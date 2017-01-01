لا تأكل وانت غضبان او حزين

الموضوع في 'منتدى الصحة العام' نشر بواسطة عاشق الاقصى, ‏3 فيفري 2018 على 07:50.

  1. عاشق الاقصى

    عاشق الاقصى :: عضو مُشارك ::

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    لا تأكل وانت غضبان او حزين
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    لأن الغضب والخوف يمنعان إفراز عصير الهضم في المعدة‏ !!
    وحول تأثيرهما على معدة المرأة يقول د‏.‏ نبيل عبد الجواد استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة
    إن الإنسان عندما يغضب خاصة المرأة نظراً لرهافة أحاسيسها ورقة جهازها العصبي المركزي‏,‏ تتقلص الأوعية الدموية في بطانة المعدة‏,‏
    ويقل إفراز العصير الهاضم‏,‏ مما يؤدي إلي فقدان الشهية للطعام‏.‏

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    أما عن أضرار التوتر العصبي على المعدة فتتمثل في ازدياد الأحماض إلى حد كبير بالغشاء المخاطي الذي يحمي المعدة من الأحماض‏,‏
    وتصبح غير قادرة على القيام بوظيفتها فتحدث بعض القرح بالمعدة‏,‏ وفي الإثني عشر‏. ومن هنا تزداد حالات إصابة النساء بالقرحة إثر مرورهن بأزمات عاطفية‏,‏
    أو حوادث أليمة أو توترات نفسية‏.‏

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    ومن هنا ينصح الدكتور نبيل عبد الجواد المرأة بأن تكون هادئة ومستريحة النفس قبل تناولها الطعام‏,‏ وألا تأكل وهي قلقة أو مضطربة‏.
    فالأحداث المؤلمة في الحياة وما يرافقها من اضطراب وحزن تؤثر عليها وعلى الجهاز الهضمي . لهذا لا نشعر بالرغبة
    في تناول الأكل بعد أي حادث أليم لأن المعدة لا تهضم والقلب حزين‏.‏

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    كما يجب أن يكون وقت الطعام بهيجاً,‏ ومع من تحب‏,‏ أو مع أفراد العائلة في جو هاديء يسوده الود والحب بعيداً عن المناقشات الحادة أو المنازعات العنيفة
    لأن الحدة والتوتر من العوامل التي تقلل الشهية للطعام‏,‏ كما تخفض من إفراز العصارة الهاضمة في المعدة‏.‏

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    عاشق الاقصى, ‏3 فيفري 2018 على 07:50
    #1
  2. Princess nour

    Princess nour :: عضو مُشارك ::

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    يعطيك الصحة موضوع في القمة
    والله عندك الصح المراٱة ملازملهاش تاكل و غضبانة و لاحزينة بسك غادي يديرها اضرار بزاف
     
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    Princess nour, ‏3 فيفري 2018 على 23:27
    #2
  3. Queen Fati

    Queen Fati :: عضو مُتميز ::

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    صحيح بالنسبة لى كي نتقلق تحبس الشهية للاكل
     
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    Queen Fati, ‏3 فيفري 2018 على 23:33
    #3

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