 فيفري 2018 على 09:30
    #2
  3. cosette

    cosette
    :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم

    بارك الله فيك اخي عالطرح المميز ^^

    وفكرة دار المسنين اراها فكرة سيئة ،،وتصنف ضمن عقوق الوالدين
    فلماذا في رايك ياخذ والديه لدار العجزة ،،اليس بغرض التخلص منهم ؟
    فحتى وان كبرو في السن

    فايوائهم في منزلك ورؤيتهم كل يوم نعمة حرم منها الكثير
    بارك الله فيك

    وليس حل ً✘

    فمهما كانو ،،يبقونا الاهل والملجآ ،لانهم في طاعتهم ،،طاعة الله
     
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    cosette, ‏3 فيفري 2018 على 09:51
    #3
  4. عاشق الاقصى

    عاشق الاقصى :: عضو مُشارك ::

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    شكرا لك اخي
     
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    عاشق الاقصى, ‏5 فيفري 2018 على 06:47
    #4
  5. عاشق الاقصى

    عاشق الاقصى :: عضو مُشارك ::

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    للاسف هاي الشيء وصلنا من الغرب ، بسبب البعد عن الدين والقيم والاخلاق التي عاشتها مجتمعاتنا
    بارك الله فيم اختى للمرور الطيب
     
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    عاشق الاقصى, ‏5 فيفري 2018 على 06:50
    #5
  6. ميلينا

    ميلينا :: نجمة اللمة ::

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    دار المسنين لوحة زيتية من صنع الأبناء العاقين تحت مبررات شتى
    ذات مرة زرت عمي و هو هرم و مريض جدا،فرح ابنه كثيرا لزيارتي له في بيته و راح يشتكي من والديه و قال لدي 4 ابناء اثنين ابنائي و اثنين والدي و هم يستمعون له فاحتقرته كثيرا و سقط في نظري ،ثم رفع ابنه عاليا في السماء و راح يداعبه و يقبله ،فقلت في نفسي سبحان الله هكذا كان يفعل معه والده و هكذا رد المقابل
    هي حقيقة غفل عليها الكثيرون ،فمن وضع والديه في دار سيأتي الدور عندما يحين الوقت
     
    ميلينا, ‏5 فيفري 2018 على 13:49
    #6

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